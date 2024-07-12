«Δεν θέλω να κερδίσουμε τη ΝΔ επειδή έχουμε εμμονή με το να την κερδίσουμε, αλλά για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ανακούφιση και μία κοινωνική πολιτική στη χώρα μας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Talk Radio 98.9, και έκανε λόγο για συνέδριο «επανίδρυσης» τον Οκτώβριο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε ότι χθες που συνάντησε πολίτες στο γραφείο του δεν άκουσε απλώς παράπονα «λόγω της κακοδιαχείρισης του κράτους», αλλά ότι «ο κόσμος έχει δανειστεί για να μπορεί να κάνει μια επέμβαση επειδή δεν υπάρχει δημόσια υγεία».

«Πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα», τόνισε, προσθέτοντας πως «το πρόβλημα με τη ΝΔ δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, είναι η πολιτική τους». «Θα αποτύχει η ΝΔ επειδή η ιδεολογία τους δεν φέρνει ομόνοια στον λαό και φτωχοποιεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του», είπε και επεσήμανε:

«Εμείς ήδη ραγίσαμε την παντοδυναμία Μητσοτάκη, άρα δεν τον φοβόμαστε, είναι ο πρωθυπουργός του 28% πλέον». Σχετικά με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση και χρειάζεται χρόνος.

«Προφανώς και όχι», απάντησε στο ερώτημα εάν θα ψήφιζε τυχόν υποψηφιότητα Μητσοτάκη -εφόσον προτεινόταν εκείνος σε περίπτωση που δεν εκλεγεί η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- για επικεφαλής της Κομισιόν. «Εμείς δεν θα ψηφίζαμε οποιονδήποτε υποψήφιο που έχει τέτοια στυγνή νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία. Προφανώς, ο κύριος Μητσοτάκης είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με την πολιτική της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, άρα η απάντηση είναι προφανώς και όχι».

«Δεν έχουμε προτίμηση για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ - Θα παρότρυνα στον Σπίρτζη να κάνει αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη»

Επίσης, όσον αφορά τις εκλογές για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι δεν έχει κάποια προτίμηση. «Προτιμώ την πραγματική προοδευτική πολιτική, προτιμώ τις απαντήσεις», υπογράμμισε, θέτοντας το ερώτημα ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες ή για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Ερωτηθείς πώς θέλει να πορευτεί με τα προοδευτικά κόμματα και ειδικότερα με το ΠΑΣΟΚ, απάντησε ότι «το μεγαλύτερο κόμμα είναι η αποχή και το μεγαλύτερο στοίχημα για τα κόμματα της ευρύτερης αριστεράς είναι να παροτρύνουμε τον κόσμο που απέχει από την εκλογική διαδικασία να μας ακούσει και να αισθανθεί ότι κάτι μπορεί να αλλάξει».

«Το άλλο κόμμα, όποιο άλλο κόμμα είναι αυτό, όποιος άλλος κόσμος έρθει στη βάση, όποιος κόσμος έρθει σε αυτό το συνέδριο επανίδρυσης που θα κάνουμε τον Οκτώβριο, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό και να φτιάξει ο κόσμος το δικό του κόμμα», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Θα είναι ένα άλλο κόμμα, θα είναι ένα καινούργιο κόμμα, με την ίδια φιλοσοφία με τη σύγχρονη αριστερά, αλλά με φρέσκιες δομές που να ανταποκρίνονται στον 21ο αιώνα». Όπως σχολίασε, δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η πρόθεση όλων είναι να έχουμε ένα σύγχρονο πολιτικό κόμμα που μπορεί να φέρει ρηξικέλευθες αλλαγές στην κοινωνία.

Σε ερώτηση εάν θα διατηρήσει το όνομα ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι «προσωπικά επιθυμώ να το κρατήσω, αλλά δεν ειναι δική μου απόφαση αυτό, είναι απόφαση των συνέδρων, των μελών του κόμματος». Ερωτηθείς για τις αλλαγές στις δομές, για τις οποίες έχει μιλήσει, είπε ότι «θα αναβαθμίσουμε τα πάντα, θα αναβαθμίσουμε πάνω απ' όλα τη δυνατότητα κάθε μέλος να συνεισφέρει και να προσφέρει στην κοινωνία».

Επίσης, σημείωσε ότι θέλει έως τη ΔΕΘ να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακοινώσει δέσμη προτάσεων για όλα τα μείζονα πεδία, την υγεία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το τραπεζικό σύστημα κ.ά, και πως ως προς αυτό θα συνεδριάζουν ακόμα και διαδικτυακά μέσα στο καλοκαίρι τα think tank. Προανήγγειλε, δε, ότι την επόμενη εβδομάδα θα επαναλάβει τις συναντήσεις του με πολίτες και σκοπεύει αυτό να γίνεται τακτικά, όχι μόνο στην Αθήμα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και αλλού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε για την επιστολή στελεχών που ζητούν τη διαγραφή του Χρήστου Σπίρτζη.

«Υπάρχουν καταστατικές και συλλογικές διαδικασίες για τέτοια ζητήματα και κάθε μέλος ή ομάδα μελών μπορεί να προβεί σε όποια καταγγελία επιθυμεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, που με το τωρινό καταστατικό για την τωρινή λειτουργία της θα αποφανθεί. Θα σεβαστώ απόλυτα την επιλογή της Επιτροπής, αλλά θα παρότρυνα στον κύριο Σπίρτζη να κάνει με την ίδια θέρμη αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη», απάντησε.

Μεταξύ άλλων, σχολίασε ότι ένα στέλεχος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε στον δημόσιο λόγο του να αναδεικνύει ζητήματα όπως «το deal με την Attica bank που πάει να γίνει» και το οποίο έχει θέσει ο πρόεδρος του κόμματος.

«Είχαν πλήρη γνώση όλοι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Γραφείο Προέδρου για τα οικονομικά»

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «υπήρξε πρόεδρος του κόμματος 15 χρόνια, άρα ότι διαχειρίζομαι και διαχειριζόμαστε τα συλλογικά μας όργανα είναι απόρροια μιας ηγεσίας η οποία υπήρξε εκεί για 15 χρόνια». Στο ερώτημα αν «αυτές τις ευθύνες που είχε η προηγούμενη ηγεσία του κόμματος τις έχετε συζητήσει εσείς με τον κ. Τσίπρα», απάντησε ότι «πριν από τις ευρωεκλογές τού είχα αναφέρει πολλές φορές αυτά τα ζητήματα», όμως δεν επιθυμεί να φανερώσει τι του είχε πει.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν πλήρη γνώση όλοι μέσα στο κόμμα και στο γραφείο προέδρου και στην Πολιτική Γραμματεία για τα ζητήματα του κόμματος, μέσα σε αυτά και τα οικονομικά ζητήματα του κόμματος. Και αυτό το οποίο είναι λυπηρό -κατά τη γνώμη μου- το οποίο φαίνεται και από τις καταστάσεις που έχουν κατατεθεί στη Βουλή και από τον πρώην οικονομικό διευθυντή του κόμματος, είναι ότι έγινε ένα τεράστιο άνοιγμα πέρυσι στις εκλογές, στις εθνικές, και μάλιστα μεταξύ των δύο εκλογών, όταν ήταν ξεκάθαρο ότι θα μειωνόταν η χρηματοδότηση του επόμενου χρόνου και αναγκαζόμαστε αυτήν τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση», τόνισε.

«Η διαφημιστική σύμβαση που είχε η Αυγή από κάποια εξωτερικά ίσως και ανταγωνιστικά μιντιακά επιχειρηματικά συμφέροντα δεν συνάδει κατά τη γνώμη μου με την κουλτούρα της Αυγής και την ιστορία της εφημερίδας», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση εάν αυτή η σύμβαση ήταν με τον κ. Μάρη, απάντησε καταφατικά. Ανέφερε ότι σήμερα συνάντησε ένα πολίτη που του είπε να μην κλείσει την εφημερίδα και του απάντησε ότι δεν έχουμε χρήματα, ενώ τον ρώτησε πότε αγόρασε εκείνος τελευταία φορά την εφημερίδα και δεν θυμόταν. Είπε, ακόμη, πως «υπάρχει διοίκηση των δύο αυτών εταιρειών (Αυγής-Κόκκινου), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η διοίκηση των δύο εταιρειών, είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίζουμε τους δύο ρόλους».

«Οι ευθύνες, όσες υπάρχουν, θα αναληφθούν από τους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή, αλλά αυτήν τη στιγμή αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η οικονομική επιτροπή που έχουμε συγκροτήσει από την ΚΕ τα αναλύει όλα και προσωπικά πρέπει να επικεντρωθώ όχι μόνο στην ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην παραγωγή αντιπολίτευσης», επεσήμανε. Σε ερώτηση εργαζομένου στα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μεταφέρθηκε στον κ. Κασσελάκη, γιατί δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι των δύο μέσων εφόσον το κόμμα έχει λάβει κρατική επιχορήγηση 1 εκατ., είπε ότι «την απόφαση των πόρων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα την πάρει η Πολιτική Γραμματεία στην επόμενη συνεδρίασή της».

Σε άλλη ερώτηση ακροατή, που του μεταφέρθηκε, σχετικά με την Attica Bank και την υπόθεση Καλογρίτσα και αν τα ξεχνά όλα αυτά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι δεν έχει να σχολιάσει τίποτα επ' αυτού και πως δεν ξεχνά τίποτα.

«Τώρα, αναφερόμαστε στον πλούτο του ελληνικού λαού, που πρέπει να τον προστατεύσουμε και νομίζω είναι καλό να αφήσουμε τις κομματικές προπαγάνδες και επαναλήψεις. Όσα λάθη έχουν γίνει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να τα αναλύσουν οι ιστορικοί και οι πολιτικοί αναλυτές και προφανώς ο τέως πρόεδρος. Εμείς επιτελούμε το έργο μας αυτήν τη στιγμή με ευλάβεια, το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τα χρήματα του ελληνικού λαού», κατέληξε ο κ. Κασσελάκης.

Πηγή: skai.gr

