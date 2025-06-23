Την ενίσχυση της αποτρεπτικής παρουσίας της Ελλάδας απέναντι σε πιθανές νέες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Όπως δήλωσε, ήδη πλοία του Πολεμικού Ναυτικού έχουν τοποθετηθεί προληπτικά εκτός των χωρικών υδάτων της Λιβύης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο οι διακινητές για το ποιος μπαίνει στη χώρα», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το μεταναστευτικό θα τεθεί ως ζήτημα αιχμής στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., στην οποία θα συμμετάσχει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έντονη ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή είναι απαραίτητες – η διπλωματία πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε με έντονο τρόπο την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό στη Συρία, κάνοντας λόγο για «αποτροπιασμό και οργή» από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης. Κάλεσε δε τη νέα συριακή κυβέρνηση «να μεριμνήσει έμπρακτα για την προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων» και να διασφαλίσει την ελευθερία πίστης και την ασφάλεια των πολιτών της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έντονη ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή είναι απαραίτητες – η διπλωματία πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο», ανέφερε.

Κρίση στη Μέση Ανατολή

«Είναι εκπεφρασμένη θέση όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Όμως, η περαιτέρω κλιμάκωση σε επίπεδο στρατιωτικών επιχειρήσεων ενδεχομένως να οδηγήσει σε πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία θα λύσει», τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Και βέβαια, πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η πατρίδα μας, ως μια πάρα πολύ ισχυρή ναυτική δύναμη, πρέπει μονίμως να μεριμνά και για την ασφάλεια των πλοίων υπό ελληνική σημαία και των ελληνόκτητων πλοίων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και, προφανώς, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει μεριμνήσει για να δοθούν όλες οι σχετικές οδηγίες. Από εκεί και πέρα, έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα έτσι ώστε η χώρα να είναι απολύτως ασφαλής, χωρίς να χρειάζεται, προφανώς, να υπεισέλθω σε παραπάνω λεπτομέρειες».

Επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Συρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε με έντονο τρόπο την επίθεση σε ελληνορθόδοξο ναό στη Συρία, κάνοντας λόγο για «αποτροπιασμό και οργή» από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης. Κάλεσε δε τη νέα συριακή κυβέρνηση «να μεριμνήσει έμπρακτα για την προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων» και να διασφαλίσει την ελευθερία πίστης και την ασφάλεια των πολιτών της.

«Τέτοια τραγικά περιστατικά, προφανώς, μας κάνουν πάρα πολύ ανήσυχους και η σκέψη μας σήμερα είναι με τον Πατριάρχη Αντιοχείας και με το ποίμνιό του», είπε στο ΠτΔ ο πρωθυπουργός αναφέροντας ότι το ζήτημα θα το θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Αναφορικά με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι το ουσιαστικό ζήτημα στην ατζέντα είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας σε ορίζοντα δεκαετίας. «Είναι μία αύξηση την οποία η Ελλάδα υποστηρίζει, καθώς βρισκόμαστε σταθερά στις χώρες εκείνες που ξοδεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ μας για αμυντικές δαπάνες. Και είναι σημαντικό σε μία συμμαχία όλοι να συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό, προκειμένου να επιτευχθεί ο συλλογικός σκοπός της συμμαχίας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε την ανησυχία του για την κρίση στη Μέση Ανατολή η οποία τόνισε ότι η «επικράτηση των διπλωματικών μέσων, είναι ο μόνος τρόπος να αποφευχθούν τα χειρότερα. Και είναι ενδιαφέρον ότι από αύριο και μετά θα υπάρξουν μια σειρά συναντήσεων στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, όπου θα ενισχυθεί το κάλεσμα για διπλωματική λύση στο πρόβλημα της μη δυνατότητος του Ιράν να έχει πυρηνικό οπλοστάσιο, γιατί αν συνεχιστεί η συγκρουσιακή εκδοχή της ρευστότητας, νομίζω πως το αποτύπωμα θα είναι δυσάρεστο και δεν θα είναι μόνο τοπικό, που πιάνει και εμάς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά θα είναι παγκόσμιο το δυσμενές αποτύπωμα».

Ο κ. Τασούλας, ανέφερε ακόμα: «είμαστε συνεπώς, εν γνώσει μας, μέσα σε ένα καθεστώς επικίνδυνης αστάθειας - αξίζει να προσπαθήσουμε αυτή την αστάθεια να τη μειώσουμε, αξίζει να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να πάρει το πάνω χέρι η διπλωματία η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή να υποχωρεί, χωρίς αυτό να είναι τελεσίδικο, ώστε οι εξελίξεις από εδώ και πέρα να καθορίζονται από τη σωφροσύνη όπως είπε ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ χθες και όχι από σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις τις οποίες όλοι απευχόμαστε.

Συνεπώς, προχωρούμε, επιδιώκουμε την επικράτηση της διπλωματικής λύσης και κάνουμε κάθε προσπάθεια, την αβεβαιότητα και την αστάθεια που δημιουργεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, να την αντιμετωπίσουμε, επαναλαμβάνω, όπως και εσείς είπατε με διπλωματικούς τρόπους, με διάλογο και όχι με έξαρση της ρευστότητας, έξαρση της εχθροπραξίας, εις στην οποία προφανώς εχθροπραξία, η χώρα μας δεν έχει καμία συμμετοχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.