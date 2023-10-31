«Μετά τις αποκαλύψεις Σκουρλέτη για τον υπόγειο μηχανισμό λάσπης και μαύρης προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ των Νέων, του Protothema.gr και της Political που ερευνούν αυτή την πολύ σκοτεινή υπόθεση» αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός αναφερόμενος στον «υπόγειο μηχανισμό μαύρης προπαγάνδας» που αποκάλυψε προ ημερών ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης.

«Ακόμα περιμένουμε από τον κ. Σκουρλέτη να κατονομάσει τους επώνυμους αρθρογράφους, τους οποίους κατήγγειλε ως διαχειριστές δεκάδων λογαριασμών μεταξύ των οποίων και των επίσημων λογαριασμών του κ. Τσίπρα» συνεχίζει και προσθέτει πως «ακόμα περιμένουμε να σπάσει η επταήμερη αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ για τις εν λόγω αποκαλύψεις που τον αφορούν.»

«Εμείς θα επιμένουμε μέχρι να δοθούν απαντήσεις για όλο αυτό το δυσώδες κύκλωμα» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

