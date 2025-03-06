Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, μεταξύ του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, ενώ αργότερα στην κόντρα συμμετείχε και ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής με τη Νέα Αριστερά, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός πήρε τον λόγο για να απαντήσει συνολικά σε μια σωρεία τοποθετήσεων από εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος είχε πάρει τον λόγο νωρίτερα. «Άκουσα τον κ. Φάμελλο με περίσσειο θράσος να μιλάει, ενώ συμμετείχε στη σύσκεψη για το Μάτι με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είμαστε ίδιοι, γιατί εγώ δεν θα καθόμουν ποτέ σε αυτό το τραπέζι για να κοροϊδέψω κόσμο. Αυτό είναι συγκάλυψη και με ψυχολογικούς όρους λέγεται προβολή. Προσπαθείτε να ξεπλύνετε αυτήν τη συγκάλυψη που κάνατε σε 104 νεκρούς», όπως είπε.

«Κάθεται δίπλα σας ο κ. Παππάς, ο καταδικασμένος με 13-0, και έχετε θράσος ενώ κάνατε χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, στοχοποιώντας πολιτικά πρόσωπα, υπουργούς και τον ίδιο πρωθυπουργό. Προσπαθήσατε να κοροϊδέψετε την ευρωπαϊκή κοινωνία, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κουνάτε το δάχτυλο σε αυτήν την παράταξη που κράτησε τη χώρα στο ευρώ».

Απευυθυνόμενος και στον Δημήτρη Μάντζο του ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως «είναι πολύ θλιβερό που το ΠΑΣΟΚ γίνεται ουρά του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα κια της κ. Κωνσταντοπούλου. Είναι οι ίδιοι πολιτικοί φορείς που σας είχανε διασύρει, σας ονόμαζαν γερμανοτσολιάδες και τώρα βρίσκεστε μαζί τους, γιατί δεν έχετε καμία μα καμία εναλλακτική πρόταση. Πιάνεστε από μια ανθρώπινη τραγωδία. Έχετε γίνει όλοι ουρά του Βελόπουλου και έρχεστε και μου κουνάει ο Φάμελλος το δάχτυλο που συνεργάστηκε με τον Καμμένο».

«Πριν από 10 χρόνια μάς πήγατε σε δημοψήφισμα-παρωδία» - Τι είπε για το δημοσίευμα της «Εστίας»

Όταν, δε, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος διαμαρτυρήθηκε φωναχτά, ο Άκης Σκέρτσος του είπε «μην φωνάζετε, πριν από 10 χρόνια μας πήγατε σε δημοψήφισμα παρωδία εσείς και ο Βαρουφάκης για να μας βγάλετε από το ευρώ»

«Άντε φύγε από εδω. Δεν ντρέπεστε» φώναξε τότε ο πρώην υπουργός Οικονομικών με τον Άκη Σκέρτσο να συνεχίζει λέγοντας «αύριο εγώ θα πάω στην Ευελπίδων να υπερασπιστώ τον Γιάννη Στουρνάρα για την σκευωρία που στήσατε» ενώ μιλώντας προς τον Νίκο Παππά του είπε «μην κουνάτε το κεφάλι, είστε καταδικασμένος για παράβαση καθήκοντος με 13-0»

Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε και στο σημερινό δημοσίευμα της Εστίας που έχει ήδη απαντηθεί και από κυβερνητικούς κύκλους και είπε ότι «η εντολή για τα μηχανήματα που έπρεπε να πάνε στο σημείο και να επιτελέσουν το έργο έρευνας και διάσωσης ήταν αυτό που οδήγησε όλες τις αποφάσεις».

«Έρχεστε εκ των υστέρων και ποινικοποιοείτε υπηρεσιακές ενέργειες και αυτό καταγράφεται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Ο Τριαντόπουλος είχε μια και μόνο αποστολή: Αναλάμβανε την αρωγή και στήριξη πολιτών όταν αντιμετωπίζουν καταστροφές. Στάθηκε δίπλα στο πλευρό των ανθρώπων που είχαν πληγεί από το δυστύχημα».

«Η κυβέρνηση είναι καθαρή, διαυγής και διαθέσιμη στην Δικαιοσύνη. Η επιτροπή θα κληθεί να αποφασίσει ποιους θα καλέσει» πρόσθεσε ο υπουργός Επικρατείας.

Φάμελλος: «Γυρίζετε πίσω σε χυδαιότητες επταετίας - Είστε γαντζωμένος στο παραμάγαζο της εξουσίας»

Απαντώντας στη συνέχεια ο Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε «βαθύτατα προσβλητική» την τοποθέτηση του κ. Σκέρτσου. «Αν μια τόσο ισχυρή κυβέρνηση είναι σε τόσο αδύναμη θέση, που προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση και δεν μπορεί να υπερασπιστεί το έργο της, είναι τραγική στιγμή για την κυβέρνηση. Πρέπει να έχετε την επάρκεια να πείτε έστω κάτι που κάνατε», είπε.

«Όταν γυρίζει η κυβέρνηση πίσω σε χυδαιότητες εφταετίας, σημαίνει υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια και αγωνία μάλιστα, κ. Σκέρτσο, γιατί η ελληνική κοινωνία περιμένει από εσάς μια απάντηση. Η ελληνική κοινωνία ρωτάει τι έχετε κάνει εσείς. Δεν είστε τεχνοκράτης, μια χαρά πολιτικό πρόσωπο είστε, γαντζωμένος στην εξουσία, και στο παραμάγαζο και στο μπροστινό τραπέζι».

