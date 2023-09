ΠΑΣΟΚ: Μόνη αποδεκτή λύση, η απόσυρση του νομοσχεδίου για τους ΟΤΑ Πολιτική 19:21, 28.09.2023 linkedin

Θεσμικό και πολιτικό ατόπημα ύψιστης επικινδυνότητας, που ασεβεί στον πιο ιερό χρόνο της τοπικής δημοκρατίας, την προεκλογική περίοδο, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ