Διεγράφη επίσημα από την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Σαλμάς, ο οποίος αποχώρησε από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΝΔ.

«Ο κ. Σαλμάς με την εν γένει συμπεριφορά του έθεσε εαυτόν εκτός της ΚΟ της ΝΔ» δήλωσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Σταύρος Καλαφάτης.

Λίγο αργότερα, ανακοινώθηκε στην ολομέλεια η επιστολή του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, με την οποία τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.

Σε δήλωσή του αφού βγήκε από την αίθουσα ο κ. Σαλμάς ανέφερε: «Αν με διαγράφει ο κ. Μητσοτάκης γιατί αντέδρασα για τις περιουσίες που χάνονται για τα κόκκινα δάνεια, επειδή αντιτάχθηκα στη woke ατζέντα για τα ομόφυλα, επειδή του ζήτησα να ελέγξει τα καρτέλ στην ακρίβεια, τότε είναι τιμή μου.

Αν όμως το κάνει για να στείλει μήνυμα σε άλλους, είναι απαράδεκτο.

Αν χρησιμοποιείται ως πρόφαση το ότι ανέδειξα φωτογραφικό διαγωνισμό του υπουργείου Πολιτισμού που σκανδαλωδώς ανατέθηκε σε εταιρεία, τότε να δηλώσω και να θυμίσω ότι ο έλεγχος των βουλευτών και η απεριόριστη ελευθερία λόγου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά λόγο διαγραφής».

Σε ερώτηση εάν θα παραδώσει την έδρα απάντησε: «Νομίζετε ότι πρέπει να σταματήσω τη μάχη για τους πολλούς;».



Αναφερόμενος στο θέμα στη διάρκεια του briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε για ομόφωνη απόφαση διαγραφής Σαλμά από την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύντομη συνάντηση -που δεν διήρκησε πάνω από δύο λεπτά- τα μέλη της επιτροπής έδωσαν στον κ. Σαλμά δύο άρθρα του καταστατικού του κόμματος, ζητώντας του εξηγήσεις για «αντισυναδελφική συμπεριφορά». Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ρώτησε ποιον συνάδελφό του αφορά για να λάβει την απάντηση «δεν ξέρουμε εσύ θα μας πεις». «Να τους πω εγώ για ποιον συνάδελφο με διαγραφούν;» διερωτήθηκε μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΝΔ μετά την επιστολή με το ερώτημα της διαγραφής που έστειλε στον πρόεδρο της επιτροπής, Γιάννη Τραγάκη, ο πρωθυπουργός.

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ βρίσκεται στις ΗΠΑ, να προχωρήσει στην εν λόγω κίνηση, στέλνει σαφές μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής του ομάδας πως η κριτική είναι αποδεκτή, αλλά με όρια και χωρίς παρεκκλίσεις από τις αρχές που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και σε άλλους βουλευτές που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν την τακτική του κ. Σαλμά.

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας εγκαλείται για αντικοινοβουλευτική, αντικομματική και αντισυναδελφική συμπεριφορά, σε μία περίοδο, όπου ελλείψει αντιπολίτευσης, μερίδα γαλάζιων βουλευτών, έχουν αφήσει να διαφανεί ότι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το ρόλο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

