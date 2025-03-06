Χρυσοχοΐδης: Εγκληματικό μέτωπο από χούλιγκανς και κουκουλοφόρους ευθύνεται για επεισόδια στις διαδηλώσεις των Τεμπών

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε μετώπου που συνέταξαν χούλιγκαν αθλητικών ομάδων και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου απέδωσε τα εκτεταμένα επεισόδια στα συλλαλητήρια των Τεμπών την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στη Βουλή ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδής.

Απευθυνόμενος στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι κεκαλυμμένοι αστυνομικοί προκάλεσαν τα επεισόδια για να διαλύσουν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, ο κ. Χρυσοχοΐδης έστρεψε τα βέλη του σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι «εσείς δείρατε συνταξιούχους, γυναίκες και μικρά παιδιά στα συλλαλητήρια για το μακεδονικό».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι έργο της αστυνομίας ήταν να διαφυλάξει την ομαλότητα και αυτό συνέβη μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της διαδήλωσης και των ομιλητών: «Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε, δεν τραυματίστηκε κανένας. Όλη η πόλη ήταν ασφαλής. Δεν εμποδίστηκε κανείς να έρθει και να φύγει, όλα ήταν τέλεια».

Σχολιάζοντας τα περί προβοκάτσιας είπε ότι «κάποιοι εδώ μέσα λένε ότι είναι αστυνομικοί. Τόσο ντροπή για βουλευτές που λένε τέτοια. Γιατί εσείς, όλοι έχετε μαζί αστυνομικούς. Λέμε ότι αυτοί είναι προβοκάτορες και δεν ντρεπόμαστε;». Μάλιστα πρόσθεσε ότι υπήρξαν επιθέσεις με μολότοφ και γκαζάκια με αποτέλεσμα κάποιοι αστυνομικοί, 27 στο σύνολο να τραυματιστούν και να έχουν εγκαύματα.

«Μήπως κάποιοι ήθελαν να φέρουμε το 2008 πίσω;», διερωτήθηκε και επέμεινε «αφού οι κουκουλοφόροι είναι ασφαλίτες, ας κατατεθεί στον Εισαγγελέα, στις δικαστικές αρχές και εκεί θα πάρουμε απαντήσεις. Η αστυνομία έχει συμφέρον τα πάντα να διεξάγονται με διαφάνεια, με κοινωνική ειρήνη».

Πηγή: skai.gr

