Ως «σημαντικό βήμα προόδου για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και τη σημαντική βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών» χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι, τη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Κατά την εποικοδομητική συνάντηση, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις ευκαιρίες ανάπτυξης του εμπορίου, των υποδομών και των επενδύσεων στην ενέργεια, ως βασικούς τομείς όπου υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για διεύρυνση της συνεργασίας» ανέφερε ακόμη ο Τίμτσο Μουτσούνσκι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

«Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος που βασίζεται στην κοινή ευημερία και τη βιώσιμη ειρήνη. Η αμοιβαία δέσμευση σε αυτές τις αρχές είναι η βάση για την επιτυχή υλοποίηση μελλοντικών χρήσιμων πρωτοβουλιών και έργων» ανέφερε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στο περιθώριο των εργασιών της 79ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.