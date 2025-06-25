Η Λιβύη υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για σεισμικές έρευνες σε 4 θαλάσσιες περιοχές

Τουρκία και Λιβύη προβαίνουν σε νέα προκλητική ενέργεια.

H Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την αντίστοιχη του Τουρκική η οποία προβλέπει τη διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές. Η συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή μετά από συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τη δήλωση της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης, σχεδιάζεται να διεξαχθεί δισδιάστατη σεισμική έρευνα στο πλαίσιο του έργου που θα εκτελέσει ο Τουρκικός οργανισμός.

«Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή δισδιάστατης σεισμικής έρευνας (μήκους 10.000 χλμ.) και την επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από αυτές τις έρευνες εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Την είδηση μεταδίδει με πανηγυρικό τρόπο η ιστοσελίδα της Türkiye υπό τον τίτλο «Νέα κίνηση στη Γαλάζια Πατρίδα! Τουρκία και Λιβύη αναλαμβάνουν δράση κατά της Ελλάδας! Ξεκινούν σεισμικές εργασίες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές».

Μητσοτάκης επανέλαβε εκ νέου ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι απαράδεκτο

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας, αποκάλυψε ότι στο περιθώριο της Συνόδου είχε σύντομη συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «θέσαμε τα θέματα που έπρεπε να θέσουμε και είμαστε σε αναμονή εξεύρεσης ημερομηνίας για την πραγματοποίηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος - Τουρκίας, όταν επιβεβαιωθεί αυτή η ημερομηνία θα σας ενημερώσουμε».

Παράλληλα, σε ερώτηση για την κατάσταση στη Λιβύη, επανέλαβε εκ νέου ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι απαράδεκτο, παράνομο και ανυπόστατο, καθώς και ότι δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, θέση, την οποία η Αθήνα θα ζητήσει να περιληφθεί εκ νέου στα συμπεράσματα της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, που ξεκινά από αύριο στις Βρυξέλλες, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το ζήτημα δεν μας προβληματίζει απλά, αλλά έχουμε λάβει και συγκεκριμένα μέτρα. Επικοινώνησα την προηγούμενη Κυριακή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, και είναι χαρακτηριστικό πως το θέμα περιελήφθη στην καθιερωμένη επιστολή της προς τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από κάθε Ευρωπαϊκή Σύνοδο.

