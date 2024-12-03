Τον Χρήστο Ράμμο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας προτείνει ο Αλέξης Χαρίτσης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κάλεσμα σε όλες τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις του κοινοβουλίου να στηρίξουν τον δικαστικό Χρήστο Ράμμο για την Προεδρία της Δημοκρατίας απηύθυνε πριν από λίγο από το περιστύλιο της Βουλής ο Αλέξης Χαρίτσης, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και να προτείνει πρώτος - από τους πολιτικούς αρχηγούς - πρόσωπο για τη διαδοχή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

«Προτείνουμε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πρώην αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας τον πρόεδρο της αρχής για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών κύριο Χρήστο Ράμμο. Έναν δημόσιο λειτουργό, έναν δικαστικό έναν άνθρωπο που υπερασπίστηκε με σθένος τους θεσμούς που ενέπνευσε εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου, που δεν σιώπησε μπροστά στο πρωτοφανές σκάνδαλο των υποκλοπών. Και σήμερα καλώ όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να υιοθετήσουν την πρόταση της Νέας Αριστεράς, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες χωρίς υστερόβουλους σχεδιασμούς, να στείλουμε όλες και όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα μας», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας ότι έχει ενημερώσει τον κ. Ράμμο για αυτή του την πρόταση.

«Δεν θεωρώ ότι είναι πρόωρο, θεωρώ ότι το θέμα έχει ανοίξει, είναι μείζον και πολιτικό δεν είναι θέμα απλώς και μόνο διαγκωνισμού προσώπων, είναι ένα μείζον πολιτικό ζήτημα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.