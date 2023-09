Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ: Θα σταθούμε δίπλα στους πληγέντες Πολιτική 12:22, 28.09.2023 linkedin

Αυξάνεται η ευθύνη για την κοινοβουλευτική παρουσία της Ν.Δ λόγω της απουσίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Βουλή αν και θα εκπροσωπείται από τον κ. Πολάκη και τον κ. Παππά, τις ίδιες παλιές φθαρμένες φωνές, είπε ο κ. Μητσοτάκης