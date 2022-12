Χριστουγεννιάτικος προεκλογικός πυρετός με φόντο τον προϋπολογισμό και την Καϊλή Πολιτική 06:19, 15.12.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Φουντώνει μέρα με τη μέρα η αντιπαράθεση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- Στις Βρυξέλλες ο Τσίπρας για την προσύνοδο των ευρωσοσιαλιστών, δεν θα παραστεί η Ανδρουλάκης