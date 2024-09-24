Σαλμάς μετά τη διαγραφή: Δεν παραδίδω την έδρα - Ο Μητσοτάκης έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη της παράταξης

Ο Μάριος Σαλμάς μίλησε για τα αίτια της διαγραφής του, την τριβή με τον πρωθυπουργό, τους διαγωνισμούς για τα κυλικεία, ενώ αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το αν θα κρατήσει την έδρα του.

«Κανένας δεν γνωρίζει, ούτε η Επιτροπή Δεοντολογίας που με κάλεσε να δώσω εξηγήσεις. Γι' αυτό κράτησε μόνο 48 δευτερόλεπτα» είπε απαντώντας σε ερώτηση, στον ΑΝΤ1, για τους λόγους διαγραφής του και περιγράφοντας τον διάλογο με τον Γιάννη Τραγάκη, είπε ότι έφυγε από μέσα με ένα χαρτί που έκανε λόγο για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά».

«Στην περίπτωσή μου διαγράφηκα για τις απόψεις μου» υποστήριξε ο Μάριος Σαλμάς, τονίζοντας ότι «το άρθρο 60 αναφέρει πως ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και κρίσης».

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής «βλέπει» ως λόγο για τη διαγραφή τον διάλογο που είχε με τον πρωθυπουργό κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά τις ευρωεκλογές.

«25 χρόνια δεν έδωσα μία αφορμή, δεν έφερα στην παράταξή μου αντίρρηση σε ένα νομοσχέδιο. Ούτε τώρα έδωσα αφορμή για να συμβεί αυτό. Απλά μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ για να μεριμνήσουμε γιατί ο κόσμος μας γύρισε την πλάτη στις ευρωεκλογές -είπα την προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι μία αναστρέψιμη- μπροστά στον πρωθυπουργό», είπε σχετικά και σχολίασε: «Όλοι υπηρετούμε την παράταξη. Όποιος έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη της παράταξης, κάνει λάθος».

Ερωτηθείς για το πολιτικό του μέλλον, σημείωσε: «Ποιος νοιάζεται τι θα κάνω εγώ; Ο κόσμος έχει τα προβλήματά μου».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα παραδώσει την έδρα του, λέγοντας σχετικά πως «η έδρα είναι εντολή των πολιτών. Οι πολίτες είπαν ότι θέλω να εκφράζω τις ιδέες τους. Για να έχω άποψη, πέρασα από έντεκα εκλογικές αναμετρήσεις. Η απόφαση να βρεθώ εκτός κόμματος και ΚΟ δεν μου δίνει το δικαίωμα να παραιτηθώ από την έδρα μου».

Ο διάλογος με τον πρωθυπουργό

Ο Μάριος Σαλμάς αποδίδει τη διαγραφή του στον διάλογο που είχε με τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ:

«Του είπα είναι ωραίο να λες ότι πάμε μπροστά, αλλά όταν πας μπροστά, πρέπει να ξέρεις με ποιον πολιτικό μπούσουλα πας. Πχ όταν αποφασίζεις σε ποιους θα δώσεις τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις έδωσες στους λίγους, όχι στους πολλούς.

Ωραία λέτε να φορολογήσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, να ελέγξουμε τα υπερκέρδη. Τι σημαίνει υπερκέρδη; Γιατί έγκαιρα δεν πήρες μέτρα να το προλάβεις; Δεν είναι όλα εισαγόμενα.

Δεν μπορώ να δεχτώ μία εταιρεία να παίρνει στην ελάχιστη τιμή όλα τα κυλικεία των αρχαιολογικών χώρων, κι η κ.Μενδώνη να λέει ‘δε με νοιάζει η τιμή’, με νοιάζει να είναι καλά τα κυλικεία. Απέρριψε προσφορά με διπλάσια τιμή.

Μου απάντησε: δεν δέχομαι υπονοούμενα ότι υπηρετώ τους λίγους, αν ήμασταν με τους λίγους, δεν θα είχαμε πάρει 41%» είπε ο κ. Σαλμάς, ισχυριζόμενος πως αυτός ήταν ο διάλογος που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το «σπάσιμο της χημείας» με τον Μητσοτάκη

Ο κ. Σαλμάς μίλησε για τη στιγμή που χάλασε η «χημεία» του με τον πρωθυπουργό: «Η χημεία μου με τον πρωθυπουργό ‘έσπασε’ σε μία στιγμή. Όταν τον είδα χαμογελαστό στην τηλεόραση να υποδεικνύει στους βουλευτές αποχή από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν απάντησε ποτέ όταν τον ρώτησα ποιος σου είπε να προτείνεις αποχή;».

Σχολιάζοντας τις φήμες που θέλουν τον πρωθυπουργό να βγαίνει για ποτό με τους βουλευτές μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. «Οι βουλευτές δεν θέλουν μασάζ, η εντολή του λαού θέλει να διορθώσεις τα κακώς κείμενα», σχολίασε.

Και είπε πως, «η ΝΔ είναι ένας πολιτικός φορέας που έχει αξίες και ιδέες του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το κόμμα έχει ζήσει πολλούς αρχηγούς και προέδρους. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που μίλησα για τον σημερινό πρωθυπουργό, είναι και δύο πρώην πρωθυπουργοί που μίλησαν δημόσια. Όπως είπε κι ο Καραμανλής: όταν νομίζεις πως εσύ έχεις δίκιο κι όλοι οι άλλοι άδικο, μάλλον κάνεις λάθος».

Και συμπλήρωσε πως του λέει ο κόσμος ότι «η ανάπτυξη δεν έφτασε σε μας».

«Είναι ωραίο που όλες οι γαλακτοβιομηχανίες εξαγοράζονται από τα funds; Γιατί τα funds δεν επενδύουν, εξαγοράζουν. Χαίρομαι που δεν θα χρειάζεται πια να ψηφίζω λόγω κομματικής πειθαρχίας» κατέληξε.

