Τέλος, και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ο Μάριος Σαλμάς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Συρεγγέλα, ο κος Σαλμάς διαγράφεται από μέλος του κόμματος.

Nωρίτερα, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, διεγράφη επίσημα από την ΚΟ της παράταξης, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας.

«Ο κ. Σαλμάς με την εν γένει συμπεριφορά του έθεσε εαυτόν εκτός της ΚΟ της ΝΔ» δήλωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Σταύρος Καλαφάτης.

Λίγο αργότερα, ανακοινώθηκε στην ολομέλεια η επιστολή του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, με την οποία τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.

Τί διημείφθη

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Τραγάκη, παρέπεμψε στην επιτροπή με το ερώτημα της διαγραφής από μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με βάση την περίπτωση β) του άρθρου 20 και το άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Μάριο Σαλμά.

Η παραπομπή Μάριου Σαλμά αφοούσε αντικοινοβουλευτική ή αντικομματική ή αντισυναδελφική συμπεριφορά που προκαλεί σοβαρή ζημιά στο Κόμμα ή σε άλλο Βουλευτή.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε ασκήσει κατ' επανάληψη κριτική στην κυβέρνηση, ενώ ήταν ανάμεσα στους 11 που υπέγραψαν την ερώτηση προς τον Κωστή Χατζηδάκη για τα κόκκινα δάνεια.

Επιπλέον, άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τις τιμές των φαρμάκων, λέγοντας ότι οι αυξήσεις στα φάρμακα θα έχουν συνέπειες στον πληθωρισμό.

Επίσης, ο Μάριος Σαλμάς σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις είχε ισχυριστεί ότι είχαν γίνει «φωτογραφικοί» διαγωνισμοί στα υπουργεία Υγείας και Πολιτισμού.

