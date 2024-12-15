Προυπολογισμός 2025 – Π. Γερουλάνος: Ο κ. Μητσοτάκης ενός παράλληλου σύμπαντος

"Οι διακηρύξεις για διαφάνεια και τη σημασία της πίστης των πολιτών στους θεσμούς, χάθηκαν μέσα σε υποκλοπές, συγκαλύψεις υποθέσεων, μπαζώματα ευθυνών, μονταζιέρες σε διαλόγους, απειλές σε προέδρους Ανεξάρτητων Αρχών, πρωτοφανή εκτόξευση απευθείας αναθέσεων, αδιαφανή διαχείριση δισεκατομμυρίων, ενώ αντί για μάχη στα ρουσφέτια, στους θύλακες παράπλευρης εξουσίας και τους λάθος ανθρώπους στις λάθος θέσεις, ζήσαμε θύλακα παράπλευρης εξουσίας μέσα στο ίδιο το Μαξίμου. Αριθμό - ρεκόρ μετακλητών, ιλαροτραγωδία με επιλογές διοικητών ακόμη και στα νοσοκομεία, ακόμη και εθνικές τραγωδίες με κομματικά ρουσφέτια από την κορυφή των αρμόδιων φορέων μέχρι και το πόστο του σταθμάρχη. Η πίστη των πολιτών στους θεσμούς είναι η συγκολλητική ουσία κάθε κοινωνίας και ρωτήστε που βρίσκεται σήμερα και πέντε χρόνια μετά" τόνισε κατά την ομιλία του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Όσο για την Οικονομία, ο κ. Γερουλάνος ανέφερε ότι δεν πιστεύει κανείς, ούτε από την ίδια την κυβέρνηση, ότι λειτουργεί για τους πολλούς. "Κάποιοι από τους υπουργούς ψέλλισαν ότι ίσως μια μέρα θα στάξει και λίγο προς τα κάτω. Ο δε συμβιβασμός με το διαρκές βάλτωμα είναι όντως η επιτομή της συντήρησης" ανέφερε επίσης.

Ο κ. Γερουλάνος έκλεισε την ομιλία του διερωτώμενος αν υπάρχει κάποιο παράλληλο σύμπαν, στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης έκανε πράξη αυτά που έλεγε για το κράτος: "Μήπως υπάρχει, κάπου, ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης έκανε πράξη αυτά που έλεγε; Αυτός που μίλαγε για μεταρρυθμίσεις, και ένα κράτος πρέπει να δουλεύει για τον πολίτη; Και αν υπάρχει, τι πιθανότητες δίνετε σήμερα το βράδυ να εμφανιστεί εκείνος ο κ. Μητσοτάκης; Για να δούμε, διότι, μέχρι τώρα, το μόνο που μας έχετε υποσχεθεί, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης (του δικού μας σύμπαντος) θα τραβήξει, «το αυτί στις τράπεζες». "Ποιος Μητσοτάκης θα έρθει σήμερα το βράδυ; Ο δικός μας; Ή εκείνου του παλιού, παράλληλου σύμπαντος;», κατέληξε ο κ. Γερουλάνος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.