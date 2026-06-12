Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: H οικονομική ιστορία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα – Μέρος Γ’

Τι ήταν η υπόθεση Πατσίφικο, πώς οδηγηθήκαμε στον αποκλεισμό του Πειραιά και ποιες ήταν οι συνέπειες του Κριμαϊκού Πολέμου για το ελληνικό κράτος; Πώς φτάνουμε από την έξωση του Όθωνα στην Ελλάδα του Χαρίλαου Τρικούπη και του Θεόδωρου Δηλιγιάννη; Και γιατί η μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της χώρας καταλήγει στο περίφημο «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»;

Ο οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, Ζήνων Ζαμπακίδης, περιγράφει στον Άρη Πορτοσάλτε την οικονομική ιστορία των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

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Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

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Πηγή: skai.gr

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