Προϋπολογισμός 2025 - Ν. Παππάς: Το δίλημμα είναι πεντακάθαρο: ή θα υπάρξει προοδευτική αλλαγή ή ταγκό με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη

«Το δίλημμα είναι πεντακάθαρο: ή θα υπάρξει προοδευτική αλλαγή ή ταγκό με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2025 στην Ολομέλεια, που ολοκληρώνεται σήμερα.

Ο κ. Παππάς έστειλε ένα διπλό μήνυμα με αφορμή την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την προσπάθεια να υπάρξει σύγκλιση για την αντιμετώπισή του, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «το δημογραφικό δεν προσφέρεται για ταγκό με την κυβέρνηση που ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Εκτός εάν έχουν υπάρξει συγκλίσεις που εμείς δεν τις γνωρίζουμε. Το δημογραφικό όμως ακουμπά με πολιτικές που έχουν να κάνουν με την στήριξη της οικογένειας, το εισόδημα, την υγειονομική περίθαλψη, με την προσχολική αγωγή» και πρόσθεσε πως όταν διαβάζουμε ότι σ' ένα τέτοιο ζήτημα υπάρχουν συγκλίσεις, δικαιούμαστε να ζητάμε από όλους να ανοίξουν τα χαρτιά τους.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, πρόσθεσε πως «τα διλήμματα είναι πεντακάθαρα. Η ΝΔ δεν έχει την δυνατότητα μεγάλων δαπανών και βιώνει φθορά. Είναι λογικό να ζητά κυβερνητικούς εταίρους, είτε για ταγκό ή οτιδήποτε άλλο. Το δίλημμα όμως είναι αμείλικτο: ή θα υπάρξει προοδευτική αλλαγή ή ταγκό με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη» και πρόσθεσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια οικοδόμησης του μετώπου που θα στείλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «αυτές τις ημέρες εμείς αναδείξαμε συστηματικά, με επάρκεια και τεκμηρίωση, το μείζον ζήτημα της πολιτικής των Τραπεζών και της δική σας πολιτικής επιλογής να στηρίζετε μονομερώς τα υπερκέρδη τους. Την στρατηγική επιλογή να μην χρηματοδοτείται η οικονομία».

Ο κ. Παππάς ανέφερε ότι τα πέντε αυτά χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, είχε στην διάθεσή της εκτός από τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και άλλα 100 δισ. ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης και έκτακτες χρηματοδοτήσεις και ΕΣΠΑ και έχουμε: 16 δισ. ευρώ παραπάνω ιδιωτικό χρέος μόνο προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Στα βασικά είδη διατροφής έχουν διπλασιαστεί οι τιμές τους. Δυόμιση εκατομμύρια στο φάσμα ή στον κίνδυνο φτώχειας. Τα μισά νοικοκυριά να καθυστερούν να πληρώσουν ενοίκιο, δόσης στεγαστικών ή λογαριασμούς. Το 50% των θέσεων εργασίας να είναι μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας. Το 96% των επιχειρήσεων να είναι εκτός του τραπεζικού δανεισμού. Το σχέδιο Πισσαρίδη να υλοποιείται μια χαρά.

Ο κ. Παππάς ανέφερε ότι με την ακρίβεια «διπλασιάζονται οι φόροι που πληρώνουν οι πολίτες». Απέρριψε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι αναπτυξιακή, λέγοντας: Οι άμεσες ξένες επενδύσεις από 7,5 δισ. ευρώ το 2022, πέσαμε στα 4,5 δισ. ευρώ το 2023 και το 2024 πάει να κλείσει στο 3,5 δισ. ευρώ. Τελευταία είναι η Ελλάδα στο ποσοστό Επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη και με διαφορά από την προτελευταία χώρα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «έχει πετύχει το θαύμα» να εφαρμόζει πολύ χαμηλή φορολόγηση στα μερίσματα και ταυτόχρονα να έχουμε τις χαμηλότερες επενδύσεις και σχολίασε: «Πραγματικά συγχαρητήρια!».

Η κυβέρνηση, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παππάς, «θυμάται την Ευρώπη μόνο όταν την συμφέρει, για να πιάσει τους στόχους» αλλά δεν ακούει την Κομισιόν όταν λέει «βάλτε πλαφόν στα κέρδη της ενέργειας, όταν σας είπε να κρατικοποιήσετε τις εταιρείες ενέργειας ή όταν σας είπε μειώστε τους έμμεσους φόρους, τότε την γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας» και άσκησε κριτική για αδιαφάνεια σε αναθέσεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στις αναμενόμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τις Τράπεζες, είπε ότι «σήμερα τον περιμένουμε να έρθει με το χρυσό κουφέτο, το χρυσό φασόλι που θα πέσει από τον ουρανό, την μεγάλη εξαγγελία για τις Τράπεζες που έβγαλαν 6,5 δισ. ευρώ από τις προμήθειες από το 2021 και μετά, περί τα 15 με 18 δισ. κέρδη. Και θα έρθει τώρα ο κ. Μητσοτάκης να μας πει ότι θα τους πάρει 100 με 150 εκατ. ευρώ από τις προμήθειες». Ο κ. Παππάς είπε ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα έπρεπε να είχαν γίνει πέντε ημέρες πριν, κατά την έναρξη της συζήτησης του προϋπολογισμού και όχι «να έχουμε σήμερα από τον κ. Μητσοτάκη να κάνει ένα δελτίο ειδήσεων, χωρίς να δώσει την ευκαιρία για συζήτηση και αντίκρουσης επιχειρημάτων, να μας πεί γιατί δεν δέχθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, από τον Μάιο, να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών με τον ευρωπαϊκό ορισμό». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την πρόταση του κόμματός του για την φορολόγηση των υπερκερδών των Τραπεζών «ρηξικέλευθη» ενώ επέκρινε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως μειωμένης εσόδων, όπως την τροποποίησε υπό την πίεση της κυβέρνησης, λέγοντας πως «θα πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο».

Ο κ. Παππάς, ξεκινώντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στην χθεσινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και τον εγκλωβισμό των επιβατών, λέγοντας ότι «εδώ απαιτούμε εξηγήσεις, γιατί ήταν άκρως επικίνδυνο συμβάν» και πρόσθεσε πως αυτό έρχεται να προστεθεί στα άλλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο τρενάκι του Πηλίου, με την πτώση δέντρων, τις πλημμυρισμένες σύριγγες στα Τέμπη, συμβάντα, όπως ανέφερε, που δείχνουν «την στρατηγική της εγκατάλειψης των μέσων σταθερής τροχιάς» και δείχνει το «πώς αντιλαμβάνεστε τον τρόπο ανάπτυξης για την χώρα», σε «μια Ελλάδα που έχει υποφέρει από το έγκλημα των Τεμπών, να βιώνει συνθήκες μη ύπαρξης σιδηροδρόμων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

