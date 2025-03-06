Λογαριασμός
Μητσοτάκης στη Σύνοδο: Η ασφάλεια δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν απειλές ασφάλειας και στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Μητσοτάκης

Για την ανάγκη συνολικής εξέτασης της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ηπείρου έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβαση του για την  άμυνα κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η έννοια της ασφάλειας δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, καθώς υπάρχουν, όπως είπε, απειλές ασφάλειας και στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

