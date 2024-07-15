Επανεστίαση στη καθημερινότητα για την κυβέρνηση- Στο βάθος ... ΔΕΘ και ΣΥΡΙΖΑ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Επανεστίαση στα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών και στις πολιτικές που αναμένεται να προωθήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, φέρνει η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ.

Παρά το ότι η χώρα βρίσκεται στην καρδιά του καλοκαιριού και η κοινοβουλευτική δραστηριότητα σε σχεδόν είκοσι ημέρες από τώρα θα μπει στον «πάγο» των διακοπών, οι οδηγίες προς «ναυτιλομένους» υπουργούς, παραμένουν εμφατικές και ίδιες, για εγρήγορση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, προκειμένου πριν τη ΔΕΘ και κατά την παρουσία του πρωθυπουργού εκεί, να υπάρξει ένα πρώτο αποτύπωμα της μετά- ευρωεκλογών πολιτικής.

Άλλωστε στο κυβερνητικό επιτελείο, και πριν αλλά και κατά την απουσία του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επικρατεί πυρετός συσκέψεων και ειδικά στα Υπουργεία που εμπλέκονται με τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, και έχουν να κάνουν με την οικονομική και κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης.

Προετοιμάζονται εξάλλου και ενόψει της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και επεξεργάζονται όλες εκείνες τις δυνατότητες που θα επιτρέψουν τυχόν νέες εξαγγελίες με άμεσο ανακουφιστικό αντίκτυπο στους πολίτες, πάντα όμως σε ρεαλιστική δημοσιονομική βάση, χωρίς να τίθεται εν αμφιβόλω η σταθερότητα της χώρας.

Όπως και τα μέτρα που ήδη έχουν εξαγγελθεί για τους συνταξιούχους που θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω προσωπικής διαφοράς, στο τέλος του έτους, ή οι 10.000 νέοι μόνιμοι διορισμοί στην παιδεία, οι αλλαγές στο ΑΣΕΠ κ.α.

Στο πακέτο μέτρων πάντως που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, πρωτεύοντα ρόλο αναμένεται να έχει το πεδίο της ακρίβειας, το οποίο κατά κοινή ομολογία είναι το νούμερο ένα «αγκάθι» που πλήττει το σύνολο των ελληνικών νοικοκυριών.

Μία πρόγευση των μέτρων που θα δρομολογηθούν έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας πως στον προϋπολογισμό του 2025 θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Επίσης έως το τέλος του 2024 θα τρέξουν οι παρεμβάσεις στο στεγαστικό πεδίο και δρομολογείται ο πρώτος διαγωνισμός για την κοινωνική αντιπαροχή μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ στόχος είναι σε συνεννόηση με την Κομισιόν να τρέξει ένα δεύτερο πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Μετωπική με ΣΥΡΙΖΑ

Στο πολιτικό πεδίο, η κυβέρνηση θα επιμείνει στην ευθεία αντιπαράθεση και σύγκρισή της με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τα έργα και τις ημέρες του, επί διακυβέρνησής του, και επιχειρώντας να αναδείξει ότι και υπό τη νέα της ηγεσία, η Κουμουνδούρου επιμένει να κινείται στα «σκοτεινά».

Αφορμή αποτελεί, μεταξύ άλλων, η επαναφορά στο προσκήνιο της υπόθεσης της «Νοβάρτις» και των προστατευόμενων μαρτύρων, με τις αποκαλύψεις για τα 56 εκατ. ευρώ που φέρονται να έλαβαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες της υπόθεσης, να προκαλεί πολιτικό σάλο και μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης – αξιωματικής αντιπολίτευσης ενώ όλο και περισσότερες «φωνές» ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης για να πέσουν οι μάσκες των προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά τα νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, έκανε λόγο για ενορχηστρωμένη και κακοστημένη σκευωρία με στόχο την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας τις κινήσεις της δικαιοσύνης.

«Έξι χρόνια μετά την μνημειώδη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ και αμετάκλητα καταδικασμένου από τη Δικαιοσύνη Δημήτρη Παπαγγελόπουλου- έξω μάλιστα από το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο λειτουργούσε παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως ομολογούν πλέον πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, - ότι η υπόθεση Novartis ήταν το «μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους», αποδεικνύεται ότι είχε δίκιο. Μόνο που ήταν από την ανάποδη: Η σκευωρία εναντίον πολιτικών προσώπων που «κρέμασε στα μανταλάκια» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τους έσυρε σε προανακριτική, με κατάληξη την κατάρρευση της σκευωρίας» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σημειόντοντας πως «χάρη στο νέο νομικό πλαίσιο που θέσπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν πλέον τα κατάλληλα εργαλεία, αν το κρίνει η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, για να χυθεί άπλετο φως».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως, με ανακοίνωσή του υποστήριξε πως τους προστατευόμενους μάρτυρες, η δικαιοσύνη στην Αμερική τους έχει κρίνει αξιόπιστους, ενώ έβαλε κατά όσων ζητούν δικαστική παρέμβαση για την αποκάλυψή τους.

«Το ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Αντώνης Σαμαράς επιμένουν στο δήθεν "ξεκουκούλωμα", ενώ τα ελληνικά δικαστήρια έχουν απορρίψει επανειλημμένως τα σχετικά τους αιτήματα (βλ. ενδεικτικά το υπ' αριθμ. 25/2022 βούλευμα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου), αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού τους προς τον θεσμό της δικαιοσύνης, αλλά και τις συνεχείς τους αντιθεσμικές παρεμβάσεις προς τους Έλληνες δικαστές» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου, εκτιμώντας πως η αποκάλυψη των προστατευόμενων μαρτύρων για την απόδειξη της σκευωρίας «θέτουν σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους προστατευμένους μάρτυρες και επιδιώκουν, ουσιαστικά, να το καταργήσουν».

Θέσεις που προκάλεσαν την ανταπάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ταυτίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα με αυτόν του Στέφανου Κασσελάκη.

«Με μια προκλητική ανακοίνωση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσπευσε να υπερασπιστεί τους πρωταγωνιστές των πιο σκοτεινών ημερών για τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Τότε που τα παρα- υπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου, όπως κυνικά έχει παραδεχθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντονής, έβαζαν στο στόχαστρο πολιτικούς τους αντιπάλους με μόνο σκοπό την εξόντωσή τους» τόνισε ο κ. Μαρινάκης καλώντας τον νέο πρόεδρο Στέφανο Κασσελάκη να πάρει θέση. «Αλήθεια, γιατί φοβάται ο κ. Κασσελάκης και το κόμμα του να βγουν οι κουκούλες, αν το αποφασίσει η Δικαιοσύνη; Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να μας απαντήσει χωρίς περιστροφές γιατί καλύπτει τους πρωταγωνιστές αυτής της πρωτοφανούς σκευωρίας, μετά και τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας» κατέληξε.

Τις νομικές δυνατότητες, πάντως, για την ανακίνηση της υπόθεσης έδωσαν οι νέοι ποινικοί κώδικες, που επιτρέπουν στον αρμόδιο εισαγγελέα οποτεδήποτε κρίνει να ανακαλεί το καθεστώς προστασίας μαρτύρων όταν οι λόγοι επιβολής τους εκλείψουν.



