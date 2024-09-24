Ο Ερντογάν διαφημίζει τον εαυτό του στη Νέα Υόρκη, ενώ βρίσκεται στην αμερικανική μεγαλούπολη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Δεκάδες οχήματα με φωτεινές πινακίδες κυκλοφορούν στους δρόμους της αμερικανικής πόλης.

Εν αναμονή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σε λίγες ώρες η συνάντηση των δύο ηγετών. Δεν περιμένουμε πολλά στα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης. Αυτό που θα συζητηθεί σίγουρα είναι το μεταναστευτικό, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα τον επόμενο Δεκέμβριο.

Ο Ερντογάν υπόσχεται καλή συνεργασία με οποιονδήποτε εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Παρακολουθούμε στενά τις αμερικανικές εκλογές»

Ερντογάν: «Όπως όλος ο κόσμος, έτσι κι εμείς παρακολουθούμε από κοντά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου που αφορούν την προεδρία και το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών κι όποιος κι αν εκλεγεί πρόεδρος, αυτό δεν θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις ΗΠΑ όπως και ο διάλογος μας σε ανώτατο επίπεδο που αφορά τις σχέσεις μας. Η Τουρκία είναι από τα ισχυρότερα μέλη του ΝΑΤΙ και είμαστε μια χώρα που έχει την προοπτική να γίνει μέλος της Ε.Ε. Όταν αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με τη Δύση δεν παραλείπουμε την Ανατολή».

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας χθες διαφήμισε το αμφίβιο τεθωρακισμένο όχημα μάχης «ΖΑΗΑ»

Έχει ικανότητα να κάνει και αποβάσεις στα παράλια και να πλέει στα ύδατα για 15 μίλια.

«Ο Ερντογάν έλεγε πως θα πάμε μια νύχτα ξαφνικά στα νησιά, αλλά οι Έλληνες ήρθαν με τα σκάφη τους με το φως της ημέρας»

Τουρκικά ΜΜΕ δείχνουν εικόνες με τα σκάφη του Λιμενικού να φτάνουν στις τουρκικές ακτές.

Επικοινωνία υπουργού Ναυτιλίας της Ελλάδας με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας

Η Άγκυρα εξέφρασε την ενόχλησή της

ΦΑΤΙΧ ΠΟΡΤΑΚΑΛ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ SOZCU TV: «Ας δούμε στον χάρτη το που έχουν συμβεί αυτά τα περιστατικά. Το πρώτο συνέβη στην περιοχή Ακγιαρλαρ, απέναντι είναι η Κως σε απόσταση με μιλίων, και το λιμενικό του ήρθε στην Τουρκία και έφτασαν σε απόσταση 50 μέτρων! Μα πως το επιτρέπετε αυτό;

Συνέβη κι αυτό στην περιοχή Ντάτσα. Απέναντι είναι το μικρό αυτό νησί η Σύμη. Και ήρθαν στις ακτές μας από την Σύμη. Μας έλεγαν πως τα σύνορα μας είναι η τιμή μας. Ο Ερντογάν κάποτε έλεγε 'μπορούμε να έρθουμε στα νησιά μια νύχτα ξαφνικά'. Αυτοί όμως ήρθαν με το φως τις ημέρας, δεν ήρθαν νύχτα, ήρθαν ξημερώματα. Είμαστε τόσο απροστάτευτοι;».

