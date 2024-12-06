Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς ενόψει του προϋπολογισμού πραγματοποίησε την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουνδούρου ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, με τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Νίκου Παππά, του Τομεάρχη Οικονομίας Χάρη Μαμουλάκη και του εκπροσώπου Τύπου Γιώργου Καραμέρου.



Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επεσήμανε ότι «η ωραιοποιημένη εικόνα που εκπέμπεται από την κυβέρνηση για την ελληνική οικονομία είναι αναντίστοιχη με ορισμένα βασικά στοιχεία, καθώς έχουμε έναν προϋπολογισμό μεγάλων πλεονασμάτων και λιτότητας, όταν μπορούμε να έχουμε πραγματικές επενδύσεις και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας».



Αναφερόμενος στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε:



«Στόχος μας είναι ένας δυνατός ιδιωτικός τομέας, που θα στηρίζει το κοινωνικό κράτος αλλά και μια ισχυρή πολιτεία που θα ελέγχει και θα ρυθμίζει την αγορά αλλά θα έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τον σχεδιασμό και το ισχυρό κράτος δικαίου.



Αυτό εξασφαλίζει και τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.



Εμείς πιστεύουμε ότι ο ισχυρός ιδιωτικός τομέας είναι ο πλουραλιστικός. Θέλουμε μια επιχειρηματικότητα που να μην είναι κρατικοδίαιτη ή να επιβιώνει λόγω προνομιακούς σχέσης με τις χρηματοδοτήσεις. Θέλουμε μια επιχειρηματικότητα που να στέκεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».



Μιλώντας για την επιλογή της κυβέρνησης να κλείνει τα μάτια στην αισχροκέρδεια, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «η αγορά και τα νοικοκυριά έχουν στερηθεί την τελευταία τετραετία σχεδόν 20 δισ. ευρώ, τα οποία είναι τα υπερκέρδη των μεγάλων ολιγοπωλιακών ομίλων», επαναλαμβάνοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για «ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς ώστε να προλαμβάνονται τα υπερκέρδη».



«Αυτά τα χρήματα λείπουν από τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους επιστήμονες, ενώ παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν και το χαράτσι» είπε και συμπλήρωσε:



«Γνωρίζω ότι ένα μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού τομέα είναι η πρόσβαση στον δανεισμό και η διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών εργαλείων. Χθες, στη Βουλή, μετά από πολύ καιρό και μεγάλη επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι η πολιτική της κυβέρνησης έναντι των υπερκερδών των τραπεζών είναι ανεπαρκής. Όμως ήδη πολλά δισεκατομμύρια έφυγαν από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και είναι στα ταμεία των τραπεζών».



Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ, Γιώργος Βερνίκος, ο συντονιστής τμήματος οικονομικής ανάλυσης της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Αράχοβας και το επιστημονικό στέλεχος του Ινστιτούτου της ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ, Απόστολος Μπόκας.

Πηγή: skai.gr

