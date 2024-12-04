Άνοιξε η συζήτηση για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση κοινοβουλευτικού κόμματος για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «φούντωσε» τη φλόγα και άνοιξε ουσιαστικά τη συζήτηση για τον κορυφαίο πολιτειακό θεσμό.

Ο Αλέξης Χαρίτσης αιφνιδίασε όταν από το περιστύλιο της Βουλής πρότεινε τον Χρήστο Ράμμο για διάδοχο της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ίσως κάποιοι να το περίμεναν, αλλά λίγο πιο αργά. Η Νέα Αριστερά αποφάσισε να πάρει από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων στο συγκεκριμένο θέμα ζητώντας τη σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να φέρει ήδη σε δύσκολη θέση τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο εύκολο είναι για τον Νίκο Ανδρουλάκη να πει «όχι» στον ανώτατο δικαστικό που έχει επιμείνει, ως επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στη διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών που αφορά περισσότερο από όλους τον ίδιο;

Για το ΠΑΣΟΚ αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να ανοίξει ακόμα. Για αυτό από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους από την αναφορά του Θεόδωρου Μαργαρίτη, ο οποίος πρότεινε και αυτός τον Χρήστο Ράμμο.

Ενδεχομένως στη Νέα Αριστερά να είδαν την αμηχανία που προκλήθηκε όταν η συζήτηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας άνοιξε δημόσια.

Στην πραγματικότητα, όλοι προσπαθούν να λύσουν τη συγκεκριμένη «εξίσωση» παρασκηνιακά. Η προεδρική εκλογή αποτελεί «πονοκέφαλο» κυρίως για την πλειοψηφία, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να χάσει ούτε μια ψήφο από την πρόταση που θα κάνει.

Προσπαθεί, παράλληλα, να προστατέψει τον θεσμό και τη θητεία της τωρινής προέδρου, αν και ο Αλέξης Τσίπρας χθες επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επιθυμεί να πετύχει όσο πιο ευρεία συναίνεση γίνεται που να περιλαμβάνει και άλλα κόμματα, μεταξύ αυτών και το ΠΑΣΟΚ.

Με τη νέα συνταγματική αναθεώρηση η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί μόνη της να εκλέξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ωστόσο δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το πνεύμα και το γράμμα της προηγούμενης ρύθμισης, που απαιτούσε διευρυμένη πλειοψηφία, διατρέχει ακόμα τα κόμματα και την ελληνική κοινωνία. Η εκλογή του πρώτη πολίτη της χώρας δεν θα πρέπει να είναι μια μονοκομματική υπόθεση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος όταν ρωτήθηκε στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου για την πρόταση του Αλέξη Χαρίτση δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Ο νέος πρόεδρος μπορεί να κερδίσει χρόνο για το συγκεκριμένο θέμα, ωστόσο η Νέα Αριστερά έδειξε πως στη συζήτηση που έχει ανοίξει για πιθανή συμπόρευση ή συγχώνευση με τον ΣΥΡΙΖΑ ζητεί πρώτα απαντήσεις.

Ενδεχομένως με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να θέλουν να δείξουν προς την Κουμουνδούρου πως στο συνέδριο ορθώς αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει τις προτάσεις της.

Ούτε για τη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι μια εύκολη συζήτηση γιατί δεν θέλει να περιχαρακωθεί στα αριστερά του πολιτικού φάσματος, αλλά ούτε και να φανεί πως συμπράττει με τη Νέα Δημοκρατία την οποία θέλει να διεμβολίσει κυριαρχώντας στο χώρο του κέντρου.

Πηγή: skai.gr

