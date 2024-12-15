Με τις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων ολοκληρώνεται μετά από τέσσερις ημέρες η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 9 το βράδυ, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα αναφερθεί στα γενικότερα οικονομικά μέτρα, καθώς και στις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση για τις προμήθειες -κυρίως- των τραπεζών.

Στίγκας: Ο προϋπολογισμός δεν βασίζεται σε αριθμητικά δεδομένα, αλλά σε μια αισιοδοξία πως «όλα θα πάνε καλά»

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του κόμματος των "Σπαρτιατών", Βασίλης Στίγκας, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, υποστηρίζοντας ότι "δεν βασίζεται σε αριθμητικά δεδομένα και σε αλγοριθμικές προβλέψεις, αλλά σε μια αισιοδοξία "πως όλα θα πάνε καλά".

"Ο,τι θα υπερψηφιστεί ο προϋπολογισμός είναι δεδομένο. Όπως δεδομένο είναι ότι ως αντιπολίτευση έχουμε και την υποχρέωση να τονίσουμε όλα όσα κρίνουμε πως δεν είναι ορθά. Εχουμε καθήκον προς τον λαό να πούμε την αλήθεια για όσα στρεβλά περιέχει ο προϋπολογισμός, οποίος είναι σε σημαντικό βαθμό θεωρητικός. Στην πολιτική κυβερνά κανείς με την πεποίθηση πως όλα θα πάνε λάθος και εσύ θα πρέπει να τα διορθώσεις", σημείωσε ο Β.Στίγκας, ενώ αναφερόμενος στο στεγαστικό ζήτημα ανέφερε:

"Η κατανομή επιπλέον 1,1 δισ. ευρώ, όχι αποκλειστικά για την στέγαση αλλά ως μέρος του πλαισίου του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού - διαρθρωτικού σχεδίου, είναι ξεκάθαρα ανεπαρκής. Δεν αντιμετωπίζει τις συστημικές αιτίες της στεγαστικής κρίσης, που περιλαμβάνουν:Την έλλειψη προσιτών ενοικιαζόμενων κατοικιών. Την αύξηση της ανισότητας στη πρόσβαση στέγης. Είναι, δηλαδή, δύο παράγοντες με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και την ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη. Η στέγαση δεν είναι απλώς ένα ζήτημα οικονομικής πολιτικής, είναι μια βασική ανάγκη που επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής και τη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομία. Το γεγονός ότι το στεγαστικό ζήτημα δεν λαμβάνει την προσοχή και τη χρηματοδότηση που απαιτείται στον προϋπολογισμό είναι απογοητευτικό. Σε μια περίοδο όπου τα ενοίκια αυξάνονται κατακόρυφα και η πρόσβαση σε προσιτές κατοικίες γίνεται όλο και πιο δύσκολη, η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

- Αύξηση νέων κατοικιών: Η μαζική δημιουργία νέων κατοικιών μπορεί να μειώσει την πίεση στην αγορά ενοικίων. Ναι την τραπεζική πρόσβαση και να ξεκινήσει πάλι η οικοδομική ατμομηχανή.

- Κίνητρα για ιδιοκτήτες: Φορολογικές ελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις για ανακαίνιση και ενοικίαση ακινήτων με κοινωνικά κριτήρια.

- Ρύθμιση της αγοράς ενοικίων: Αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης και της κερδοσκοπίας με πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων".

Ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" προσέθεσε για το ίδιο θέμα: "Το στεγαστικό ζήτημα αφορά τις νέες γενιές, τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και τη μεσαία τάξη που πλήττεται από την ακρίβεια. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει στον προϋπολογισμό μια σαφής, βιώσιμη στρατηγική για την αντιμετώπισή του. Η έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής στον τομέα αυτόν δείχνει αποκοπή της κυβέρνησης από τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών. Σε σύγκριση, η Αυστρία αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα μιας χώρας που επενδύει ουσιαστικά στη στέγαση, διαθέτοντας σημαντικά υψηλότερα ποσά ανά κάτοικο για την προσιτή στέγαση. Μέσω αυτών των επενδύσεων, κατάφερε να μειώσει την έλλειψη στέγης κατά 15% μέσα σε πέντε χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT. Αντίστοιχα, η Ελλάδα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με εκρηκτική αύξηση των ενοικίων και περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική στέγαση, επιλέγει μια προσέγγιση «ασπιρίνης» για μια σοβαρή ασθένεια."

Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, ο Β.Στίγκας υποστήριξε ότι "στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά το σύμβολο της αδικίας, το μέτρο της ντροπής και ο καθρέφτης μιας πολιτικής που έχει εγκαταλείψει τον εργαζόμενο. Είναι αδιανόητο και εξοργιστικό, σε μια χώρα με τόσο πλούσια ιστορία και υπερηφάνεια, οι πολίτες να αναγκάζονται να επιλέγουν ανάμεσα στο φαγητό, τη θέρμανση ή το ενοίκιο. Εμείς, οι "Σπαρτιάτες", καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την προσέγγισή της και να δώσει τη δέουσα σημασία στο στεγαστικό ζήτημα, που είναι θεμελιώδες για τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και της οικονομικής ανάπτυξης".

Σχολιάζοντας την πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για ρυθμό ανάπτυξης 2,3% το 2025, ισχυρίστηκε ότι "είναι υπερβολικά αισιόδοξη και αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα του σημερινού εσωτερικού και διεθνούς περιβάλλοντος", προσθέτοντας:"Ο κίνδυνος μίας ενεργειακής κρίσης με βάση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είναι ορατός. Παρ΄όλα αυτά, ο προϋπολογισμός αφήνει μόνο 100.000.000 υπέρβαση εξόδων. Με αυτά αδυνατεί να καλύψει το οικονομικό κενό που θα προκύψει από την αύξηση της τιμής του ρεύματος, ιδιαίτερα αν το βαρέλι το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 80 με 90 δολάρια. Στον παρόντα προϋπολογισμό υπολογίζουν τα έξοδα ενέργειας με βάση την τιμή των 75 δολαρίων. Το 2024, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν μόλις 0,9%, με πολλές μεγάλες οικονομίες να βρίσκονται σε κατάσταση στασιμότητας ή ύφεσης".

Επίσης, ο Β.Στίγκας σημείωσε ότι "η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών δεν μπορεί να υποστηριχθεί επ΄ αόριστον, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον μειωμένης ζήτησης στην ευρωζώνη", ενώ αναρωτήθηκε "πως θα αυξηθεί η κατανάλωση όταν το εισόδημα μειώνεται". Δεν μπορεί να πει κανείς επιτυχία το γεγονός ότι ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με βάση τα στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2023, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 26,1% (2.658.400 άτομα). Η πραγματικότητα είναι ένα χαστούκι, μια προσβολή για κάθε πολίτη που μοχθεί από το πρωί ως το βράδυ, όχι για να ζήσει, αλλά για να επιβιώσει. Πώς να μην νιώθει οργή ένας πολίτης, όταν βλέπει το μόχθο του να εξαϋλώνεται μπροστά σε τιμές που τον γονατίζουν; Μια κοινωνία που καταδικάζει τους εργαζόμενους στη φτώχεια δεν έχει μέλλον".

Ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" εξέφρασε ακόμη την ανησυχία του για "το τέρας της δημογραφικής κατάρρευσης" και υπογράμμισε πως "θα πρέπει να βοηθηθεί η αντιστροφή της υπογεννητικότητας".

Παράλληλα, με αφορμή την χθεσινή βλάβη στο Μετρό Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι "για την κατάσταση των τρένων δεν ευθύνεται μόνο η ΝΔ, αλλά όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν", ενώ στη συνέχεια καυτηρίασε την διεξαγωγή του συνεδρίου για την "μακεδονική γλώσσα" στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τέλος, ο Β.Στίγκας τόνισε:"Ως κοινωνία, οφείλουμε να στραφούμε στον άνθρωπο. Να ενισχύσουμε τις υποδομές μας, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση, την υγεία και την πρόνοια, να δώσουμε φωνή σε αυτούς που δεν έχουν. Να κάνουμε την πρόοδο πραγματική, όχι μια ψευδαίσθηση που εξυπηρετεί μόνο λίγους. Γιατί τι αξία έχει η πρόοδος όταν δεν συνοδεύεται από χαμόγελα, ελπίδα και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους; Ας αναλάβουμε δράση τώρα, πριν να είναι υπερβολικά πολύ αργά".

Νατσιός: Η Νίκη καταψηφίζει τον προϋπόλογισμό - «Ναι» στον προϋπολογισμό για την άμυνα

Η Νίκη θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανέφερε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Ο κ. Νατσιός ξεκίνησε την ομιλία του ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική.

«Η εύκολη λύση είναι να απαριθμήσω αριθμούς για την αύξηση της φορολογίας το προσεχές έτος και στοιχεία για τις θλιβερές πρωτιές της κυβέρνησής σας με βάση τα δεδομένα του ΟΑΣΑ της Eutostat και του ΔΝΤ.

Τις πρωτιές σας στους χειρότερους μισθούς , τις πρωτιές σας στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, τις πρωτιές σας στους έμμεσους φόρους , τις πρωτιές σας στη φτώχεια», είπε ο κ. Νατσιός και πρόσθεσε πως προτιμά να μιλήσει «για τα συναισθήματα της οικονομίας».

«Η πολιτική σας χαρακτηρίζεται από δύο συναισθήματα», είπε. «Την αποξένωση από το λαό την παγερή αδιαφορία για τα προβλήματά του και την πρόθυμη δουλικότητα απέναντι στις τράπεζες.

«Με τους λίγους είστε με τους οποίους μαζί τρώτε, μαζί τα συμφωνείτε κάθε βράδυ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.Όταν έχετε δημιουργήσει μια κοινωνία του ενός τρίτου που μπορεί και μια δεύτερη κοινωνία των δύο τρίτων που δεν μπορεί, τολμάτε και ειρωνεύεστε τους Έλληνες;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Το Ελληνικό κράτος είναι σήμερα για τον Έλληνα πολίτη , μια τεράστια τρικλοποδιά.Εκεί που προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι του δίνει μια, του παίρνει το σπίτι , του κόβει το δάνειο, του καταργεί το επίδομα και τον ρίχνει ξανά κάτω .Η Ελλάδα τρώει όσα παιδιά της απέμειναν και δεν μετανάστευσαν.

Υποκρίνεστε ότι ρίχνετε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σε μερικά προϊόντα, υποκρίνεται ότι νοιάζεστε για τους ευάλωτους με τα καλάθια των Χριστουγέννων που δεν έχουν ούτε κουραμπιέδες και μελομακάρονα, αλλά στην ουσία τους κάνετε πλάτες.

Υποκρίνεστε ότι μειώνετε τις προμήθειες στις τράπεζες αφού τις αφήσατε βεβαίως εδώ και πέντε χρόνια να λεηλατούν αχόρταγα το υστέρημα των Ελλήνων .

Που να τολμήσετε να τις φορολογήσετε. Τρέμετε μην σας κάνουν πλειστηριασμό για τα χρέη σας προς αυτές παρά το γεγονός ότι αμνηστεύσατε τα στελέχη τους που σας δάνεισαν».

Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος της Νίκης, αναφέρθηκε στις αμυντικές δαπάνες και ζήτησε να δοθεί βαρύτητα στην ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για την οποία είπε πως «είτε έχει ξεπουληθεί είτε υπολειτουργεί».

«Η σημερινή κατάσταση κάθε άλλο παρά αισιόδοξη είναι», συνέχισε ο κ. Νατσιός. «Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν επιλέγει την αγορά εγχώριου αμυντικού υλικού. Όπως αναφέρουν έγκυροι επιστήμονες με γνώμονα τη γεωγραφική διαμόρφωση της χώρας, θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω από όλα, στο θεμελιώδες οπλικό σύστημα, στην στρατιωτική επιστήμη και την εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Για παράδειγμα έχει αποδειχτεί επί του πεδίου ότι πολύ φθηνά αυτοσχέδια καμικάζι drones μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά με πολύ ακριβά πυρομαχικά κατασκευασμένα από μεγάλες ξένες εταιρείες. Η ΝΔ είναι κυβέρνηση από το 2019. Στο διάστημα αυτό υλοποιήθηκε κάτι για την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την απεξάρτησή μας από τις αγορές του εξωτερικού; Την ίδια ώρα γειτονικές μας χώρες έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο εγχώρια μέσα ενισχύοντας οικονομικά και πολιτικά την αμυντική τους βιομηχανία», είπε ο πρόεδρος της Νίκης και πρόσθεσε.

«Η συνεχής αγορά οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό αυξάνει την εξάρτηση της χώρας, γεγονός που δημιουργεί στρατηγικούς κινδύνους σε περιόδους κρίσης. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και στη συνολική αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, με βάση τις σύγχρονες απειλές».

Ο κ. Νατσιός επεσήμανε επίσης την ανάγκη της επίλυσης των προβλημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και κατέληξε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχουν για να προασπίζονται το υπερπολύτιμο αγαθό της ελευθερίας της Πατρίδας και επιβάλλεται να ισχύσει αρμονία κατανομής πόρων, μεταξύ εξοπλισμών και αμοιβών του στρατιωτικού προσωπικού. Παρά τις σημαντικές αδυναμίες τις καθυστερήσεις, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δημοσιονομικές πιέσεις, η Νίκη θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας».

Κωνσταντοπούλου: Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό

«Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και όλες τις δαπάνες του» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ασκώντας εφ' όλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση και λέγοντας ότι «απορρίπτουμε την Ελλάδα που δημιουργείτε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025 στην Ολομέλεια, που ολοκληρώνεται σήμερα, είπε ότι «καταψηφίζουμε όλο τον προϋπολογισμό γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός για τους πολίτες αλλά για να φάτε και άλλα κονδύλια» και πρόσθεσε ότι «είναι ο έκτος σας προϋπολογισμός και θα παλέψω μαζί με τους πολίτες για να είναι ο τελευταίος της κυβέρνησής σας».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «αυτά που έχετε φάει» είναι 600 δισ. ευρώ, «χωρίς να υπολογίζουμε τις αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού» και αναρωτήθηκε «που είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία, το προσωπικό στην Πολιτική Προστασία, στην Υγεία, την Παιδεία, οι πραγματικές υποδομές και έργα» και πρόσθεσε: «Το ερώτημα είναι: που πήγαν τα λεφτά, τι τα κάνατε τόσα χρόνια και όχι που θα τα βρείτε» και πώς «μπορείτε να ζείτε σαν λόρδοι όταν οι πολίτες στερούνται τα βασικά;».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι την έχει κάνει να είναι «στο πάμε και όπου βγει» την χώρα της ανασφάλειας, των Τεμπών, που επιμένει να το λέει δυστύχημα, και των υποκλοπών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «εμείς απορρίπτουμε την Ελλάδα που έχετε φτιάξει: της κακοποίησης, του ρουσφετιού, της συγκάλυψης, της έκδοσης των αδειών με διαφθορά και παραβίασης της νομιμότητας, που απολύει 800 οικογένειες στην Λάρκο, που οι γυναίκες, θύματα κακοποίησης, δεν μπορούν να βρουν καταφύγιο προστασίας σε ένα αστυνομικό τμήμα, της ανεξέλεγκτης τοποθέτησης ανεμογεννητριών σε καμένες εκτάσεις, της υποβάθμισης της δικαιοσύνης, τις δήθεν μεταρρυθμίσεις του δικαστικού χάρτη και του κτηματολογίου, την διάλυση της δημόσιας Υγείας, τα ράντζα και την έλλειψη γιατρών, την υποβάθμιση της Παιδείας και του Πολιτισμού, την άδεια Βουλή με τους ελάχιστους παρόντες βουλευτές, την αστυνομική βία και καταστολή, τα κρατητήρια-κολαστήρια, την έμφυλη βία που καλλιεργείτε και μέσα στην Βουλή με το παράδειγμά σας, την εξωτερική σας πολιτική που αντιτίθεται στο Διεθνές Δίκαιο και παραβιάζει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τους πλειστηριασμούς πρώτης και λαϊκής κατοικίας, την ενοχοποίηση της νέας γενιάς για τις δικές σας αμαρτίες και την υπερφόρτωση με χρέη που η ίδια δεν δημιούργησε, την ελεγχόμενη ενημέρωση, την ενδοτική και μη διεκδίκηση οφειλών, την συστημική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την άρνηση πρόσληψης των εποχικών πυροσβεστών, την μοίρα που έχετε επιφυλάξει στον αγροτικό πληθυσμό, την περιφρόνησή σας για τις ευάλωτες ομάδες, την ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και του νερού, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την αφαίμαξη των εργαζομένων με φόρους και χαράτσια, την αποστέρηση του 13ου και 14ου μισθού, τα τεκμήρια στους αυτοαπασχολούμενους, τα δώρα σε ημετέρους, την διασπασθείσης του δημοσίου χρήματος».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρότεινε: Ριζική ενίσχυση της Παιδείας και του Πολιτισμού. Την κατάργηση όλων των προνομίων του πολιτικού προσωπικού. Την κατάργηση ασυλιών βουλευτών και υπουργών. Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Την υιοθέτηση των 10 προτάσεων της Πλεύσης Ελευθερίας για την αγροτική πολιτική. Ζητάμε πραγματική ενίσχυση των ελευθέρων επαγγελματικών και αυτοαπασχολουμένων. Πραγματική πολιτική για τους νέους και την στέγασή τους. Απόλυτη προστασία πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Απαγόρευση των πλειστηριασμών και διαγραφή των χρεών από την περίοδο των μνημονίων και της πανδημίας. Την επιστροφή από το τραπεζικό σύστημα των κονδυλίων που έδωσε το ελληνικό Δημόσιο για ανακεφαλαιοποιήσεις και εγγυήσεις. Να επιστραφούν γιατί είναι χρήματα που έδωσε ο ελληνικός λαός. Την κατάργηση του ΦΠΑ για τις ακριτικές και πληγείσες περιοχές. Προσλήψεις σε Υγεία, Παιδεία και Δικαιοσύνη για πληρωθούν οι κενές οργανικές θέσεις. Μονιμοποίηση και 12μηνη εργασία των εποχικών δασοπυροσβεστών. Θεσμοθέτηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Ενίσχυση των ανθρώπων του Πολιτισμού. Πραγματική διεκδίκηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών από τους ναζί και των γλυπτών του Παρθενώνα. Ενίσχυση των ευάλωτων και ΑμΕΑ, των ανθρώπων του αθλητισμού. Λογιστικό έλεγχο των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί από το δημόσιο χρήμα και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ισότητα και προστασία έναντι της έμφυλης βίας με πόρους. Υποδομές για έργα ασφάλειας σε σιδηροδρόμους, αεροδρόμια και οδικούς άξονες. Προστασία του Πολίτη και όχι καταστολή. Οικονομική θωράκιση της Δικαιοσύνης. Πραγματικά Ανεξάρτητες Αρχές. Ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ξεπουληθεί. Αποκατάσταση όλων των αποδοχών των πολιτών. Ενίσχυση του θεσμού της Αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «το γαλάζιο, δεν είναι το χρώμα της ΝΔ, αλλά το δικό σας χρώμα θα πρέπει να το αναζητήσετε στην μιζέρια. Σε σας ανήκει το χρώμα της μιζέριας» και πρόσθεσε ότι «μιζέρια δεν είναι να ονειρεύεσαι και να αγωνίζεσαι» όπως η Πλεύση Ελευθερίας, που μαζί με τους «πολλούς ενεργητικούς ανθρώπους που είναι έξω στην κοινωνία, ζωντανοί, παλλόμενοι, ονειροπόλοι, ακτιβιστές (…) θα φροντίσουμε ο φετινός προϋπολογισμός του 2025 να είναι ο τελευταίος που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ και ο επόμενος να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που σας έχω αναφέρει».

Χαρίτσης: Ο προϋπολογισμός του 2025 είναι μνημονιακής λογικής

Για ένα «συστηματικό, οργανωμένο και επιθετικό πλιάτσικο» της κυβέρνησης στις ζωές των πολιτών έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2025, ενώ συνέδεσε τις κυβερνητικές πολιτικές με αυτές της Μάργκαρετ Θάτσερ στην Βρετανία της δεκαετίας του ‘80.

«Ο προϋπολογισμός του 2025 - όπως και οι προηγούμενοι αυτής της κυβέρνησης- δεν είναι προϋπολογισμός ανάπτυξης. Είναι προϋπολογισμός μνημονιακής λογικής, χωρίς να έχουμε μνημόνιο. Αυτό εννοεί η κυβέρνηση μιλώντας για "σταθερότητα"», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης και καταλόγισε στην κυβέρνηση ένα ακόμα «success story» χωρίς αντίκρισμα, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στο χθεσινό μπλακ άουτ στο Μετρό Θεσσαλονίκης και τις «σοβαρότατες ανησυχίες» που εγείρονται για την ασφάλεια των επιβατών.

«Ούτε success story υπάρχει, λοιπόν, ούτε κανείς χαίρεται πέρα από τους κυβερνητικούς βουλευτές και τους λίγους και ισχυρούς που όντως ευτυχούν με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε, αναφερόμενος σε «αλχημείες» της κυβέρνησης στην οικονομική της πολιτική. Για το δημόσιο χρέος, που « η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη μείωσή του, αναφερόμενη στο ποσοστό του Δημόσιου Χρέους ως προς το ΑΕΠ», είπε πως εξαιτίας του πληθωρισμού και της πολύ μικρής πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ έχει παραμείνει υψηλό και έχει μεταβληθεί ελάχιστα την τελευταία 5ετία. Για το κοινωνικό κράτος, αναφέρθηκε στη μείωση των «πραγματικών» δαπανών για το ΕΣΥ, την Παιδεία και την Κοινωνική Πρόνοια σε ποσοστό του ΑΕΠ, «την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει», ενώ για τους φόρους τόνισε πως η κυβέρνηση μιλά για μείωση των φόρων, την ώρα που «η Ελλάδα φορολογικά ευνοεί πιο πολύ από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ το εισόδημα από κεφάλαιο σε σχέση με το εισόδημα από εργασία» και «αντλεί από την έμμεση φορολογία πολύ περισσότερα έσοδα, σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος». Για τους μισθούς αντέκρουσε το αφήγημα της κυβέρνησης περί αυξήσεων στον κατώτατο μισθό και στο δημόσιο και σχολίασε πως κατάφερε να «ενσωματώσει Οδηγία της ΕΕ χωρίς να την ενσωματώνει». Όσον αφορά την «πολυπόθητη», όπως είπε, ανάπτυξη, επισήμανε ότι η κυβέρνηση «πέρασε κάτω από τον πήχη των στόχων τόσο του 2023 όσο και του 2024» όσον αφορά τις νέες επενδύσεις, ότι αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα, ενώ τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης πήγαν σε «ελάχιστους» που πολλαπλασίασαν τα κέρδη τους, όπως οι εταιρίες ενέργειας, οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο και οι τράπεζες, αφήνοντας την «ιστορική ευκαιρία» να πάει «χαμένη».

«Αυτό που έκανε είναι η νεκρανάσταση ενός αποτυχημένου και καταδικασμένου σε νέα αποτυχία αναπτυξιακού μοντέλου. Γυρίσαμε στο 2008: Τουρισμός, Κατασκευές, Real Estate, τράπεζες και ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Αυτή είναι η ελληνική οικονομία», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης και αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, όπου όταν ρωτήθηκε από επενδυτές σε ποιους τομείς να επενδύσουν, αυτός απάντησε «στην Υγεία και στην Παιδεία». «Ο ορισμός του πλιάτσικου», είπε και κάλεσε τον πρωθυπουργό να τον διαψεύσει αν δεν είναι αλήθεια.

«Η ψευδεπίγραφη και προβληματική αυτή ανάπτυξη, στηρίζεται μόνο σε ένα πράγμα: στη συρρίκνωση των μισθών και στη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και συγκεκριμένους κλάδους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σημειώνοντας πως «αυτή είναι και η πεμπτουσία του σημερινού προϋπολογισμού» και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πολιτικές «φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας», όχι από «αστοχία» αλλά ως «μια στρατηγική επιβίωσης των ελληνικών οικονομικών ελίτ». «Για αυτό και η καθήλωση των πραγματικών μισθών την περίοδο 2019-2024 δεν είναι συμπωματική, δεν είναι συγκυριακή. Είναι δομικό στοιχείο της πολιτικής είναι στρατηγική επιλογή», εξήγησε, τονίζοντας πως για τη Νέα Αριστερά «υπάρχει άλλος δρόμος», που περνάει μεταξύ άλλων από την «ενίσχυση της εργασίας, της Παιδείας και της Υγείας», την «αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης», «την πάταξη της διαφθοράς και την ενίσχυση του κράτους δικαίου», «την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα». «Αυτές είναι οι κατευθύνσεις του εναλλακτικού σχεδίου που η Νέα Αριστερά βάζει απέναντι στις καταστροφικές πολιτικές του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για ένα «σχέδιο που απαιτεί συγκρούσεις με θέματα ταμπού», όπως η φορολογία: «Αυτό σημαίνει ότι για να ζήσουν καλύτερα οι πολλοί, πρέπει κάποιοι να πληρώσουν. Γι' αυτό λέμε: φορολογήστε τους πλούσιους για να ενισχυθούν οι πιο αδύναμοι».

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση για «νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες», όπως «η καραμέλα των trickle down economics», δηλαδή ότι «η μείωση των φόρων στα κέρδη και στον πλούτο, φέρνει επενδύσεις και να υπάρξει ανάπτυξη». «Ένα πράγμα έχετε υπηρετήσει πιστά και έχετε καταφέρει: Την αύξηση των ανισοτήτων στη χώρα μας», δήλωσε ο Αλ. Χαρίτσης.

Όσον αφορά το θέμα των προμηθειών των τραπεζών, σχολίασε τις προαναγγελθείσες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού ως «φιέστα και επικοινωνιακό σόου ακόμα και στον κρατικό προϋπολογισμό» και τόνισε πως η «ληστεία» έχει ήδη συντελεστεί «με κυβερνητική στήριξη», καθώς «το 1.5 δισεκατομμύριο ευρώ που ήταν τα καθαρά έσοδα των τραπεζών μόνο από τις προμήθειες και μόνο για τους πρώτους 9 μήνες του 2024, δε θα γυρίσει στις τσέπες των πολιτών». «Ντράπηκε και η ντροπή», σχολίασε.

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής κάνοντας τη σύνδεση με τις υπό ψήφιση αμυντικές δαπάνες. Όπως είπε, «η εξωτερική πολιτική αυτής της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπηρετεί το δόγμα του «προκεχωρημένου φυλακίου των ΗΠΑ στην περιοχή», το οποίο «μας βάζει σε κινδύνους» και τόνισε πως «η χώρα μας οφείλει να επιστρέψει στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που υπερασπίζεται την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία».

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, αυτό που χρειάζεται, είπε, «είναι μια σοβαρή στρατηγική διαλόγου και επίλυσης στη βάση του διεθνούς δικαίου, με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», ενώ καταλόγισε και πάλι στην κυβέρνηση «επικοινωνιακά παιχνίδια» με το βλέμμα στραμμένο στα εσωκομματικά της, που «δεν δείχνουν μόνο στάση ανευθυνότητας αλλά είναι και επικίνδυνα». Εκτός όμως από την κυβέρνηση, είπε πως αυτή η «απαράδεκτη πλειοδοσία φτηνού πατριωτισμού», αφορά και μέρος της αντιπολίτευσης. Απορρίπτοντας ξεκάθαρα τους «στρατιωτικούς υπερ- εξοπλισμούς», ως μια «αμαρτωλή ιστορία» και «πατριδοκαπηλία της Δεξιάς» , άσκησε δριμεία κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που θα ψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες και δήλωσε πως η Νέα Αριστερά « θα χαλάσει το ευχάριστο κλίμα συναίνεσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ». «Το ΠΑΣΟΚ που υπερψηφίζει ασμένως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που τελικά ο νέος Πρόεδρος ακολουθεί την καταστροφική γραμμή του προηγούμενου Προέδρου», είπε, διαμηνύοντας στους βουλευτές που «κάθονται στα έδρανα που κάθεται ιστορικά η Αριστερά και η κεντροαριστερά» πως έχουν «ευθύνη» να «συγκρουστούν με τη Δεξιά και την άκρα δεξιά που επενδύουν στη λογική του πολέμου και στην κούρσα των εξοπλισμών». «Η συναινετική αντιπολίτευση ενισχύει την αλαζονεία Μητσοτάκη», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «ο τόπος χρειάζεται μαχητική προγραμματική αντιπολίτευση». «Εμείς λευκή επιταγή δε δίνουμε. Δεν συναινούμε στον εθνικισμό, στον πόλεμο και στους υπερεξοπλισμούς», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αναφέρθηκε και πάλι στην θατσερική Μεγάλη Βρετάνια, μιλώντας για την ίδια «ασφυξία» που τελικά επέφεραν αυτές οι πολιτικές στην κοινωνία και την οικονομία. «Εμείς εδώ αγνοούμε όλες τις ενδείξεις του κινδύνου και μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο τούνελ. Της επισφαλούς ανάπτυξης, του πληθωρισμού της απληστίας, της έκρηξης των ανισοτήτων, της κλιματικής κρίσης. Ζούμε σε μια αναπτυξιακή, περιβαλλοντική και κοινωνική ασφυξία. Η χώρα χρειάζεται να ανασάνει. Οι εργαζόμενοι να πάρουν ανάσα. Οι πολίτες να αναπνεύσουν ελεύθερα», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «αυτό μπορεί να γίνει με έναν και μόνο τρόπο: την ανατροπή της κυβέρνησης της Δεξιάς και της πολιτικής της», καλώντας και πάλι στη δημιουργία «ενός σύγχρονου Λαϊκού Μετώπου της Αριστεράς», μιας «κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας» που «θα αντιπαρατεθεί στρατηγικά με την πολιτική της Δεξιάς».

Βελόπουλος: Έχετε φέρει έναν προϋπολογισμό που δεν παράγει

Για έναν προϋπολογισμό που δεν παράγει και στηρίζεται στα έσοδα από την αισχροκέρδεια μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνκής Λύσης από το βήμα της Βουλής, στις τελικές αγορεύσεις πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2025.

Πιο αναλυτικά η ομιλία του κ. Βελόπουλου:

Πριν από λίγη ώρα είχαμε πάλι επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Μενίδι με ένα νεκρό και έναν τραυματία. Τα θύματα ήταν Αλβανικής καταγωγής. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Άνθρωπος με το παιδί του να γαζώνεται μέρα μεσημέρι. Και διαβάζω πρωτοσέλιδο: Στην Ελλάδα δρουν 30 παραρτήματα ξένων μαφιών δρουν ασύδοτα στην χώρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών

Και για να πάμε στην οικονομία, θα πω αυτό που γνωρίζει ο καθένας: αν δεν παράγεις είσαι πάντα χρεωμένος. Και ρωτώ: τι παράγουμε εμείς; Έχετε φέρει έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν παράγει πλούτο, αλλά έχει ως πηγή εσόδων την αισχροκέρδεια.

Ο προϋπολογισμός αυτός προβλέπει για την επόμενη χρονιά αυξημένα φορολογικό έσοδα, με έμμεση φορολογία, από τον ΦΠΑ που εισπράττετε μέσω της αισχροκέρδειας. Δηλ. ληστεύετε τον κόσμο!

Το μόνο που πετύχατε όλοι εδώ μέσα είναι η Ελλάδα να μην ανήκει στους Έλληνες πλέον. Η πρώτη φάση του αφελληνισμού εξελίχθηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ: τα αεροδρόμια τα δώσατε στους ξένους, τα λιμάνια τα δώσατε στους ξένους, τα τραίνα τα δώσατε στους ξένους, την ενέργεια την δώσατε τους ξένους, τις οπτικές ίνες του ίντερνετ τις δώσατε στους ξένους, τον τουρισμό τον δώσατε στους ξένους. Όταν λοιπόν οι δημόσιες υποδομές έχουν εκχωρηθεί σε ξένους, οι τουριστικές επιχειρήσεις εκχωρούνται σε ξένους, τότε ευλόγως τίθεται το ερώτημα: ανήκει η Ελλάδα στους Έλληνες; Η απάντηση είναι πλέον, όχι! Και πρέπει να δοθεί μεγάλη μάχη για την ανάκτησή της. Πρέπει να δοθεί η μάχη για την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας, γιατί η Ελλάδα δεν έχει πλέον περιουσιακά στοιχεία. Εμείς αυτή τη μάχη θα την δώσουμε.

Και κρύβετε την λεηλασία της χώρας με την βοήθεια των ΜΜΕ! Διαβάζουμε για τις δαπάνες της κυβέρνησης στον προϋπολογισμό και αναφέρεται ότι προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ για κρατική διαφήμιση για την πληρωμή 2.249 υπαλλήλων που εργάζονται στην επικοινωνία (αυτά είναι δημοσιογραφικά εξτραδάκια – δημοσιογράφοι που βολεύονται στα υπουργεία σε εφημερίδες, site, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα).

Όσον αφορά το θέμα των τραπεζών, κατηγορούμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι στην υπηρεσία των τραπεζών. Δήθεν διαφωνείτε με τη ΝΔ, δήθεν τους καταγγέλλετε και τους περιφρονείτε, αλλά ψήφισαν μέτρα υπέρ των τραπεζών.

Τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ υπέρ των τραπεζών;

-1) ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με εγγύηση του πολίτες

-2) το Ν.4050/2012 για το επαίσχυντο PSI. Δηλ. ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με εγγύηση ανθρώπους!

-3) το Ν.4592/2019 για την λήξη της ρητής προστασίας της πρώτης κατοικίας δυνάμει του ν. Κατσέλη.

-4) το Ν.4637/2019 για κατάργηση της αυτεπάγγελτης δίωξης των τραπεζικών στελεχών για απιστία.

Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ των τραπεζών. Τα ίδια ψήφισε!

-1) το Ν.4354/2015 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αγορά τους δανείων από τα FUNDS, δηλ. τα κοράκια.

-2) το Ν.4512/2018 για την υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για όλους -3) το Ν.4592/2019 για την λήξη της ρητής προστασίας της πρώτης κατοικίας δυνάμει του ν. Κατσέλη.

Πάμε και στην κατάντια της χώρας. Έχω μια φωτογραφία, στην μια πλευρά είναι οκος Τσίπρας με το καπελάκι του που έχει επισκεφθεί το μετρό Θες/νίκης και στην άλλη είναι ο κος Μητσοτάκης μέσα στον συρμό του μετρό, περιχαρής. Μουσαμάδες εναντίων βλαβών, σημειώσατε Χ. (δείχνει φωτο από το μετρό Θεσ/νίκης με Τσίπρα και με Μητσοτάκη). Και βγαίνει ο άνθρωπος της κυβέρνησης και λέει ότι ήταν ψυχολογικοί οι λόγοι της βλάβης. Δηλ. το μετρό είχε τα ψυχολογικά του. Και δεν τον μαζεύετε αυτόν τον άνθρωπο. Λέει ο καθένας την αρλούμπα του και δεν δίνετε σημασία.

Ζούμε στην χώρα της ΝΔ, όπου τα πράγματα δεν συμβαίνουν (!), αλλά εμείς νομίζουμε ότι συμβαίνουν (!), όπως λένε η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ. Δεν είμαστε φτωχοί, νομίζουμε ότι είμαστε φτωχοί. Δεν καίγονται τα δάση μας, νομίζουμε ότι καίγονται τα δάση μας. Δεν έχουμε εισροή λαθρομεταναστών, νομίζουμε ότι έχουμε. Δεν είναι άσχημη η οικονομία, νομίζουμε ότι είναι άσχημη. Είναι ζάχαρη!! Δεν έχουμε ακριβή ενέργεια, νομίζουμε ότι έχουμε. Δεν παραχωρούμε τίποτα στην Τουρκία, νομίζουμε ότι παραχωρούμε. Δεν έχουμε woke ατζέντα, νομίζουμε ότι έχουμε. Εμείς δεν νομίζουμε. Όσο υπάρχει η Ελληνική Λύση, κανένας Έλληνας δεν θα νομίζει.

Τα χρήματα από τα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης έγιναν ντουβάρια και σκάφη αναψυχής. πήγαν σε χρηματοδοτήσεις sites και λεωφορείων, έγιναν είσοδος σε γνωστό μουσείο σε ανεμογεννήτριες. Είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη έτσι; Είναι αυτό ανάπτυξη; Αυτό που κάνετε είναι ανάπτυξη για πλούσιους και αεριτζήδες και όχι για τους Έλληνες που πεινούν.

Θέλετε προτάσεις; Ακούστε: μπορείτε να επαναφέρετε τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας. Το κόστος θα είναι 2,1 δις ευρώ. Πώς θα βγουν αυτά τα χρήματα; Κατ’ αρχήν περίπου 1 δις στοιχίζουν οι ανεξάρτητες αρχές, για τις οποίες το ΣτΕ ορίζει πρέπει να είναι 5 ενώ εμείς έχουμε πάνω από 30. Επίσης 5 δις στοιχίζει το λαθρεμπόριο καυσίμων. Αλλά πού να πάτε στα διυλιστήρια να κάνετε έλεγχο; Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να το κάνει, αλλά γρήγορα το ξέχασε. Άλλη μία πρότασή μας αφορά τα χρέη της ΝΔ, που χρωστάει 500 εκατ. ευρώ. Ας σώσει πρώτα τον εαυτό της και μετά σώζει την Ελλάδα. Προτείνουμε λοιπόν να πληρώνονται οι βουλευτές της ΝΔ με 830 ευρώ / μήνα. Το ίδιο και οι 3.000 μετακλητοί σας. Αν το κάνετε αυτό, σε 8 χρόνια δεν θα χρωστάτε ούτε ένα ευρώ!

Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και απόδειξη είναι:

-1) το πρόγραμμα «εξοικονομώ» 2021. Έχουν περάσει 18 μήνες από τότε που οι πολίτες ολοκλήρωσαν τις εγκεκριμένες παρεμβάσεις του προγράμματος και παραμένουν ανεξόφλητοι οι προμηθευτές, οι ιδιώτες, μηχανικοί, σύμβουλοι του έργου κλπ. Μια πραγματική τρέλλα. Αυτό συμβαίνει από το 2021 και είμαστε στα τέλη του 2024. Το 40% παραμένει ανεξόφλητο. Ρωτήστε την αγορά που έχει καταβάλει το ΦΠΑ εδώ και δύο χρόνια και το έχει εισπράξει ακόμα.

-2) είπατε ψέμματα για το ρεύμα. Το νέο μεικτό τιμολόγιο ρεύματος θα έχει 2 ζώνες. Αντί για τις 11 π.μ. με 4 μ.μ. που μας λέγατε, δηλ. 5 ώρες το μεσημέρι, το κάνατε 3 ώρες, από 12 μ.μ. έως 3 μ.μ. Μα αυτές τις ώρες οι άνθρωποι θα είναι στις δουλειές τους! Επίσης το βράδυ κάνατε από τις 2 π.μ. έως τις 5 π.μ. Μα τι θα κάνουν οι άνθρωποι μέσα στη νύχτα; Τα βαμπίρ;

-3) κοροϊδεύετε και τους αγρότες με το πετρέλαιο. Παράδειγμα, για καλλιέργεια 16 στρεμμάτων, στις 2/4/2024 πήραν την α’ δόση: 18,38 ευρώ από την επιστροφή του πετρελαίου και στις 13/12/2024 την β’ δόση: άλλα 18,38 ευρώ. Σύνολο 36,76 ευρώ / χρόνο! Δηλαδή αυτό είναι βοήθημα; Επιπλέον καταστρέψατε τους αγρότες, καταστρέψατε τους κτηνοτρόφους, καταστρέψατε τους αλιείς.

Αλλά δεν σας νοιάζει γιατί αυτοί είναι πλέμπα. Όταν όμως πρόκειται για φίλους σας κάνετε εξυπηρετήσεις. Και αναφέρομαι στο 1,35 δις που οφείλει η ΤΕΡΝΑ για την ΕΓΝΑΤΙΑ από το 2023. Αρχικά το ποσό μεταφέρθηκε για το 2024 και τώρα μεταφέρθηκε για το 2025! Όλα γίνονται με εγγύηση των φορολογουμένων.

Δεν σας εμπιστευόμαστε. Απόδειξη του ότι έχουμε δίκιο που δεν σας εμπιστευόμαστε είναι η υπόθεση με την επένδυση των Καταριανών στην Ζάκυνθο. Και αναφέρομαι στο δημοσίευμα του Documento. Φωνάζατε, λοιπόν, τότε ότι ήσαστε «υπέρ» της επένδυσης. Στις 18/11/2016 ο Χάρης Θεοχάρης είχε πει: «…ο εμίρης θα φτιάξει υποδομές που θα μοιάζουν με το νησί ‘Μαργαριτάρι’ του Κατάρ!». Στις 10/1/2017 ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε πει: «…είμαστε σοβαροί; Δεν θα κάνει επένδυση ο εμίρης στην Ελλάδα, επειδή του ενός του πονάει και του άλλου του βρωμάει;». Ο κος Μητσοτάκης στις 10/12/2016 ξιφουλκούσε υπέρ της επένδυσης. Σήμερα, τελικώς, αποκαλύπτεται ότι οι δήθεν επενδυτές φέρονται ότι ήταν χρηματοδότες της Αλ Κάϊντα και των Τζιχαντιστών στην Συρία! Για να μην θυμηθώ την επένδυση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που τελικά η επένδυση πήγε στα Σκόπια. Δεν γίνονται έτσι οι επενδύσεις.

Και είστε προκλητικοί. Είστε υβριστές των Ελλήνων! Πείτε μας, τελικά τι είμαστε φτωχοί ή μίζεροι; Γιατί ο κος Γεωργιάδης είπε πως «….στην Ελλάδα τουλάχιστον 2 στους 3 λένε και αισθάνονται ότι είναι φτωχοί. Δεν είναι! Οι περισσότεροι από εμάς που λέμε ότι είμαστε φτωχοί, σύμφωνα με την Eurostat, δεν είμαστε!». Αυτός ο άνθρωπος έχει το θράσος να μιλά σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και να εξισώνει με τον εαυτό του τον εργαζόμενο που βγάζει 400 και 500 ευρώ. Και συνεχίζει να προκαλεί ανερυθρίαστα: «…θέλετε να βγάλετε τη μιζέρια. Βγάλτε την»!

Πρόταση δική μας, εδώ και χρόνια, είναι οι εξορύξεις. Είναι η μόνη λύση για τη χώρα. Κάθε φορά που είχαμε εκλογές έβγαιναν οι πολιτικοί σας και μιλούσαν για εξορύξει. Τελικά εξορύξεις δεν έχουμε δει. Όταν έχεις φθηνή ενέργεια, παράγεις φθηνά και ανταγωνιστικά. Δίνεις καλούς μισθούς, δίνεις καλές συντάξεις. Όχι ψίχουλα. Εσείς επιβάλατε κυρώσεις στην Ρωσία, δεν μπορούμε να πάρουμε από εκεί φθηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εκτός από τους φίλους σας εφοπλιστές, που συνεχίζουν να κάνουν δουλειές με την Ρωσία και να πλουτίζουν. Αυτοί είστε. Θυσιάζετε τον φτωχό Έλληνα για να πάρει ο πλούσιος τα λεφτά. Η Ελληνική Λύση διεκδικεί την υλοποίηση του προγράμματος των εξορύξεων για το μέλλον των φτωχών. Και θα τις κάνουμε τις εξορύξεις. Η Ελληνική Λύση είναι το κόμμα της ελπίδας των φτωχών Ελλήνων πολιτών.

Υπάρχει τεράστιο κοίτασμα χρυσού και χαλκού 720.000 τόνων στην Κεντρική Μακεδονία. Το λέει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δική σας εφημερίδα είναι! Το κοίτασμα αυτό βρίσκεται τους πρόποδες των Κρουσσίων Ορέων. Εσείς όμως επιμένετε στις ανεμογεννήτριες και κάνετε έγκλημα, γιατί όπως λέει το Bloomberg το αφήγημα αυτό καταρρέει.

Για εμάς η δημοκρατία είναι το ζητούμενο. Και είναι η δημοκρτία που έλεγε ο Θαλής ο Μιλήσιος, η οποία δεν έχει ούτε πάρα πολύ πλούσιους, ούτε πάρα πολύ φτωχούς πολίτες. Εσάς σας ενδιαφέρει να είναι πλούσιοι οι λίγοι πλούσιοι φίλοι σας.

Και πάμε στην Τουρκία. Θέλω να μας πεί ο πρωθυπουργός τι εννοεί όταν μιλά για φιλία με την Τουρκία, την Αλβανία και τα Σκόπια. Ποια φιλία επέδειξαν αυτές οι χώρες; Τήρησαν ποτέ τους όρους των συμφωνιών; Τήρησαν τα Σκόπια τους όρους της Συμφωνίας των Πρεσπών; Τήρησε η Αλβανία τη συμφωνία για την Β.Ήπειρο; Όχι!

Χρειάστηκαν 5 χρόνια για να καταλάβει ο πρωθυπουργός ότι η Τουρκία δεν είναι φίλη. Και μόλις χθες ο κος Μητσοτάκης μας είπε: «Δεν βλέπω προοπτική ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία»! Δεν του έχει πει κανείς ότι αυτά είναι μονομερή δικαιώματα; Μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η νησιωτική υφαλοκρηπίδα.

Όλοι εδώ μέσα είστε στο κόλπο της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Ο κος Ανδρουλάκης μιλάει για προσφυγή στην Χάγη. Ο κος Τσίπρας μιλάει για προσφυγή στην Χάγη. Η Χάγη χωρίς τα 12 ναυτικά μίλια και χωρίς ανακήρυξη ΑΟΖ είναι προδοσία. Πήγαν και στην Χάγη η Κίνα με τις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες δικαιώθηκαν, αλλά η Κίνα δεν υπάκουσε τις επιταγές του δικαστηρίου. Το ίδιο θα γίνει και με την Τουρκία, η οποία δεν τήρησε ποτέ την υπογραφή της.

Ο δε κος Ανδρουλάκης αποθεώνει το Ελσίνκι! Τι ήταν το Ελσίνκι; Αναγνώρισε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο σε αντίθεση με το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το Ελσίνκι άνοιξε την κερκόπορτα στο Αιγαίο και τον πακτωλό χρημάτων που λαμβάνει η Τουρκία από την ΕΕ.

Ο μεγάλος δάσκαλος, Μιχάλης Χαραλαμπίδης, αναρωτιόταν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα και έδωσε την απάντηση ο ίδιος: «δεν υπάρχει πρόβλημα Αιγαίου, δεν υπάρχει πρόβλημα νησιών, δεν υπάρχει κουρδικό πρόβλημα (εννοώντας ότι υπάρχει έθνος που χρειάζεται κράτος), δεν υπάρχει κυπριακό πρόβλημα. Ένα είναι το πρόβλημα: η Τουρκία». Εσείς θεωρείτε ότι το πρόβλημα με την Τουρκία θα λυθεί. Δεν πρόκειται να λυθεί. Είδατε τι έγινε με την Συρία. Επικράτησαν οι εκδοροσφαγείς. Και η Δύση σε όλο αυτό δεν έκανε τίποτα. Αντίθετα, τώρα θα αρχίσει να συνομιλεί με αυτούς.

Για εμάς, κύριοι, ισχύει το δόγμα του Βενιζέλου, μετά την Μικρασιατική καταστροφή: φίλοι όλων, σύμμαχοι κανενός!

Από το 2019 φωνάζουμε για τα εξοπλιστικά, ότι κάνετε λάθη! Η Ελλάδα χρειάζεται έξυπνα όπλα. Αν είχαμε στρατιωτικά drones θα είχαμε στρατηγικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Όταν το έλεγα τότε δεν ακούγατε και τώρα που αποφασίσατε ότι χρειάζονται, αντί να τα κατασκευάσουμε εμείς θα πάτε να αγοράσετε.

Εμείς προτείνουμε τη δημιουργία έξυπνων και φθηνών όπλων και λύσεων από ελληνικά μυαλά για τον ελληνικό στρατό. Υπάρχουν ελληνικά αμυντικά προγράμματα που τα χρησιμοποιούν οι ξένοι στρατοί και δεν τα χρησιμοποιεί ο ελληνικός:

-1) ελληνική εταιρεία, η HACK THE BOX, εκπαιδεύει το αμερικανικό υπουργείο άμυνας και άλλους στρατούς του ΝΑΤΟ σε θέματα επιθετικής κυβερνοασφάλειας.

-2) ελληνική εταιρεία, η VELOS ROTORS, από το Ξυλόκαστρο! Πουλάει ηλεκτρικά ελικόπτερα σε ΗΠΑ, Νότια Κορέα. Κανείς υπουργός δεν την έχει επισκεφθεί.

-3) ελληνική εταιρεία η DELIAN ALLIANCE INDUSTRIES. Οι ιδρυτές της με θητεία σε εταιρείες όπως η APPLE και η PALANTIR, επέστρεψαν στην Ελλάδα για να χτίσουν μια εταιρεία άμυνας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα στοιχεία τα έχω στο γραφείο μου. Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει και θα του τα δώσω.

Δεν θέλετε την ΕΑΒ και την ΕΑΣ και τις ξεπουλάτε. Εμείς θα αλλάξουμε στην πράξη και με ακαριαίο τρόπο τον τομέα της ελληνικής αμυντικής καινοτομίας, δημιουργώντας ελληνικής κατασκευής συστήματα. Δεν σας βολεύει να τα κατασκευάσουμε εμείς. Εσείς αποφασίζετε να προχωρήσετε σε αγορές γιατί εκεί υπάρχει μίζα.

Ο Κων/νος Λάσκαρης στις ΗΠΑ είναι αυτός που σχεδιάζει τους κινητήρες ΤΕΣΛΑ! Εσείς ούτε καν τον γνωρίζετε!

Έχω εδώ μία νέα «μαύρη» έκθεση του κογκρέσου για τα F – 35. Μία έκθεση 381 σελίδων, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα αεροσκάφη αυτά μόνο αόρατα δεν είναι. Αναφέρει σειρά αστοχιών και προβλημάτων, στα χαρακτηριστικά STEALTH του αεροσκάφους και αλλού. Την καταθέτω στα πρακτικά. Προσέξτε με τα F-35! Έχουν προβλήματα. Δεν είναι Stealth. Το υστέρημα του Έλληνα, το ευρώ του Έλληνα πρέπει να το εκτιμάτε, πρέπει να το αγαπάτε.

Χάρηκα που είπε ο πρωθυπουργός ότι θα προστατεύσει τους Έλληνες ορθοδόξους της Συρίας. Μακάρι να το πράξει.

Επειδή εμείς εδώ έχουμε έρθει με προτάσεις. Θα πω ότι η Ελληνική Λύση έχει καταθέσει προτάσεις νόμων που κανείς σας δεν ψήφισε. Αυτό θα πρέπει να το μάθουν οι Έλληνες.

-την χριστιανοφοβία, την καθύβριση των Θείων και την υποκίνηση πράξεων βίας ή μίσους κατά Χριστιανών και όχι μόνον κατά Ισλαμιστών. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την οπλοκατοχή στα σπίτια, για την ασφάλεια και την ετοιμότητα του λαού. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την κήρυξη ΑΟΖ. Την μονομερή ανακήρυξή της σε όλη την επικράτεια. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την απαγόρευση εγκατάστασης ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε καμμένα δάση & δασικές εκτάσεις, σε περιοχές NATURA. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την πρόταση νόμων από τους πολίτες. Αυτό είναι η επιτομή της άμεσης δημοκρατίας! Κανείς δεν το ψήφισε.

-τους περιορισμούς των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και τη διαγραφή του χρέους. Ο οφειλέτης να πληρώνει ό,τι πληρώνει και το fund για την απόσβεση του δανείου του. Κανείς δεν το ψήφισε.

-τον αποκλεισμό από τις εκλογές κομμάτων, για οφειλές σε τράπεζες, εργαζομένους, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία. Σιγά μην το ψηφίσουν!!

-την σύνταξη σε γονείς παιδιών ΑμΕΑ με αναπηρία 67% και άνω. Κανείς δεν το ψήφισε.

-το δικαίωμα των γονέων και κηδεμόνων να ζητούν εξαίρεση των ανηλίκων μαθητών από το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την κατάργηση του 923 κώδικα πολιτικής δικονομίας, που αφορά στην διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Κανείς δεν το ψήφισε.

-την κατάργηση των διατάξεων για την ταυτότητα και την αλλαγή φύλου και την κατάργηση του γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων. Κανείς δεν το ψήφισε.

Και επειδή μας ρωτούν αν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε θα καταθέσω στα πρακτικά της βουλής τις μελέτες που έχουμε κάνει.

-μελέτη για την λύση του ενεργειακού ζητήματος στην Ελλάδα μέσα από στοχευμένες πολιτικές. Οι προτάσεις μας αφορούν:

-στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας,

-στην αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής,

-στις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου,

-στην παραγωγή βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού,

-στην ενεργειακή αναβάθμιση και αποδοτικότητα των κτηρίων,

-στην προστασία του περιβάλλοντος,

-στην κατασκευή πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

-στην γεωθερμία,

-στην ανάκληση των επενδυτικών σχεδίων για νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα,

-στην αξιοποίηση των θαλασσίων κυμμάτων για την παραγωγή ενέργειας,

Επίσης έχουμε καταθέσει μελέτες για:

-την διαχείριση των υδάτινων πόρων στον αγροτικό τομέα,

-την αντιπυρική προστασία,

-τους προσεισμικούς ελέγχους,

-εξοπλιστικά προγράμματα και την αμυντική βιομηχανία,

-την προσωρινή φιλοξενία των λαθρομεταναστών σε ακατοίκητα νησιά και στην συνέχεια την προώθησή τους στις χώρες προέλευσης,

-την κατασκευή φράχτη στη συνοριακή γραμμή του Έβρου, με την τεχνολογία της αμερικανικής εταιρείας HESCO,

-την κατασκευή διαδρόμων κυκλοφορίας ΑμΕΑ στην Ακρόπολη,

-την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη,

-την αναβάθμιση του εθνικού σχεδίου πολιτικής προστασίας,

-την επίλυση του δημογραφικού,

-την δικαιοσύνη.

Εδώ είναι όλες. Τις καταθέτω στα πρακτικά.

Κλείνοντας και επειδή έχετε μάθει στην καραμέλα του λαϊκισμού, ας δούμε τι είναι λαϊκισμός και ποιος είναι ο λαϊκιστής.

Λαϊκισμός είναι να παραδίδεις ένα έργο, που δεν έχει γίνει σωστά, μόνο και μόνο για να σε δείξουν οι κάμερες και μετά να βγαίνουν οι άνθρωποι σαν τους αρουραίους από τα βαγόνια.

Λαϊκισμός είναι να παραδίδεται ένα τραίνο στο Πήλιο και να εκτροχιάζεται μέσα στις γιορτές.

Λαϊκισμός είναι να νομοθετείς υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και μετά να λες ότι «αν μπορούσα δεν θα το έκανα»!

Λαϊκισμός είναι να συζητάς επί ενάμιση χρόνο με τους Τούρκους, βάζοντας στο τραπέζι ακόμα και εθνική κυριαρχία και στο τέλος να ανακοινώνεις ότι δεν γίνεται τίποτα, φοβούμενος τις αντιδράσεις.

Λαϊκισμός είναι να δίνεις τις τράπεζες δισ. ευρώ και να έρχεσαι σήμερα και να λες ότι θα βάλει τέλη στις προμήθειες.

Λαϊκισμός είναι να γεμίζεις την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στο Λονδίνο να λες ότι η πράσινη ανάπτυξη αποδυναμώνει την βιομηχανία

Λαϊκισμός είναι ένα ανακοινώνεις επενδύσεις, να προειδοποιούμε ως Ελληνική Λύση ότι η επένδυση που ανακοινώνεις είναι απάτη, να μας λες λαϊκιστές και εντέλει η επένδυση να πηγαίνει στα Σκόπια (ηλεκτρικά αυτοκίνητα)

Λαϊκισμός είναι πριν τις εκλογές να δίνεις επιδόματα στους αστυνομικούς και όχι πραγματικούς μισθούς με τα νόμιμα δώρα, αλλά επίδομα, για το πάρεις πίσω όποτε θέλεις.

Εμείς διεκδικούμε το αυτονόητο. Διεκδικούμε το αύριο για την πατρίδα μας. Διεκδικούμε το αύριο για τα παιδιά μας. Διεκδικούμε τη ζωή μας.

Και επειδή πέρυσι ο πρωθυπουργός είπε πέρυσι χρόνια πολλά, φέτος που βγήκε ο Τραμπ στις ΗΠΑ θα κάνει κυβίστηση και θα πει «καλά Χριστούγεννα». Να λέτε «καλά Χριστούγεννα». Ο Χριστός γεννιέται. Δεν έχετε γενέθλια ούτε ονομαστική εορτή.

Κουτσούμπας: Προϋπολογισμός πολεμικής οικονομίας, ματωμένων πλεονασμάτων και αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, είπε ότι ο Προϋπολογισμός του 2025 δεν διαφέρει από τους προηγούμενους «και ως προς τον αντιλαϊκό χαρακτήρα του και ως προς τον ρόλο που επιτελεί στο πλαίσιο της οικονομίας του κεφαλαίου και των δεσμεύσεων απέναντι στην ΕΕ».

Όπως εξήγησε, ο ρόλος αυτός συνίσταται στο ότι ο Προϋπολογισμός «είναι ένα ακόμα εργαλείο αναδιανομής από τους πολλούς στους λίγους. Ένας ακόμη μηχανισμός δίπλα στον βασικό, αυτόν της εκμετάλλευσης στο χώρο εργασίας, με τον οποίο το κεφάλαιο αποσπά μέσω της φορολογίας και της κατανομής των δαπανών ένα επιπλέον μερίδιο του πλούτου που έχει παράξει η εργατική τάξη της χώρας μας».

«Ταυτόχρονα, ο Προϋπολογισμός αποτελεί και εργαλείο προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής, των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων σε κάθε τομέα, γιατί το πόσα χρήματα κατευθύνονται σε κάθε υπουργείο κι αν αυτά είναι περισσότερα ή λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά, είναι οπωσδήποτε ζήτημα - όμως είναι λιγότερο από τη μισή εικόνα της κατάστασης. Μεγαλύτερη σημασία έχει το για ποιούς σκοπούς κατευθύνονται αυτά τα ποσά» πρόσθεσε.

Έφερε ως ενδεικτικό, αλλά όχι μοναδικό παράδειγμα «τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που η κυβέρνηση διοχετεύει για να προωθήσει, να κατοχυρώσει και να ξεπλύνει στη συνείδηση του ελληνικού λαού το κατεξοχήν αντιλαϊκό μέτρο, δηλαδή, τα νόμιμα φακελλάκια στα απογευματινά χειρουργεία, ταΐζοντας, ταυτόχρονα, και τους ιδιώτες κλινικάρχες».

Ο Δ. Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λέει «ασύστολα ψέματα» ισχυριζόμενη ότι «ο Προϋπολογισμός προβλέπει αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις και τις κοινωνικές δαπάνες» σημειώνοντας ότι «οι αυξήσεις στους εργαζόμενους στο δημόσιο είναι 40 λεπτά τη μέρα, οι αυξήσεις στις συντάξεις για όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά, γιατί οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν τίποτα, είναι κάτω από 2,5% όταν ακόμα και ο επίσημος πληθωρισμός θα ανέβει στο 2,7%».

Κατήγγειλε ότι οι δαπάνες για την Παιδεία «παραμένουν στα περσινά άθλια επίπεδα», ενώ η αύξηση των δαπανών για την Υγεία, «είναι τα χρήματα που θα πληρώσει ο λαός, προκειμένου να καλυφθεί το κενό από τη μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Υγείας».

Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι «λέει ψέματα» όταν ισχυρίζεται πως «η αύξηση των φορολογικών εσόδων προέρχεται από την πάταξη της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη».

«Στην πραγματικότητα, τα έσοδα αυξάνονται λόγων των αυξημένων άδικων και αντιλαϊκών έμμεσων φόρων» σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «από τα συνολικά 70 δισ. που είναι τα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα για το 2025, μόνο τα 7,9 δισ. είναι φόροι εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ενώ τα υπόλοιπα θα τα πληρώσει ο λαός και οι εργαζόμενοι».

Όσον αφορά την πάταξη της φοροδιαφυγής, είπε ότι «οι μόνοι που την πληρώνουν είναι οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, τους οποίους η κυβέρνηση θεωρεί "διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που θέλει να τους βγάλει εκτός αγοράς προς όφελος των πολυεθνικών».

Αναφερόμενος στις τράπεζες και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι «μένουν στο απυρόβλητο 3,5 δισ. ευρώ στο πρώτο 9μηνο του 2024, ενώ τα μέτρα της κυβέρνησης περιορίζονται στον περιορισμό των προμηθειών τους την ώρα που απολαμβάνουν τον αναβαλλόμενο φόρο που διατήρησε και η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μαζί με τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις που πλήρωσε ο ελληνικός λαός».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι ο Προϋπολογισμός 2025 είναι «ο πρώτος Προϋπολογισμός της επίσημα διακηρυγμένης εποχής της πολεμικής οικονομίας στην ΕΕ και ταυτόχρονα ο πρώτος της περιόδου 2025-2028 που καλύπτει το νέο Μεσοπρόθεσμο».

«Το είπε, άλλωστε, πολύ εύγλωττα και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ: Σας είπε 'κόψτε από Υγεία, συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση και δώστε λεφτά στην πολεμική οικονομία' και αυτό κάνετε» πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες, τόνισε ότι «στο πλαίσιο της έκθεσης Ντράγκι και της πολεμικής οικονομίας, ο ελληνικός λαός θα πληρώσει υπέρογκα ποσά, όχι για τις αμυντικές ανάγκες όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά για τις ανάγκες και τα πολεμοκάπηλα σχέδια του ΝΑΤΟ».

Είπε ότι η κυβέρνηση έχει «εξασφαλισμένη στήριξη και από τα υπόλοιπα κόμματα της ευρωατλαντικής συναίνεσης, άλλωστε, μαζί πανηγύρισαν, επί της ουσίας, για την επικράτηση των τζιχαντιστών-τρομοκρατών στη Συρία, δηλαδή χαιρέτισαν την απροκάλυπτη επέμβαση της Τουρκίας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε μια ανεξάρτητη χώρα».

«Εμείς, παρά τις τεράστιες διαφορές μας με το αντιλαϊκό καπιταλιστικό καθεστώς του 'Ασαντ, καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή, και την επέμβαση, και τον αναθεωρητισμό. Εσείς που μας λέτε ότι η Ελλάδα έχει εθνικό συμφέρον να εμπλακεί σε πολέμους ενάντια στον ρώσικο αναθεωρητισμό. Τώρα γιατί έχετε καταπιεί τη γλώσσα σας, τη στιγμή μάλιστα που ξεκάθαρα επωφελείται η Τουρκία και το Ισραήλ; Μάλλον προς "πρεσβεία μεριά" πρέπει να κοιτάξουμε για την απάντηση και ξέρετε καλά ποιά πρεσβεία. Αυτή που περιμένει τη νέα της ένοικο και βγαίνουν υπουργοί σας στα κανάλια και λένε ότι 'μιλάει απευθείας με τον Τράμπ και αυτό είναι πολύ καλό για τη χώρα'. Σαν δεν ντρεπόμαστε...» υπογράμμισε.

Σε ό,τι σφορά στο νέο Μεσοπρόθεσμο, είπε ότι «προβλέπει διαιώνιση των ματωμένων πλεονασμάτων, θέτει 'οροφές' στην αύξηση των δαπανών και περιορισμούς στο που αυτές θα κατευθύνονται».

Ο Δ. Κουτσούμπας κατήγγειλε και τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ που «παριστάνουν ότι αντιπολιτεύονται σφοδρά την κυβερνητική πολιτική, αλλά στην ουσία είναι μία βολική αντιπολίτευση, αφού σε όλες τις στρατηγικές επιλογές στηρίζουν την κυβέρνηση», υπενθυμίζοντας ότι «μόλις την περασμένη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε 9 από τα 15 άρθρα του νομοσχεδίου για τον κατώτατο μισθό».

Επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι το ΠΑΣΟΚ «δίνει στήριξη στον πιο κομβικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς κάθε τι που προτείνει (το ΠΑΣΟΚ) είναι 'κοστολογημένο' που σημαίνει ότι δεν θίγει στο ελάχιστο τους στόχους της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των ματωμένων πλεονασμάτων και των ΝΑΤΟϊκών πολεμικών δαπανών».

Πρόσθεσε ότι τους ίδιους αντιλαϊκούς στόχους «συμμερίζεται και ξεπλένει στη συνείδηση του λαού και ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα ούτε από την 'αντιπολίτευση του ταγκό', ούτε από την αντιπολίτευση που αναζητά δικαίωση για τα κυβερνητικά της πεπραγμένα στα απομνημονεύμτα της Μέρκελ. Γι' αυτό και καμία προσπάθεια συγκόλλησης των θραυσμάτων της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας δεν μπορεί να αποτελέσει πραγματική ελπίδα για τον ελληνικό λαό» πρόσθεσε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μια «ωραιοποιημένη εικόνα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα», σημειώνοντας ότι «η καπιταλιστική ανάπτυξη παρουσιάζεται ως ο δρόμος για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ενώ εκείνο που ισχύει είναι το αντίθετο: η υποθήκευση των λαϊκών αναγκών, το διαρκές άνοιγμα της απόστασης ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν για να καλυφθούν αυτές - και στο βαθμο που όντως καλύπτονται, είναι η No 1 προϋπόθεση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή της ανάπτυξης με σκοπό πάντα το κέρδος των λίγων».

Αναφέρθηκε ακόμα σε νέα οικονομική κρίση «που έρχεται όλο και πιο κοντά», στις αιτίες της και στις επιπτώσεις που θα έχει στην Ελλάδα.

Τονίζοντας ότι ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει τα αδιέξοδα του συστήματος και να τα αξιοποιήσει στην πάλη του, «να επιδιώξει να βαθύνει τις ρωγμές που υπάρχουν σήμερα σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα μέχρι να γίνουν ρήγματα για την τελική ανατροπή του».

«Ο σημερινός κόσμος που βράζει και φλέγεται, εγκυμονεί και τις ευκαιρίες για να βγουν ορμητικά οι λαοί στο προσκήνιο. Μόνο έτσι μπορούμε σήμερα να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, να κατακτήσουμε και ορισμένες ανάσες ανακούφισης.

Για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο σήμερα, μέρος των κερδών του, αύριο την ίδια την εξουσία του, από τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό», είπε. «Eίναι αυτονόητη η καταψήφιση από το ΚΚΕ του Προϋπολογισμού», όπως «αυτονόητη είναι και η δέσμευση ότι το ΚΚΕ θα βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να μην υλοποιηθούν οι αντιλαϊκές δεσμεύσεις που περιέχονται στον Προϋπολογισμό» πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

Φάμελλος: Δεν υπάρχει περιθώριο συναίνεσης απέναντι στην ανάλγητη και αντιλαϊκή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη

Σκληρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, στο Κοινοβούλιο, αποδομώντας τα επιχειρήματά της. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι και ανεπαρκής και άδικη, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Στις αυλές των καρτέλ ανθίζουν λεφτόδεντρα, τα καλλιεργεί, τα ποτίζει η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Και για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, εργαζομένων, επαγγελματιών, μικρομεσαίων, αγροτών, συνταξιούχων και νέων, πληθαίνουν τα αδιέξοδα εντείνονται οι ανισότητες».

Για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης ανέφερε ότι «αναγκάζεται, σύρεται να παρέμβει, όταν το πρόβλημα στην κοινωνία γίνεται εκρηκτικό, όταν έχει πολιτικό κόστος και όταν εκτίθεται. Η κοινωνία δεν σας πιστεύει πλέον, και αυτό αποτυπώνεται και στις μετρήσεις».

Συνέχισε με κριτική στα στοιχεία του Προυπολογισμού: «Θριαμβολογείτε ότι η ανεργία μειώνεται. Δεν λέτε όμως ότι οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν, τα ωράρια γίνονται λάστιχο, η εκ περιτροπής και η μερική απασχόληση αυξάνονται. Είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη του ωρομίσθιου, τρίτοι από το τέλος στο μέσο μισθό, μας ξεπέρασαν μέσα στη χρονιά και η Πολωνία και η Ρουμανία».

Μίλησε για την ανάπτυξη: "Πέρυσι μας λέγατε για αύξηση επενδύσεων 15,1%, και τελικά προσγειωθήκαμε στο 4%. Φέτος θα φτάσουμε στο 6,7% τελευταίοι στην ΕΕ στο ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ. Και καταρρέει το επιχείρημα χαμηλής φορολογίας μερισμάτων για να έχουμε επενδύσεις. Και ξέρετε ότι και οι άμεσες ξένες επενδύσεις πέφτουν κάθε χρόνο. Για ποια ισορροπία και δημοσιονομική υπευθυνότητα μας μιλάτε, όταν σχεδιάζετε παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων 2,7%, δηλαδή πάνω από τον στόχο; Όταν αντλείτε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια παραπάνω από την ελληνική οικονομία; Για να επιστρέψετε μόνο 150 εκατομμύρια σε ευάλωτους συμπολίτες μας όπως διαβάζουμε...

Αυτά είναι ψίχουλα μπροστά στα 1,6 δισεκατομμύρια κέρδη στις προμήθειες των τραπεζών. Δίνετε στους συνταξιούχος μία κουταλιά από τη σούπα των υπερκερδών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως αναφέρθηκε στην φορολογία: «Μας μιλάτε για μείωση φορολογίας, αλλά αυτό που βλέπουμε στον Προϋπολογισμό είναι 2,5 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα από φόρους το 2025, 1,5 δισ. περισσότερα από τον ΦΠΑ, 1 δισ. περισσότερα από το φόρο εισοδήματος σε σχέση με φέτος. Από 49 δισεκατομμύρια το 2021, οι φόροι έφτασαν στα 69 δισεκατομμύρια το 2025. Επιμένετε σε ένα μείγμα άδικης πολιτικής, δεν συζητάτε καν μείωση του ΦΠΑ. Και δεν λέτε κουβέντα για το πως θα μειωθούν οι τιμές. Σας θυμίζουμε ότι σωρευτικά από το 2019, το ελαιόλαδο έχει ανατιμηθεί 127%, τα αυγά και το ψωμί 33%, τα φρούτα 38%, το κρέας 43%».

Μίλησε ακόμη, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες: Αυτές «αυξήθηκαν κατά 700 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας συνολικά - μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου - τα 3,5 δισ. ευρώ! Τα ληξιπρόθεσμα των νοσοκομείων έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω και η Ευρ. Επιτροπή μας στέλνει δικαστήριο. 2,8 δισ. ευρώ χρωστά το Δημόσιο σε ιδιώτες προμηθευτές».

Ακολούθως αναφέρθηκε στο θέμα των τραπεζών καταγγέλλοντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έβαλε πλάτη στα υπερκέρδη τους». Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Οι προτάσεις που ετοιμάζετε και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που από τα 800 εκατομμύρια το χρόνο έφτασαν στα 240, είναι χάδι. Δεν λύνουν το πρόβλημα. Απαιτείται ισχυρή φορολόγηση των υπερκερδών, αποτρεπτική για τις επόμενες χρονιές. Και παρεμβάσεις και στις χρεώσεις.

Όμως απαιτείται πιο ισχυρή παρέμβαση της πολιτείας και σχέδιο για να σπάσει επιτέλους το καρτέλ…Μας εκπλήσσει η δικαιολογία ότι δεν μπορεί το Δημόσιο να έχει άποψη και λόγο για την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας που είναι ο μεγαλομέτοχος! Γιατί να μην προτείνει η πολιτεία στην τράπεζα, που είναι μεγαλομέτοχος, η διαφορά των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων να μειωθεί στα επίπεδα των Ευρωπαϊκών Συστημικών Τραπεζών; Αν δεν σπάσουμε το τραπεζικό καρτέλ, η ολιγοπωλιακή κατάσταση θα παραμείνει ίδια.

Μίλησε για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου: «Καταφέρατε να σπαταλήσετε ένα αναπτυξιακό εργαλείο όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Αντί για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου εφαρμόζετε με ευλάβεια το σχέδιο Πισσαρίδη για αφανισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

Απάντησε στα επιχειρήματα της κυβέρνησης για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών: «Το 70% των μισθωτών αμείβεται μέχρι 950 ευρώ καθαρά τον μήνα. Στόχος σας, η κοινωνία των εργαζόμενων φτωχών. Δεν βγαίνει οικογένεια με 2 εργαζόμενους των 950 ευρώ. Οι ελάχιστες αυξήσεις έχουν ισοπεδωθεί από την ακρίβεια. Το ποσοστό κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων είναι στο 29% ενώ η Ευρώπη έχει διπλάσιο ποσοστό και στόχο το 80%. Την ίδια στιγμή, λειτουργείτε ως οδοστρωτήρας, και στην υγεία, και στην παιδεία. Δαπάνες για την παιδεία πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εγκαταστάσεις με ελλείψεις. Συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολείων. Κενά εκπαιδευτικών. Αλλά φροντίσατε να νομοθετήσετε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων καταπατώντας τα όνειρα των νέων και το ίδιο το Σύνταγμα».

Ο κ. Φάμελλος έθεσε επίσης το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης «και της στάσης του ΠΑΣΟΚ στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος» ρωτώντας: «Θα αποτελέσει πεδίο συναίνεσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας;».

Ειδικότερα για την υγεία, είπε ότι «ο Προϋπολογισμός του 2025 ευνοεί την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και τη μονοδρόμηση προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου».

Αναφέρθηκε συνολικότερα στις ιδιωτικοποιήσεις: «Και μέσα στα υπόλοιπα αγαθά που ιδιωτικοποιείτε έχετε βάλει στο μάτι και τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης των δήμων. Αφού φροντίσατε να χρεοκοπήσετε τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης με την ενεργειακή κρίση, τώρα για να τις σώσετε, τις δίνετε σε ιδιώτες. Συμπερασματικά, ιδιωτικοποιείτε αγαθά όπως η παιδεία, η υγεία, το νερό».

Για τα ελληνοτουρκικά σημείωσε πως «βλέπουμε οι προτεραιότητές σας να εξαντλούνται σε εσωκομματικές ισορροπίες, με αποτέλεσμα να ακολουθείτε την πολιτική του εκκρεμούς». Επιμένουμε ξεκάθαρα, είπε, πως «πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στη Χάγη. Με καθαρές κόκκινες γραμμές και με διπλή στρατηγική ενίσχυσης της χώρας και διασφάλισης της ειρήνης».

Ως προς τις αμυντικές δαπάνες που θα υπερψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Η θετική ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφορά την στήριξη της εθνικής ασφάλειας και της άμυνας. Αλλά όχι όλων των επιλογών της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Με την ψήφο μας δεν στηρίζουμε τις δικές σας επιλογές, αλλά την εθνική ασφάλεια και άμυνα και τις στρατηγικές επιλογές που έχουμε στηρίξει και στην αρμόδια επιτροπή».

Προανήγγειλε ότι θα ζητήσει «αναλυτική ενημέρωση από τον κύριο Δένδια στην αρχή Ιανουαρίου. Και για τα θέματα που έθεσα, που μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Αλλά και τα προγράμματα που περιέχει ο Προϋπολογισμός. Δεν σας χαρίζουμε τον πατριωτισμό!».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μίλησε ωστόσο και για τις εξελίξεις στο κόμμα του: «Καταφέραμε να βγούμε και δυνατοί και συγκροτημένοι και πιο αποφασισμένοι. Και θα ασκήσουμε τα καθήκοντα, που μας ανέθεσε η ελληνική κοινωνία στις τελευταίες διπλές βουλευτικές εκλογές αλλά και στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κανείς και καμία δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη λαϊκή ετυμηγορία και την ψήφο εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Και θα συμβάλλουμε ώστε να υπάρχει μία εναλλακτική προγραμματική προοδευτική πρόταση για να αλλάξει η σημερινή κυβέρνηση».

Έστρεψε τα βέλη του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη: «Δεν θα γίνουμε ποτέ η βολική ή η συναινετική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει περιθώριο συναίνεσης απέναντι στην ανάλγητη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που κυβερνάει με το ρουσφέτι, τους ημέτερους, την προπαγάνδα. Και σαφώς και πρέπει να αναζητηθούν δυνατότητες και πρωτοβουλίες μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων. Και θα έλεγα και άμεσα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεγαλώνει και δυναμώνει για να παίξει το ρόλο του καταλύτη. Γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να παίξουν παιχνίδια με κομματική ιδιοτέλεια».

Ανδρουλάκης: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών, μισής αλήθειας και απουσίας προοπτικής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πρεμιέρα του ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη συζήτηση του Προϋπολογισμού , στη Βουλή, αμφισβήτησε ευθέως το αφήγημα της κυβέρνησης πως η οικονομία πηγαίνει και θα πηγαίνει καλά και παράλληλα έδωσε το περίγραμμα της εναλλακτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Από την αρχή της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άσκησε οξεία κριτική ενώ χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «χαμένων ευκαιριών, μισής αλήθειας και απουσίας προοπτικής για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού με την αναιμική ανάπτυξη» , κι όπως είπε, « στηρίζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όμως έχει ημερομηνία λήξης. Έχετε αποτύχει να κάνετε την οικονομία πιο Ανταγωνιστική, την κοινωνία πιο Δίκαιη και τους Θεσμούς πιο Ισχυρούς, αλλά πάνω από όλα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πιο αισιόδοξους και με καλύτερη προοπτική για τη ζωή τους», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ . Πρόσθεσε ότι το πλεονέκτημα της σταθερότητας, που επικαλείται η κυβέρνηση ,είναι μια στασιμότητα γεμάτη κοινωνικές αδικίες κι άσκησε δριμεία κριτική κατ αρχάς για τις Τράπεζες λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ κατέρριψε την προπαγάνδα σας».

«Εσείς επιλέξατε να περιορίσετε τη διακυβέρνησή σας σε «νησίδα διευθέτησης συμφερόντων και ανασφάλειας για την πλειοψηφία της κοινωνίας», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Περιγράφοντας τη δική του εναλλακτική πρόταση για τη χώρα ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει πολλές προτάσεις τις οποίες η κυβέρνηση απέρριψε καθώς «ο κομματικός σας εγωισμός και η υπερβολική σας αλαζονεία υπερέχουν οποιασδήποτε διάθεσης να δείξετε έμπρακτη συναίνεση στις προτάσεις της αντιπολίτευσης». Συνέχισε λέγοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος , πως οτιδήποτε άλλο προτείνεται δεν μπορεί να υλοποιηθεί, άρα να δεχτεί τη μοίρα του γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να την αλλάξει.

«Ως απάντηση στο μίζερο αυτό αφήγημα σας, στέλνουμε στον ελληνικό λαό το μήνυμα: μην συμβιβάζεστε με τη στασιμότητα και την αδικία στη ζωή σας.

Υπάρχει άλλος δρόμος και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μια χώρα-ευκαιρίας για αγορά ακινήτων από πλούσιους του εξωτερικού και όχι μια χώρα με ευκαιρίες για τα παιδιά της. Παλεύουμε να αλλάξουμε αυτή την πορεία μέσα από την επένδυση στη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική ασφάλιση.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη γενικευμένη απαξίωση των θεσμών, της δικαιοσύνης και της πολιτικής. Οι χειρισμοί στην τραγωδία των Τεμπών αλλά και στην παρακρατική υπόθεση των υποκλοπών έπληξε τη διάκριση των εξουσιών . Περιμένω να ανταποκριθεί στο σύνολο του πολιτικού συστήματος στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης κατά την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Ο ελληνικός λαός δεν έχει τίποτε άλλο να περιμένει από μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, με ένα σχέδιο προοδευτικό αναπτυξιακό και κοινωνικά δίκαιο.

Καλώ, λοιπόν, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που ζητά σεβασμό από το κράτος, ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να γυρίσει η χώρα σελίδα. Για μια νέα δημιουργική πορεία με στέρεη ευημερία, προς όφελος του ελληνικού λαού και των νεότερων γενεών», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Εξήγησε με πληρότητα τις προτάσεις του κόμματός του -για την επιβολή έκτακτης εισφοράς 5% στα κέρδη της διετίας 2023-2024, την οποία απέρριψε η κυβέρνηση, τη νέα τροπολογία για να σταματήσουν οι καταχρηστικές και παράλογες χρεώσεις που επίσης απερρίφθη.

«Διαστρεβλώσατε την αλήθεια, ότι τάχα θέλουμε να καθορίσουμε διοικητικά τα τραπεζικά επιτόκια. Πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί λέτε τέτοια απροκάλυπτα ψεύδη; Τόση είναι η αγωνία σας να υπερασπιστείτε τις τράπεζες; Εμείς προφανώς δεν προτείναμε τον διοικητικό καθορισμό των επιτοκίων, αλλά θέλουμε επιτέλους να γίνει σεβαστή η απόφαση 168 του 2024 του Αρείου Πάγου.

Το ερώτημα είναι απλό : Όταν οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να αυξάνουν το επιτόκιο του δανείου καθώς αυξάνεται το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν θα πρέπει να έχουν και την υποχρέωση να το μειώνουν, όταν αυτό πέφτει;», υπογράμμισε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καταθέτοντας στα πρακτικά της Βουλής την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, «ως απάντηση στην προπαγάνδα του υπουργείου Αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας», όπως επισήμανε.

Επιπλέον ανέφερε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό πως «διαρρέετε ότι θα κάνετε ορισμένες εξαγγελίες, ακόμη και αυτές είναι μια κοινοβουλευτική νίκη του ΠΑΣΟΚ γιατί έρχονται μετά τη συνεχιζόμενη πίεση μας. Έχετε χρέος όμως να απαντήσετε, κ. Μητσοτάκη, πόσο κόστισε στην τσέπη του ελληνικού λαού η διετής απραξία σας απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές;»

Οξεία ήταν η κριτική του κ. Ανδρουλάκη για τις ευθύνες της κυβέρνησης σχετικά με την ακρίβεια όπου επανέλαβε την πρόταση να συσταθεί Ενιαία Αρχή Καταναλωτών ενώ μίλησε για προσπάθεια στρέβλωσης και απαξίωσης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέροντας εκ νέου την επιτυχή μείωση των τιμών από τη μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία.

« Κύριε Μητσοτάκη, η διαφορά μας είναι ότι για εμάς σημασία έχει η προστασία του εισοδήματος των πιο ευάλωτων και των μεσαίων στρωμάτων, και όχι τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων! Εσείς είστε ο πρωταγωνιστής του λαϊκισμού και μάλιστα του ακοστολόγητου», υπογράμμισε απευθυνόμενος ευθέως στον πρωθυπουργό.

Και συνέχισε: «Το 2010 αλλά και το 2011 - μυαλό δεν βάλατε- με τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και όταν ψάχναμε το ευρώ με το σταγονόμετρο, ο υπεύθυνος πολιτικός κ. Μητσοτάκης

πρότεινε οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Πόσα δισεκατομμύρια κόστιζε; 2, 3, 4; Αλλά επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια, ας πάμε στα πιο πρόσφατα: δώστε μας την κοστολόγηση της τροπολογίας

που καταθέσατε τον Μάιο του 2019 για μείωση του ΦΠΑ.

Και χαρακτηρίζετε λαϊκισμό τη δική μας πρόταση για μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με πολύ μικρό συγκριτικά δημοσιονομικό αποτύπωμα».

Ανάλογους τόνους κριτικής χρησιμοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης για τη κυβερνητική πολιτική στην Υγεία και την Παιδεία, την άδικη φορολογία των μισθωτών και των χαμηλών εισοδημάτων, τη στεγαστική πολιτική , τα προβλήματα των αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής .

«Δύο λέξεις περιγράφουν τα αποτελέσματα της πολιτικής σας τα τελευταία 6 χρόνια: Χαμένη ευκαιρία .Μια χαμένη ευκαιρία που παγιδεύει τη χώρα σε μακροχρόνια στασιμότητα. Η ελληνική οικονομία, δηλαδή, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης θα εισέλθει σε μια πορεία πλήρους στασιμότητας», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταθέτοντας σχετικούς πίνακες στα πρακτικά.

«Το μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη δεν διανέμεται δίκαια . Το σχέδιο σας οδηγεί σε μια μεγάλη αναδιανομή πλούτου υπέρ των λίγων και ισχυρών. Αποκορύφωμα της αδικίας είναι ότι έχετε αναγάγει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής», συμπλήρωσε .

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Δημογραφικό όπου ανέφερε ότι είναι η μεγαλύτερη εθνική πρόκληση και δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις. «Γι αυτό ζητάμε συναίνεση προτείνοντας να ανοίξει ένας εθνικός διάλογος, στον οποίο καλούμε την κυβέρνηση, τα υπόλοιπα κόμματα αλλά και την αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν για να χαράξουμε μια σταθερή μακροπρόθεσμη στρατηγική», επισήμανε.

Μίλησε για πολυγλωσσία στα εθνικά θέματα, «όπου επιβάλλεται μια αρραγής στρατηγική, ακούγαμε 4 διαφορετικές φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία μία τη διώξατε και έμειναν 3. Μια φωνή ο κ. Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εξωτερικών ο οποίος βλέπει ανοιχτό παράθυρο ευκαιρίας για προσφυγή στη Χάγη. Η δεύτερη φωνή είναι η δική σας, που μόλις προχθές είπατε ότι βλέπετε αυτό το παράθυρο αλλά είναι κλειστό . Και η τρίτη είναι του κ. Δένδια, του υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν βλέπει κανένα παράθυρο, αλλά μια ορθάνοιχτη πόρτα παραχωρήσεων. Είναι πλέον εμφανές ότι έχετε μπλέξει τα εσωκομματικά σας προβλήματα με τα εθνικά συμφέροντα!», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης .

