Νέες προκλητικές δηλώσεις έγιναν από της κυβέρνηση της Τουρκίας και μάλιστα από ελληνικό έδαφος και συγκεκριμένα στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, στην Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος υφυπουργός, σε μήνυμα που ανέβασε στο twitter χαρακτηρίζει ως τουρκική μειονότητα την μειονότητα στην Θράκη και παράλληλα κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει την συνθήκη της Λωζάνης σημειώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά αυτές τις παραβιάσεις και πως δεν θα επιτρέψει οποιοδήποτε βήμα κάνει η Ελλάδα.

We met with İbrahim Şerif, Mufti of #Komotini, Chairman of the Advisory Board, at our Consulate General.



We commend his efforts to protect and promote the national and religious values of the Turkish Minority.



We will continue to support the rights of our kinsmen.🇹🇷 pic.twitter.com/f8msZb6cRt