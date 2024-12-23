Με δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής αναλαμβάνει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις εξοντωτικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας και νοσοκομειακών καλύψεων που επιβάλουν στα ασφαλιστικά συμβόλαια οι ασφαλιστικές εταιρείες.

«Το πρόβλημα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους σε νοσοκομειακά προγράμματα. Πολλοί, δε, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στις αυξήσεις αυτές, αναγκάζονται να διακόψουν ασφαλίσεις υγείας που πλήρωναν μία ζωή προκειμένου να τις έχουν σε μία μεγαλύτερη και πιο ευάλωτη ηλικία», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Απέδωσε στην κυβέρνηση την ευθύνη γι' αυτά τα φαινόμενα καθώς υποστήριξε οτι «αυτήν την ασυδοσία την άνοιξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με νόμο του 2020 (άρθρο 268 ν. 4738/2020). Με τον νόμο αυτό επέτρεψε στις ασφαλιστικές εταιρείες να επιβάλλουν υπέρογκες αυξήσεις με βάση έναν ιδιωτικό δείκτη υγείας, που σε τελική ανάλυση οι ίδιες διαμόρφωσαν. Πρόκειται για διατάξεις για τις οποίες η ίδια η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής είχε εκφράσει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις ως προς τη συνταγματικότητά τους».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «το ΠΑΣΟΚ με την έναρξη των εργασιών της Βουλής θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία για την κατάργηση του απαράδεκτου αυτού καθεστώτος και την αποκατάσταση της διαφάνειας και της ισορροπίας και σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε και αυτήν την αδικία εις βάρος χιλιάδων συμπολιτών μας, που προκάλεσε με τις αποφάσεις της η Νέα Δημοκρατία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

