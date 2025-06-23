Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, από 1 Ιανουαρίου έως 22 Ιουνίου 2025, καταγράφηκαν 133 περιστατικά με 7.051 μετανάστες, έναντι 45 περιστατικών και 1.968 μεταναστών το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η αύξηση αγγίζει το 258%, σηματοδοτώντας μια νέα τάση στην επιλογή της Κρήτης ως πύλης εισόδου.

Για το σύνολο του 2024, οι ροές προς την Κρήτη ανήλθαν σε 107 περιστατικά με 4.935 μετανάστες, γεγονός που δείχνει ότι οι φετινοί αριθμοί ξεπερνούν ήδη κατά πολύ τα περυσινά ετήσια δεδομένα.

Αντιθέτως, σε επίπεδο επικράτειας παρατηρείται ελαφρά μείωση των συνολικών ροών. Από 1/1 έως 22/6/2025, σημειώθηκαν 526 περιστατικά με 16.533 μετανάστες, έναντι 777 περιστατικών και 17.248 μεταναστών το ίδιο διάστημα του 2024 – δηλαδή μια μείωση της τάξης του 4%.

Για όλο το 2024, το Λιμενικό κατέγραψε 2.302 περιστατικά με 53.440 μετανάστες πανελλαδικά.

Οι μεταναστευτικές ροές σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού:

Ροές Κρήτη (συγκριτικά 2024-2025- αύξηση 258%):

Από 1/1/2024 έως 22/6/2024: 45 περιστατικά με 1.968 μετανάστες.

Από 1/1/2025 έως 22/6/2025: 133 περιστατικά με 7.051 μετανάστες.

Ροές Κρήτη το 2024:

Από 1/1/2024 έως 31/12/2024: 107 περιστατικά με 4.935 μετανάστες

Ροές σε όλη την Επικράτεια (Συγκριτικά 2024-2025 - μείωση 4%)

Από 1/1/2025 έως 22/6/2025: 526 περιστατικά με 16.533 μετανάστες.

Από 1/1/2024 έως 22/6/2024: 777 περιστατικά με 17.248 μετανάστες

Ροές σε όλη την Επικράτεια το 2024

Από 1/1/2024 έως 31/12/2024: 2.302 περιστατικά με 53.440 μετανάστες

Πηγή: skai.gr

