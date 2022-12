Στους ατελείωτους διαδρόμους του Palais de Justice στις Βρυξέλλες, ο Μισέλ Κλεζ (Michel Claise) είναι γνωστός ως «ο Σερίφης» για την ανελέητη καταδίωξη των στόχων του – και το πόσο πολύ φαίνεται να το… διασκεδάζει.

Ο 66χρονος εισαγγελέας είναι ο άνθρωπος που χειρίστηκε την υπόθεση του Qatargate, κράτησε για μήνες κρυφές τις έρευνες και «ξεσκέπασε» τελικά το σκάνδαλο διαφθοράς στους κόλπους του Ευρωκοινωβουλίου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του για την αποκάλυψη του σκανδάλου Qatargate και τις έρευνες και τις επιδρομές, ο Κλεζ, ως επικεφαλής της Ομάδας κατά της Διαφθοράς, OCRC, απάντησε: «Αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό».

«Μπίνγκο!» ήταν η απάντησή του σε μια επιτυχημένη επιδρομή σε μια άλλη υπόθεση.

Αυτή η «πληθωρικότητα» είναι που κάνει τον Κλεζ να ξεχωρίζει, δήλωσε στο Politico ο John Crombez, υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, υπεύθυνος για την καταπολέμηση της διαφθοράς μεταξύ 2011 και 2014.

«Είναι σαν ανακριτής δικαστής - διασκεδαστής. Αυτό είναι φανταστικό. Απλώς στριφογυρίζει γύρω από τα πάντα, και όλα πηγάζουν από τις βαθιά ριζωμένες κοινωνικές του ανησυχίες. Αυτό είναι που τον κάνει τόσο εξαιρετικό».

Ο εξωστρεφής χαρακτήρας του και η δημόσια προβολή των επιτευγμάτων του είναι πολύ... αντιβελγικοί, καθώς οι Βέλγοι διδάσκονται γενικά να είναι ταπεινοί για κάθε επίτευγμά τους, σύμφωνα με το άρθρο.

