Μητσοτάκης: Αυξάνουμε τη συνεισφορά στη GAVI από 2 σε 5 εκατ. ευρώ

Στη Σύνοδο Κορυφής «Global Summit: Health & Prosperity through Immunisation», που συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η GAVI και το Ίδρυμα Gates, μίλησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας πως η Ελλάδα θα αυξήσει τη συνεισφορά της στον παγκόσμιο εμβολιασμό.

Ξεκινώντας με προσωπικό τόνο, ο Πρωθυπουργός μοιράστηκε με τους συνέδρους μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία από την οικογένειά του:

«Επιτρέψτε μου να μην συμβουλευτώ τις σημειώσεις που είχα ετοιμάσει, διότι δεν θέλω να επαναλάβω όσα έχουν ήδη ειπωθεί από ιδιαίτερα εύγλωττους ομιλητές οι οποίοι προηγήθηκαν. Επιτρέψτε μου απλώς να μοιραστώ μαζί σας μια βαθιά προσωπική ιστορία. Η αείμνηστη μητέρα μου προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έλαβε την καλύτερη δυνατή φροντίδα, έζησε μια γεμάτη αλλά πολύ δύσκολη ζωή, με προκλήσεις. Ήταν από τους τυχερούς. Πολλά άλλα παιδιά δεν είχαν την ίδια διαδρομή.»

Αναφερόμενος στον Bill Gates και στην αναφορά του στην προσπάθεια εξάλειψης της πολιομυελίτιδας, ο Πρωθυπουργός εξήρε την επιστημονική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών και τον ρόλο της GAVI:

«Καθώς άκουγα τον κ. Gates να μιλά για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας, σκεφτόμουν την τεράστια πρόοδο που έχει σημειώσει η επιστήμη τα τελευταία 50 χρόνια. Σκεφτόμουν επίσης την τεράστια συμβολή της GAVI ως πρότυπο σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, παρέχοντας εμβόλια σε δεκάδες εκατομμύρια παιδιά, σώζοντας εκατομμύρια ζωές.»

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί αυτό το έργο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που μεγάλοι δωρητές περιορίζουν τη συμμετοχή τους και η δυσπιστία απέναντι στους εμβολιασμούς αυξάνεται διεθνώς. Χαιρέτισε, επίσης, την πρωτοβουλία της Ευρώπης να καλύψει χρηματοδοτικά κενά που προκύπτουν.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα αυξάνει τη χρηματοδοτική της συνεισφορά προς τη GAVI:

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η αρχική εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν να συνεισφέρουμε 2 εκατομμύρια ευρώ για τον σκοπό της GAVI, αλλά αποφάσισα να το αυξήσω σε 5 εκατομμύρια ευρώ.»

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε:

«Σκεφτόμουν ότι κάποιοι από εμάς ήρθαμε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σήμερα εδώ, μαζί σας, για να επαναβεβαιώσουμε την υποστήριξή μας προς τη GAVI. Σκεφτόμουν ότι αν μπορούμε — και δικαίως, μπορώ να προσθέσω — να δαπανήσουμε το 5% του ΑΕΠ μας για την άμυνα τα επόμενα χρόνια, σίγουρα μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να συνεισφέρουμε 5 εκατομμύρια στη GAVI.»

Πηγή: skai.gr

