Συνάντηση Ανδρουλάκη με την πρόεδρο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στις Βρυξέλλες

Συνάντηση με την επικεφαλής της ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, είχε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις αμέσως μετά σημείωσε:

Με την Πρόεδρο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, μας συνδέουν κοινοί αγώνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και κοινές αξίες για μια Ευρώπη αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης και ενιαίας εξωτερικής πολιτικής σε μια στιγμή με πολύ σημαντικές προκλήσεις στην ευρύτερη γεωπολιτική μας περιοχή.

Σήμερα είχα τη χαρά να συναντηθώ στις Βρυξέλλες με την Πρόεδρο της ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, με την οποία μας συνδέουν κοινοί αγώνες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και κοινές αξίες για μια Ευρώπη αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης και… pic.twitter.com/dA8lpqWM5s — Nikos Androulakis (@androulakisnick) June 25, 2025

Θέλω να την ευχαριστήσω γιατί στήριξε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μπει προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ζήτημα που έχει ανακύψει με την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Κάτι που δεν στήριξε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία.

Και όχι μόνο δεν στήριξαν το αίτημά μας, αλλά λίγες μέρες μετά ψήφισαν να λάβει η Αίγυπτος βοήθεια 4 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα ενός ιστορικού μοναστηριού για την Ορθοδοξία μας.

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσε στη συνάντηση ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.