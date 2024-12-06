H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron, θα μεταβεί αύριο 7 Δεκεμβρίου στο Παρίσι, για να παραστεί στην τελετή επαναλειτουργίας του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων.

Υπενθυμίζεται ότι η Παναγία των Παρισίων αποκαταστάθηκε καθώς, στις 15 Απριλίου του 2019, κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του ναού, ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία οδήγησε σε κατάρρευση της οροφής και του κεντρικού οβελού της εκκλησίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

