Πρώτη συνέντευξη Κασσελάκη: Ο μηχανισμός της ΝΔ απέτυχε - Να μην ασχολείται με μένα ο Μητσοτάκης Πολιτική 20:15, 28.09.2023

«Μεγάλη ανεπάρκεια του κράτους και στην τοπική αυτοδιοίκηση», δήλωσε ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες - «Το σχέδιό μου είναι η σύγχρονη πατριωτική Αριστερά»