Qatargate: Αναμονή για την Καϊλή, στη φυλακή ο σύζυγός της, μόλις στην αρχή η έρευνα για τους δρόμους του μαύρου χρήματος Πολιτική 06:31, 15.12.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Από διαφορετικούς δικηγόρους εκπροσωπήθηκαν Καϊλή και Τζιόρτζι- Την εμπλοκή κι άλλων χωρών στο σκάνδαλο πλην του Κατάρ εξετάζουν οι αρχές- Στο κάδρο των ερευνών και το Μαρόκο