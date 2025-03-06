Ένταση στη Βουλή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων – Τι είπε ο Σταϊκούρας για το περιστατικό στην Ημαθία

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στο σημερινό ατύχημα στην Ημαθία, όπου ένα τρένο παρέσυρε μαθητή, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας πως στα 200 μέτρα υπήρχε φυλασσόμενη διάβαση. «Μίλησα και με τους δύο γονείς όχι μία φορά, πολλές φορές. Και καλό θα ήταν να ενημερωθείτε αν υπάρχει φυλασσόμενη διάβαση στα 200 μέτρα. Να δείτε τι γίνεται εκεί, ενώ υπάρχει φυλασσόμενη διάβαση στα 200 μέτρα. Έχω μιλήσει μέσω του τοπικού βουλευτή τουλάχιστον 5 φορές με τους γονείς», είπε ο Υπουργός.

Αναφερόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τόνισε πως «ανέδειξαν μεγάλα και διαχρονικά προβλήματα σιδηρόδρομου. Προβλήματα που επιδεινώθηκαν με την κρίση και για την επίλυσή τους απαιτείται συστηματική προσπάθεια». Υποστήριξε δε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα και πρόσθεσε πως καλύπτουν «ακόμα περισσότερο αδυναμίες και να φέρουμε σιδηρόδρομο στο επίπεδο που αξίζει στους πολίτες. Εμείς συνεχίζουμε αυτή την εθνική προσπάθεια».Και κατέληξε πως πρέπει «να τελειώνουμε με τη νοοτροπία του “πάμε και όπου βγει” σε αυτό το καθήκον παραμένουμε προσηλωμένοι».

«Μπορεί να εγγυηθεί ότι οι μεταφορές είναι ασφαλείς ή πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές για να ανεβαίνουν στα τρένα με ασφάλεια και όχι με τη δική τους ατομική ευθύνη;», διερωτήθηκε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, με τον Μίλτο Ζαμπάρα να στρέφει και εκείνος τα βέλη του προς τον πρωθυπουργό, λέγοντας πως «η πιο κυνική δήλωση που δείχνει πλήρη αποκτήνωση, ότι τα τρένα θα είναι ασφαλή το 2027». Η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά αναφέρθηκε στο ατύχημα στην Ημαθία καταγγέλλοντας πως «δεν υπήρχε φωτοσήμανση και μπάρα», ενώ στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και ο Νίκος Καραθανασόπουλος τονίζοντας πως δεν υπήρχε φύλαξη στις γραμμές.

Πηγή: skai.gr

