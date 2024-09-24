Για όλες τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εσωκομματικών εκλογών του Νοεμβρίου μίλησε το πρωί της Τρίτης η Κατερίνα Νοτοπούλου στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα».

«Μονομαχίες και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις για το κόμμα με αφήνουν παγερά αδιάφορη», ανέφερε αρχικά η κ. Νοτοπούλου, σχολιάζοντας την προαναγγελία της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη, στον οποίο εξαπέλυσε νέα «πυρά» λέγοντας:

«Η αφίσα του πρώην προέδρου απηχεί και την αντίληψή του για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται για τον "δικό μας ΣΥΡΙΖΑ", αλλά για τον "δικό του ΣΥΡΙΖΑ". Και αυτό γιατί έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη, ένα πολύ έντονο "εγώ" που καταλαμβάνει όλον τον χώρο. Τέσσερα στα πέντε στοιχεία αφορούν το δικό του πρόσωπο, όμως εμείς εδώ δεν είμαστε για να μιλήσουμε για πρόσωπα, αλλά για πολιτικές, οι οποίες δεν χαράσσονται μόνο από έναν».

Αναφερόμενη στα υψηλά ποσοστά του κ. Κασσελάκη για την προεδρία του κόμματος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως δεν θα ήθελε να σχολιάσει τα δημοσκοπικά ευρήματα. «Τα ποσοστά μας είναι έτσι κι αλλιώς χαμηλά, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου έχει απομακρυνθεί από τους κόλπους της παράταξης και περιμένει να δει ανάληψη ευθύνης, πολιτική σοβαρότητα και αξιοπιστία, χαρακτηριστικά τα οποία ο κ. Κασσελάκης απέδειξε εκ του αποτελέσματος ότι ούτε τα έχει, ούτε επιθυμεί να συμβάλει στην ανάταξη του κόμματος».

«Ο ίδιος είχε πάρα πολύ χρόνο, είχε την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό του μετά τη διάσπαση και αποχώρηση των πρώην συντρόφων, ήμασταν κι εμείς δίπλα του, το ερώτημα όμως δεν είναι πόσο λατρεύουμε τον ηγέτη, αλλά πόσο αποτελεσματικοί είμαστε», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για την εσωκομματική «μάχη», η κ. Νοτοπούλου τη χαρακτήρισε «ανοιχτή», ενώ επιτέθηκε εκ νέου στον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος, όπως είπε, «δεν εκφράζει τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς», ενώ απαντώντας και σε σχετική ερώτηση για τις καταγγελίες της για bullying, τόνισε:

«Εγώ δεν ποινικοποιώ την πολιτική ζωή, τη διαχωρίζω από όλα τα υπόλοιπα, ακόμη και από επιθετικές συμπεριφορές ή bullying. Προς το παρόν περιμένω την απάντηση του κ. Κασσελάκη, τον έχω καλέσει δημόσια να τοποθετηθεί, δεν το κάνει. Γνωρίζετε ότι δεν ήταν η μόνη αυταρχική συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασσελάκης».

