«Ο υποτιθέμενα ‘νέος ΣΥΡΙΖΑ' του κ. Κασσελάκη με τη σημερινή του απάντηση έπεισε και τους πιο δύσπιστους για το ότι τίποτα δεν άλλαξε, όσα χρόνια και αν πέρασαν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Με μια προκλητική ανακοίνωση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσπευσε να υπερασπιστεί τους πρωταγωνιστές των πιο σκοτεινών ημερών για τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Τότε που τα παρα- υπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου, όπως κυνικά έχει παραδεχθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντονής, έβαζαν στο στόχαστρο πολιτικούς τους αντιπάλους με μόνο σκοπό την εξόντωσή τους.

Αλήθεια, γιατί φοβάται ο κ. Κασσελάκης και το κόμμα του να βγουν οι κουκούλες, αν το αποφασίσει η Δικαιοσύνη;

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να μας απαντήσει χωρίς περιστροφές γιατί καλύπτει τους πρωταγωνιστές αυτής της πρωτοφανούς σκευωρίας, μετά και τα νέα συγκλονιστικά στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

