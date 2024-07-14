Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με την οποία εκφράζει την «απερίφραστη καταδίκη για την αποτρόπαιη δολοφονική επίθεση κατά του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ».

Δείτε την ανακοίνωση της Προέδρου της Δημοκρατίας:

«Εκφράζω την απερίφραστη καταδίκη μου για την αποτρόπαιη δολοφονική επίθεση κατά του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τα συλλυπητήριά μου για τον θάνατο ενός πολίτη. Η πολιτική βία, όπως και κάθε άλλη μορφή της, δεν έχει καμία θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες. Στον πρώην Πρόεδρο και τους τραυματίες εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Πηγή: skai.gr

