Φρεγάτες για να μη γίνει η Κρήτη Λαμπεντούζα

Με δύο φρεγάτες, που συνοδεύονται από ένα πλοίο γενικής υποστήριξης, το Πολεμικό Ναυτικό ενεργοποιείται έπειτα από απόφαση της κυβέρνησης, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο μετατροπής της Κρήτης στη νέα, κύρια πύλη εισόδου μεταναστών στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ο συναγερμός σήμανε από τις διαδοχικές αφίξεις πλοιαρίων στα νότια παράλια της Κρήτης, αλλά και στη Γαύδο τις τελευταίες ημέρες. Τα κυκλώματα των διακινητών έχουν σαν βάση το Τομπρούκ, στα ανατολικά της Λιβύης, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, που έχει μετατραπεί σε ένα από τα κεντρικά σημεία δράσης τους με πλοιάρια να αναχωρούν σε καθημερινή βάση προς διαφορετικούς προορισμούς. Υπολογίζεται ότι το μόνο τελευταίο δεκαήμερο έφτασαν στην Κρήτη περίπου 2.500 παράνομοι μετανάστες μέσω αυτής της οδού. Από την αρχή του χρόνου έχουν αφιχθεί στο νησί περισσότεροι από 7.000, ενώ όλο το 2024 είχαν φτάσει εκεί συνολικά περίπου 5.000 παράνομοι μετανάστες.

Ενδεικτική της ανησυχίας που υπάρχει κεντρικά σε επίπεδο Ε.Ε. για την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Λιβύη ως προς τις παράνομες ροές προς την Ευρώπη, είναι η επιστολή που απηύθυνε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν προς τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το 2025 καταγράφεται μείωση των ροών κατά 21% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, αναφέρεται, στην κεντρική Μεσόγειο η εικόνα είναι διαφορετική με τις ροές να καταγράφουν αύξηση της τάξεως του 7% και τις αναχωρήσεις από τη Λιβύη να αντιστοιχούν στο 93% των εισόδων.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και η κρίση στη Μέση Ανατολή επιτείνουν την ανησυχία, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο ενίσχυσης των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών, καθώς και η πιθανότητα τα κυκλώματα διακινητών να θεωρήσουν ότι η γενικότερη αναταραχή διαμορφώνει πρόσφορο έδαφος για να εντείνουν τη δράση τους. Είναι αυτά τα δεδομένα που προκάλεσαν συναγερμό στην Αθήνα και έφεραν το μεταναστευτικό και την αύξηση των ροών στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το απόγευμα της Κυριακής. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε την ανάπτυξη δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, με στόχο την αποτροπή της δράσης των διακινητών, στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας εξηγούν ότι οι φρεγάτες θα δώσουν τη δυνατότητα για περισσότερο αποτελεσματική κατόπτευση του πεδίου και «σάρωση» της θαλάσσιας περιοχής μέχρι τα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Η ευθύνη αντιμετώπισης των παράνομων ροών και αποτροπής της δράσης των κυκλωμάτων παραμένει στο Λιμενικό. Ωστόσο, η παρουσία των πολεμικών πλοίων εκτιμάται ότι θα έχει μεγαλύτερη αποτρεπτική ισχύ, ενώ με την κατόπτευση πεδίου που θα πραγματοποιούν θα εντοπίζονται έγκαιρα τα πλοιάρια των διακινητών. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι με την ενίσχυση των μέσων επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής ουσιαστικά δίνεται συνδρομή και στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές της Λιβύης για την αντιμετώπιση της δράσης των κυκλωμάτων.

Η Αθήνα, πέραν της ενίσχυσης των δυνάμεων με στόχο την αποτροπή, επιδιώκει και την ενδυνάμωση της συνεργασιας με τη Λιβύη, η οποία θεωρείται ένας πολύ κομβικός κρίκος στην αλυσίδα της δράσης των παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών. Δεν είναι τυχαίο ότι η κ. Φον ντερ Λάιεν έχει ζητήσει από τον αρμόδιο επίτροπο, Μάρκους Μπρούνερ, να επισκεφθεί τη Λιβύη για να συζητήσει τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, αλλά και την προώθηση εθελοντικών επιστροφών.

Το μεταναστευτικό θα είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα στην ατζέντα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη, η οποία αναμένεται στις αρχές Ιουλίου. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, έχει επισημάνει σε δηλώσεις του πόσο κρίσιμο είναι να επιτευχθεί συμφωνία για το μεταναστευτικό με τη Λιβύη, ενώ η Αθήνα έχει διαμηνύσει την ετοιμότητά της να συνδράμει τις λιβυκές αρχές με ραντάρ, drones και λέμβους, που θα δώσουν τη δυνατότητα πιο αποτελεσματικής επιτήρησης της ακτογραμμής για εντοπισμό πλοιαρίων παράνομων διακινητών και την επιστροφή τους στις ακτές.

