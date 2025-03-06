«Οι εγγραφές για τα Νηπιαγωγεία και την Α' Δημοτικού ξεκίνησαν, με μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη και ψηφιακή! Η εγγραφή των παιδιών ολοκληρώνεται πλέον ηλεκτρονικά και για τα παιδιά της Α' Δημοτικού, χωρίς να χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα στο σχολείο», τονίζει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιο συγκεκριμένα, για τα Νηπιαγωγεία, οι εγγραφές γίνονται στο proti-eggrafi.services.gov.gr και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2025. Για την Α' Δημοτικού, η εγγραφή πραγματοποιείται στο adimotikou.eservices.minedu.gov.gr έως και τις 26 Μαρτίου 2025», συνεχίζει ο πρωθυπουργός.

Και υπογραμμίζει: «Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι ξεχωριστή για κάθε παιδί και για κάθε οικογένεια. Και η έγκαιρη εγγραφή σημαίνει καλύτερη οργάνωση για τη νέα σχολική χρονιά».

Πηγή: skai.gr

