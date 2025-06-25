Κυβερνητικές πηγές: Απόλυτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού η πλήρης εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η πλήρης εξυγίανση των διαχρονικών προβλημάτων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, ήδη από το 2024, η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί σε επιτήρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συνοδεύεται από συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στις πληρωμές.

Πέραν αυτού, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ανακοινώθηκε και δρομολογείται η κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ενσωμάτωσης των λειτουργιών πληρωμών και ελέγχου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η ανεξαρτησία και οι σημαντικές επιτυχίες της ΑΑΔΕ διασφαλίζουν την αναμόρφωση του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων και πληρωμών υπέρ του πρωτογενούς τομέα και της χώρας.

Με τον ίδιο γνώμονα της πλήρους διαφάνειας και σύμφωνα με την πάγια θέση της Κυβέρνησης, η δικογραφία που διαβιβάσθηκε σήμερα στη Βουλή ως προς τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών σε σχέση με την υπό εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μελετηθεί ενδελεχώς προς περαιτέρω αξιολόγηση.

