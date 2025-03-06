Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανάρτηση του πρωθυπουργού για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

«Οι εγγραφές για τα Νηπιαγωγεία και την Α' Δημοτικού ξεκίνησαν, με μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη και ψηφιακή» τονίζει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο κ. Μητσοτάκης

σχολειο

«Οι εγγραφές για τα Νηπιαγωγεία και την Α' Δημοτικού ξεκίνησαν, με μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη και ψηφιακή! Η εγγραφή των παιδιών ολοκληρώνεται πλέον ηλεκτρονικά και για τα παιδιά της Α' Δημοτικού, χωρίς να χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα στο σχολείο», τονίζει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιο συγκεκριμένα, για τα Νηπιαγωγεία, οι εγγραφές γίνονται στο proti-eggrafi.services.gov.gr και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 24 Μαρτίου 2025. Για την Α' Δημοτικού, η εγγραφή πραγματοποιείται στο adimotikou.eservices.minedu.gov.gr έως και τις 26 Μαρτίου 2025», συνεχίζει ο πρωθυπουργός.

Και υπογραμμίζει: «Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι ξεχωριστή για κάθε παιδί και για κάθε οικογένεια. Και η έγκαιρη εγγραφή σημαίνει καλύτερη οργάνωση για τη νέα σχολική χρονιά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νηπιαγωγεία Κυριάκος Μητσοτάκης γονείς Παιδεία Υπουργείο Παιδείας ψηφιακός μετασχηματισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark