Στο φιλόδοξο, όπως το χαρακτήρισε, νομοσχέδιο του υπουργείο Άμυνας για το στεγαστικό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισηγητική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο. Στόχος είναι κάθε στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθεται μακριά από τον τόπο κατοικίας του να μπορεί να έχει αξιοπρεπή διαμονή, είπε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση παρενέβη με το επίδομα επικινδυνότητας για να τονώσει το εισόδημα των ενστόλων.

«Το βλέμμα μας στρέφεται στο μέλλον και τη νέα γενιά» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στα δύο νομοσχέδια του υπουργείου Παιδείας, που θα συζητηθούν και θα εγκριθούν σήμερα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) στα δημόσια σχολεία, το οποίο όπως είπε θα δίνει δυνατότητα εισαγωγής στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το International Baccalaureate εισάγεται αρχικά σε έναν αριθμό πειραματικών λυκείων και σταδιακά σε όλα τα σχολεία.

«Όλα τα παιδιά που θέλουν, θα μπορούν να το επιλέξουν» είπε ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως το IB είναι διαβατήριο για μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού λέγοντας ότι το έργο πλέον υπάγεται στον κώδικα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ώστε σύντομα να μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή των νέων φυλακών εκτός του αστικού ιστού.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι θα συζητηθεί σήμερα το σχέδιο για την αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος, των οργανισμών Αποχέτευσης των δήμων, που όπως είπε «θα εκσυγχρονίσουμε τους πολλούς φορείς» και θα δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους.

Κλείνοντας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στις 10 Ιανουαρίου θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τον ετήσιο προγραμματισμό της κυβερνητικής δράσης, ενώ κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης να στραφούν στους πολίτες τις ημέρες των γιορτών και ειδικά σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Η ευθύνη δεν πάει διακοπές. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του εφησυχασμού» είπε ευχόμενος καλή δύναμη σε όλους.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε μεταξύ άλλων την ικανοποίηση του για τη συνολική παρουσία της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, όπου όπως είπε αποτυπώθηκαν με σαφήνεια οι προτεραιότητες της κυβέρνησης και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των έργων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που θα γίνει πραγματικότητα.

Η εισαγωγική τοποθέτηση Μητσοτάκη

«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα επιδιώξουμε η σημερινή συνεδρίαση να είναι λίγο πιο σύντομη και θα επανέλθουμε στις 10 Ιανουαρίου με τα υπόλοιπα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου, και λόγω των ημερών.

Επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη διεξαγωγή της συζήτησης του Προϋπολογισμού και για τη συνολική παρουσία της κυβέρνησης. Νομίζω ότι αποτυπώθηκαν με πολύ μεγάλη σαφήνεια οι κυβερνητικές προτεραιότητες για το 2025 σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, αλλά ήταν νομίζω και μία ευκαιρία για όλα τα Υπουργεία να παρουσιάσουν τις δικές τους προτεραιότητες.

Προτεραιότητες οι οποίες μάλιστα καταγράφονται και στους γνώριμους, πλέον, μπλε φακέλους με τις δράσεις κάθε Υπουργείου για το 2025. Είναι ένα πρόγραμμα έργων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα το οποίο καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε, κυρίως όμως να το κάνουμε και πραγματικότητα.

Σε μια τέτοια συγκυρία το βλέμμα μας στρέφεται στο μέλλον και στη νέα γενιά, γι΄ αυτό και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να εγκρίνουμε σήμερα.

Να κάνω μία ειδική μνεία στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ένα νέο εκπαιδευτικό δίκτυο το οποίο δίνει ιδιαίτερο βάρος στις ανθρωπιστικές, στις θετικές επιστήμες, στις καλές τέχνες, με τις δράσεις αυτού του δικτύου να καλύπτονται εξ ολοκλήρου με δωρεές του Ιδρύματος Ωνάση. Είναι μία πρωτοποριακή παρέμβαση την οποία κάνουμε στη δημόσια παιδεία, η οποία νομίζω ότι θα μπορέσει να αποτελέσει και οδηγό για δράσεις τις οποίες θα θέλουμε σταδιακά να επεκτείνουμε σε όλο το εύρος των δημόσιων σχολείων μας.

Το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπει την εισαγωγή του International Baccalaureate, του γνωστού μας IB, στη δημόσια εκπαίδευση στην πράξη, διότι είχε καθιερωθεί εδώ και 30 χρόνια περίπου, αλλά το ζήτημα είναι πως θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε πρώτη φάση σε έναν αριθμό δημόσιων πειραματικών λυκείων. Το διεθνές απολυτήριο μπορεί να είναι ένα «διαβατήριο» για μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Δεν θα αφορά, πλέον, μόνο κάποια ιδιωτικά σχολεία τα οποία θα το προσφέρουν, αλλά σταδιακά όλα τα παιδιά τα οποία θα θελήσουν να το επιλέξουν.

Σήμερα, επίσης, ο αρμόδιος Υπουργός Άμυνας θα μας παρουσιάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αξιοποιώντας τη σημαντική ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, νομίζω ότι ο στόχος είναι κάθε στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθεται μακριά από τη μόνιμη κατοικία του να μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή διαμονή. Ένα μέτρο το οποίο θυμίζω ότι ακολουθεί και τη σημαντική οικονομική ενίσχυση των ενστόλων που είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε στη διάρκεια της συζήτησης του Προϋπολογισμού, αναγνωρίζοντας στην πράξη και τον επικίνδυνο χαρακτήρα του λειτουργήματός τους.

Ένα τρίτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι η αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης των Δήμων. Θα προχωρήσουμε σε μια τολμηρή παρέμβαση, σε έναν εκσυγχρονισμό των πολλών φορέων που έχουμε σήμερα. Το κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να τους δώσουμε κίνητρα να συγχωνευτούν, να αναταχθούν με σκοπό να γίνουν αποτελεσματικότεροι, να αυξήσουν και την εισπραξιμότητά τους, καθώς έχουμε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με το πόσο επιμελής είναι η κάθε ΔΕΥΑ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα κάνει τις σχετικές εισηγήσεις.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε μια ακόμα εκκρεμότητα δεκαετιών, είναι η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού. Ύστερα από πάρα πολλές περιπέτειες μπαίνει στην τελική ευθεία και το έργο πλέον υπάγεται στον κώδικα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ώστε σύντομα να μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή των νέων φυλακών εκτός του αστικού ιστού. Ήταν ένα αίτημα όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας, αλλά νομίζω και ένα αίτημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής μας.

Πριν περάσουμε, τέλος, στην υπόλοιπη ατζέντα, δυο λόγια καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι πάντα μια ευκαιρία για μια σύντομη ανάπαυλα και σίγουρα μια πιο ζεστή επαφή με τους πολίτες, να στρέψουμε το βλέμμα μας και την προσοχή μας στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Εμείς, προφανώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια του εφησυχασμού. Το ξέρουμε καλά ότι η ευθύνη δεν πάει διακοπές. Οπότε θα συνεδριάσουμε και πάλι, όπως είπα, αμέσως μετά, στις 10 Ιανουαρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τον ετήσιο προγραμματισμό μας.

Σε κάθε περίπτωση να ευχηθώ σε εσάς, στις οικογένειές σας καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, υγεία, χαρές στις οικογένειές σας και βέβαια καλή δύναμη σε εσάς, σε όλους μας, στους συνεργάτες σας.

Mε αυτή την εισαγωγή νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας».

Πηγή: skai.gr

