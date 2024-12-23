Με την αγαπημένη του, Τατιάνα Παπαδοπούλου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σήμερα, Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Τον κ. Φάμελλο πάντρεψε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης.

Στο γάμο, που έγινε στον τρίτο όροφο του δημαρχείου στο γραφείο του κ. Αγγελούδη, παρόντες ήταν ελάχιστοι καλεσμένοι. Τα παιδιά τους και οι δυο φίλοι του ζευγαριού που ήταν μάρτυρες στον πολιτικό γάμο Ερατώ Αλακιοζίδου και Φώτης Ξυνός, σύμφωνα με το makthes.gr.

Οι υποχρεώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ που είναι αυξημένες οδήγησαν το ζευγάρι απευθείας μετά το γάμο στο αεροδρόμιο για την επιστροφή στην Αθήνα.

Ποια είναι η Τατιάνα Παπαδοπούλου

Η σύζυγος του κ. Φάμελλου, Τατιάνα Παπαδοπούλου είναι χορογράφος και καθηγήτρια χορού.

Είναι απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου και έχει μεταπτυχιακές σπουδές Choreography and Performance.

Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια των “Χορευτών του Βορρά”, των σχολών χορού “Arabesque”, του Φεστιβάλ Χορού Μotum και performers manager του TEDx Thessaloniki.

Επίσης, είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Χορού της Unesco και μέλος του Δ.Σ. του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Υπήρξε μέλος της Seresta Dance Company και της Freddie Rutz Company. Στο ενεργητικό της έχει αλλεπάλληλες εμφανίσεις ως χορεύτρια και χορογράφος στα: European Youth Festival (Αγγλία), Floriade Festival (Ολλανδία), Prix Volinine (Γαλλία) κ.α.

Έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Κ.Θ.Β.Ε και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

