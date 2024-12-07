Της Δώρας Αντωνίου

Μία υποψηφιότητα στο τραπέζι και διάχυτη ονοματολογία, μπολιασμένη με σενάρια πιθανών πολιτικών εξελίξεων, συνθέτουν το παζλ της «προεδρολογίας».

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός σταθερά επιδιώκουν να σταματήσει κάθε σχετική συζήτηση μέχρι τις αρχές του νέου έτους, οπότε και θα πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων και των ανακοινώσεων καθώς η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να γίνει μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου.

Η μόνη πρόταση που έχει κατατεθεί δημόσια είναι αυτή του Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος πρότεινε τον πρόεδρο της Αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Χρήστο Ράμμο, και κάλεσε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στοιχηθούν πίσω από αυτή την υποψηφιότητα.

Όλοι, βεβαίως, περιμένουν τις αποφάσεις του πρωθυπουργού, που σε σημαντικό βαθμό θα καθορίσουν και τον τρόπο, με τον οποίο θα κινηθεί η αξιωματική αντιπολίτευση.

Μέχρι τώρα ως πιθανές επιλογές από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν ακουστεί τα ονόματα του προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρώην πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Στην πρώτη περίπτωση, γίνεται λόγος για μιας επιλογή με παραταξιακά χαρακτηριστικά, που θα γινόταν με την προσοχή στραμμένη πρωτίστως στο εσωκομματικό ακροατήριο και την ελπίδα ότι λόγω της θεσμικής ιδιότητας θα μπορούσε να προσελκύσει και κάποιες άλλες ψήφους. Ενώ οι επιλογές Παπαδήμου και Στουρνάρα θα απευθύνονταν σαφώς και στο ΠΑΣΟΚ, που στήριξε την κυβέρνηση του πρώτου και συμμετείχε στην κυβέρνηση Σαμαρά με τον κ. Στουρνάρα υπουργό Οικονομικών.

Δύο ακόμη υποψηφιότητες με παραταξιακά χαρακτηριστικά έπεσαν στο τραπέζι: αυτή του Κώστα Καραμανλή, που ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται, και του Νίκου Δένδια, ο οποίος σταθερά λαμβάνει αποστάσεις από κάθε σχετική συζήτηση.

Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται από στενούς συνεργάτες του να μην έχει λάβει ακόμη τις αποφάσεις του και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των δεδομένων.

Πάντως, έμπειρα κομματικά στελέχη της ΝΔ θεωρούν ότι ο τρόπος με τον οποίο δείχνει να κλείνει το θέμα της διαγραφής Σαμαρά, χωρίς περαιτέρω ισχυρές αναταράξεις για το κόμμα, την Κοινοβουλευτική Ομάδα και την κυβέρνηση, ενισχύει τις πιθανότητες μιας επιλογής που δεν θα έχει παραταξιακά - κομματικά χαρακτηριστικά. Μια τέτοια επιλογή θα στόχευε στην ενίσχυση της συσπείρωσης της Κ.Ο. και στην τόνωση του παραταξιακού φρονήματος.

Υπό αυτό το πρίσμα, στη δεδομένη συγκυρία δείχνει να παίρνει προβάδισμα μια υποψηφιότητα χωρίς άμεση σύνδεση και αναφορά στη συντηρητική παράταξη. Και πιθανόν μια επιλογή εκτός πολιτικής, ώστε να μην υπάρχουν γκρίνιες ούτε από το εσωτερικό της ΝΔ. Μια τέτοια επιλογή θα εξυπηρετούσε την αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων και υποστήριξης της επιλογής και από άλλες πολιτικές δυνάμεις πλην της ΝΔ, κάτι που έχει τη σημασία του για τον θεσμό της Προεδρίας.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και πιο κοντά στην πολιτική φιλοσοφία του κ. Μητσοτάκη, που έχει δείξει ότι επιδιώκει την επίτευξη συναινέσεων και επιλογές που δίνουν στίγμα ανοίγματος σε ευρύτερα πολιτικά ακροατήρια.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ γίνεται διαρκώς αναφορά στην άτυπη παράδοση που έχει δημιουργηθεί και θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση να επιλέγει υποψήφιο για την Προεδρία από τον αντίπαλο πολιτικό χώρο.

Αυτό είναι το ελάχιστο προαπαιτούμενο για να διαμορφωθεί μια βάση συναίνεσης από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, που μιλάει επίσης για την ανάγκη να επιλεγεί πρόσωπο που μπορεί να «κουμπώσει» στις απαιτήσεις του θεσμού.

Είναι βέβαιο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα περιμένει πρώτα να ακούσει τις αποφάσεις του κ. Μητσοτάκη πριν τοποθετηθεί για το ζήτημα της Προεδρίας. Δεν είναι τυχαίο ότι αντέδρασε με θυμό στην πρωτοβουλία του Θεόδωρου Μαργαρίτη να μιλήσει πρώτος για υποψηφιότητα Ράμμου, ενώ η οδηγία προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι να αποφύγουν εμπλοκή σε ονοματολογία.

