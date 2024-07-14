Κικίλιας: Σε 30 λεπτά αντιμετωπίστηκε η φωτιά στο Λαύριο - Θα μπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες

«Η πυρκαγιά στο Λαύριο ξέσπασε σε δασική έκταση, δίπλα σε κατασκηνώσεις, σπίτια και παραλία γεμάτη λουόμενους», επεσήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας μετά την κατάσβεση της φωτιάς το μεσημέρι της Κυριακής

«Αν δεν αντιμετωπιζόταν τόσο γρήγορα και έγκαιρα θα μπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες. Οι εκκενώσεις έγιναν άμεσα και με ασφάλεια. Σε 30 λεπτά οι πυροσβέστες μας, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και τα 6 εναέρια μέσα κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν επιτυχώς πριν απειλήσει ζωές και περιουσίες», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

