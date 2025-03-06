«Εδώ και εβδομάδες, επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους ότι η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, δημιουργεί το ιδανικό έδαφος για την εργαλειοποίησή της. Δεκάδες fake news εδώ και δύο χρόνια, δεν απαντήθηκαν εν τη γενέσει τους, χτίζοντας αυτό ακριβώς το κλίμα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός.

Εδώ και εβδομάδες, επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους ότι η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την εθνική τραγωδία των Τεμπών, δημιουργεί το ιδανικό έδαφος για την εργαλειοποίησή της. Δεκάδες fake news εδώ και δύο χρόνια, δεν απαντήθηκαν εν τη γενέσει τους, χτίζοντας αυτό ακριβώς το κλίμα.

Δείτε πρώτα τη συνημμένη ανάρτηση. Ο τίτλος που μπήκε είναι «άλλαξαν τον νόμο για να τη σκαπουλάρουν»!

Και τώρα διαβάστε την πραγματικότητα:

Καμία απολύτως αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων δεν έγινε μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με τον ν. 5167/2024 στον οποίο αναφέρθηκε δικηγόρος μιλώντας στον κ. Ευαγγελάτο, ή με οποιονδήποτε άλλο νόμο. Με απλά λόγια ο συγκεκριμένος δικηγόρος, οι τοποθετήσεις του οποίου υιοθετήθηκαν άκριτα, αναπαράχθηκαν και έγιναν εν συνεχεία viral, αναπαρήγαγε fake news! Φυσικά αναντίστοιχα πολλοί θα είδαν και θα άκουσαν τις τοποθετήσεις του, σε σχέση με όσους θα ακούσουν ή θα διαβάσουν ότι πρόκειται για άθλια fake news.

Ο νόμος 5167/2024 στην πραγματικότητα, πέρα από την οργανωτική αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων, αφορά την ενίσχυση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο πλαίσιο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων τα οποία διαχρονικά αντιμετωπίζονταν διαφορετικά (άρθρο 27 του νόμου 2912/2001, άρθρο 13 ν. 4313/2014, άρθρο 73 ν. 4632/2019, άρθρα 39 & 44 ν. 5014/2023).

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθλιότητα από το να δημιουργείς και να αναπαράγεις fake news πάνω σε μια εθνική τραγωδία. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από το να «αγωνίζεσαι» (υποτίθεται) για την αποκάλυψη της αλήθειας, αναπαράγοντας ψέματα!

