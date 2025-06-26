Σάρκα και οστά παίρνει ο εναγκαλισμός Τουρκίας - Λιβύης

Της Δώρας Αντωνίου

Ένα όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον διαμορφώνεται στις σχέσεις της χώρας μας με τη Λιβύη, καθώς οι διαδοχικές κινήσεις των λιβυκών αρχών τις τελευταίες εβδομάδες φέρνουν την Αθήνα ενώπιον νέων δεδομένων και νέων προκλήσεων. Τελική ψηφίδα στη μεγάλη εικόνα είναι το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε χθες η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης με την αντίστοιχη της Τουρκίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της λιβυκής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (NOC), η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (ΤΡΑΟ) θα διενεργήσει γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες σε τέσσερις περιοχές, καθώς και δισδιάστατη σεισμολογική μελέτη με χρόνο ολοκλήρωσης των ερευνών και παράδοσης των αποτελεσμάτων το αργότερο μετά από εννέα μήνες.

Η χθεσινή κίνηση ήταν ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα από κινήσεις, που όπως φαίνεται εκ των υστέρων μόνο τυχαίες και συγκυριακές δεν ήταν. Καταρχάς, η προσέγγιση της Άγκυρας με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ, τον επικεφαλής της λεγόμενης «κυβέρνησης της Βεγγάζης», του ενός από τους δύο πόλους εξουσίας της Λιβύης. Η Τουρκία ήδη διατηρεί στενές σχέσεις με την προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης, με την οποία είχε υπογράψει το τουρκολυβικό μνημόνιο. Η προσέγγιση με τον Χαφτάρ επισημοποιήθηκε με την είδηση ότι η Βουλή της Λιβύης, που εδρεύει στη Βεγγάζη και ελέγχεται από τον Χαλίφα Χαφτάρ, εξετάζει να αναγνωρίσει το τουρκολυβικό μνημόνιο, το οποίο απέρριπτε μέχρι πρότινος.

Ακολούθησαν τα διαβήματα τόσο από την πλευρά της Τρίπολης όσο και από τη Βεγγάζη για τις έρευνες που προκήρυξε η Αθήνα για θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με τη λιβυκή πλευρά να θέτει ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Η χθεσινή συμφωνία ανάμεσα στη NOC και την TΡAO δείχνει ότι όλα όσα προηγήθηκαν είχαν σαν στόχο την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας. Η Άγκυρα φρόντισε, πριν προχωρήσει η υπογραφή για τις έρευνες, να εξασφαλίσει ότι θα έχει τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πόλων εξουσίας της Λιβύης και ότι συζητά μαζί τους με πλαίσιο του τουρκολυβικό μνημόνιο.

Η πρώτη αντίδραση διπλωματικών πηγών της Αθήνας ήταν ότι με βάση τον χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα η λιβυκή Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου φαίνεται να ακολουθείται η μέση γραμμή και τα «οικόπεδα» που παραχωρούνται γι έρευνες βρίσκονται νοτίως αυτής. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Βεβαίως, η Αθήνα περιμένει να δει τις ακριβείς συντεταγμένες των περιοχών που παραχωρούνται για έρευνες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν περνάει απαρατήρητο, ωστόσο, ότι οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συναντήθηκαν χθες στη Κωνσταντινούπολη με φόντο τον χάρτη του τουρκολυβικού μνημονίου, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες από τη συνάντηση. Η σημειολογία είναι προφανής. Και στην πράξη θα φανεί πως θα κινηθούν τα τουρκικά ερευνητικά πλοία, που θα αναλάβουν τη συλλογή των δεδομένων.

Εάν η Λιβύη έχει παραχωρήσει οικόπεδα σεβόμενη τη μέση γραμμή, αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει διάθεση να προκληθεί πρόσθετη ένταση με την Αθήνα. Ίσως, η κίνηση της παραχώρησης να έγινε και ως απάντηση στις ελληνικές παραχωρήσεις οικοπέδων νοτίως της κρήτης, για να αποτυπωθεί ότι υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον για την περιοχή. Διπλωματικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι η Αθήνα παραμένει δεσμευμένη στην προοπτική συνέχισης των διαπραγματεύσεων για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη, επισημαίνουν, ωστόσο, ότι αυτό προϋποθέτει ότι θα αποσαφηνιστεί η πολιτική κατάσταση στη Λιβύη. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πρόκειται να επισκεφθεί σύντομα τη Λιβύη για επαφές με όλες τις πλευρές.

Το τοπίο κάθε άλλο παρά απλό είναι, καθώς βαραίνει στις διμερείς σχέσεις ιδιαίτερα και το μεταναστευτικό πλέον. Οι βόρειες ακτές της ανατολικής Λιβύης είναι ο βασικός τόπος δράσης των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών, που απειλούν να μετατρέψουν Γαύδο και Κρήτη σε βασικές πύλες εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα στο Συμβούλιο Κορυφής της Ε.Ε., όπως επισήμανε χθες και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ η Αθήνα προσβλέπει σε συντονισμένη αντίδραση των Βρυξελλών, αλλά ταυτόχρονα διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει ανεξέλεγκτη δράση των κυκλωμάτων, στέλνοντας δύο φρεγάτες να περιπολούν στα όρια των χωρικών υδάτων της Λιβύης.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συνοδεύσει και τον αρμόδιο Επίτροπο της Ε.Ε. για τη Μετανάστευση, Μάρκους Μπρούνερ, ο οποίος θα ταξιδέψει στη Λιβύη, όπως ζήτησε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, στις 8 Ιουλίου, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Μετανάστευσης Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας, των χωρών, δηλαδή, που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.

