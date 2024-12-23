Σε εορταστικό κλίμα το Μέγαρο της Βουλής «πλημμύρισε» σήμερα από παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες μελωδίες, κάλαντα, παραδοσιακούς σκοπούς, χορούς και ευχές. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε στον χώρο του Εντευκτηρίου παιδιά από το Νηπιαγωγείο της Βουλής, τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης, το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά», τη Χορωδία του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής, το Λύκειο των Ελληνίδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ηπειρωτών Βριλησσίων «Ο Πύρρος», που τραγούδησαν παραδοσιακά κάλαντα από την Κρήτη, την Ήπειρο, την Θράκη και τα ελληνικά νησιά.

Ο Πρόεδρος της Βουλής μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων δήλωσε:

«Σήμερα στη Βουλή είχαμε την χριστουγεννιάτικη γιορτή μας. Καλωσορίζουμε τα Χριστούγεννα, αυτή τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού με μουσικές εξαίσιες και φωνές. Μας τραγούδησαν τα κάλαντα και μας ευχήθηκαν χρόνια πολλά παιδιά από Συλλόγους Κρητικούς, Ηπειρωτικούς, το Νηπιαγωγείο της Βουλής, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βουλής, το Λύκειο των Ελληνίδων, ο Σύλλογος Ειδικών Ατόμων η «Χαρά» που μας έδωσε μεγάλη χαρά με την παρουσία του και αντιληφθήκαμε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή που είμαστε στην προετοιμασία των Χριστουγέννων, πόσο συνδεδεμένος είναι ο ελληνισμός, η λαογραφία μας με την θρησκεία μας με τον χριστιανισμό και πως κοινός παρονομαστής αυτών των παραμέτρων της ζωής μας είναι η ελπίδα.

Ακούσαμε εδώ κάλαντα, ευχές, αλλά ακούσαμε και την ελπίδα για το νέο χρόνο. Και περισσότερο από καθετί, αυτή την ελπίδα για καλύτερη χρονιά το 2025 την συμβόλισε ο πεντοζάλης από τον Σύλλογο των Βρακοφόρων Κρήτης που συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής, αυτός ο άξιος πολιτιστικός Σύλλογος από το Ρέθυμνο. Ο πεντοζάλης είναι ένας δυναμικός χορός που χορεύεται με μεγάλη ταχύτητα, με ορμή αλλά έχει και κάτι το οποίο κατά την γνώμη μου είναι πάρα πολύ συμβολικό και ταιριάζει με το πως βρισκόμαστε σήμερα ως χώρα. Ο πρωτοχορευτής κάποια στιγμή λυγίζει τα γόνατα και τινάζεται στον αέρα, τινάζεται ψηλά και οι υπόλοιποι τον κρατάνε γερά για να ξαναπροσγειωθεί. Έτσι και η χώρα μας αυτή τη περίοδο, έχοντας σημειώσει πρόοδο ετοιμάζεται για το μεγάλο άλμα. Για ένα άλμα το οποίο μας δίνει ελπίδα, μας δίνει κουράγιο και μας κάνει όλους να αισθανόμαστε πως αυτό το άλμα πρέπει να το βοηθήσουμε όλοι κρατώντας γερά τον πρωτοχορευτή, κρατώντας γερά την ελπίδα δηλαδή, να πραγματοποιηθεί. Αυτός ο συμβολισμός της ελπίδας, της αγάπης και της αλληλεγγύης, σε μια Ελλάδα που ετοιμάζεται να ταιριάξει με κάθε άλλη προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι, μας κάνει να αισθανόμαστε πως αξίζουμε αυτό που διεκδικούμε και που αφού το κατακτήσουμε και μέρα μέρα το κατακτούμε είμαστε έτοιμοι και να το προφυλάξουμε. Εύχομαι σε όλες και όλους εδώ από το Μέγαρο του Εθνικού Κοινοβουλίου, το Μέγαρο της Εθνικής Αντιπροσωπείας, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και κάθε καλό για τη νέα χρονιά!»

Στην εορταστική εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Βασίλειος Μπαγιώκος. Τη γιορτή παρακολούθησαν επίσης ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής καθώς και στελέχη του Κοινοβουλίου.

