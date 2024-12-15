"Εύσημα" Μητσοτάκη στην Περιφέρεια Αττικής για την ενίσχυση της ΕΛΑΣ σε θέματα οδικής ασφάλειας

Τη μεθοδική προσπάθεια που καταβάλλει ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς για την άντληση κάθε διαθέσιμου πόρου προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της Αστυνομίας και να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας στην Περιφέρεια, «επιβράβευσε» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χρειάζεται τόσο η πρόληψη, όσο και η αποτροπή. Και σημαντική βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση συνιστά η προμήθεια 106 οχημάτων διαφόρων κατηγοριών, καθώς και δεκάδων ειδικών συσκευών ελέγχου τήρησης της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Αττικής με δαπάνη της Περιφέρειας» επεσήμανε στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον σημαίνοντα ρόλο που θα διαδραματίσει στην επικούρηση του έργου της ΕΛΑΣ η πρωτοβουλία της Περιφέρειας, στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού για τον αποτελεσματικό έλεγχο των δρόμων της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη ο περιφερειάρχης, παρουσία του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπέγραψε τη χρηματοδότηση για την προμήθεια των 106 οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού -ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4,025 εκατ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ μέσω του ΠΕΠ «Αττική 2021-2027» με αποκλειστικό δικαιούχο το αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Ο ίδιος ο υπουργός είχε μάλιστα απονείμει τα εύσημα στον περιφερειάρχη για τη δράση, υπογραμμίζοντας στις δηλώσεις του την πολυετή και άψογη συνεργασία τους σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών. «Στην πολιτική μου διαδρομή έχω συνεργαστεί με πολλούς άξιους και ξεχωριστούς ανθρώπους. Ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι ένας από αυτούς. Με το επιπλέον χαρακτηριστικό, ότι όχι μόνο δεν τον καταβάλει η σκληρή δουλειά, αλλά απεναντίας την επιζητεί κιόλας», είχε πει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει την προμήθεια και εγκατάσταση 388 υπερσύγχρονων καμερών παρακολούθησης της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη από την Περιφέρεια Αττικής, με συνολικό κόστος 17,6 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

