Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή της σορού του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του γιου τού Πάνου Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχο αίτημα κατέθεσε χθες η Μαρία Καρυστιανού, όπως και ο Χρήστος Τηλκερίδης και ο Παύλος Ασλανίδης.

Η πρώτη αντίδραση Ρούτσι

Εν μέρει ικανοποιημένος είναι από την εξέλιξη ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος εξακολουθεί για 12η ημέρα την απεργία πείνας μπροστά από τον Αγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να δήλωσε στο Open "Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.