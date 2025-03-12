Προετοιμασίες για την αυριανή ορκωμοσία του νέου Προέδρου της Βουλής, Κώστα Τασούλα, λαμβάνουν χώρα με εντατικούς ρυθμούς εντός της Βουλής.

Κόκκινα χαλιά άρχισαν να ξετυλίγονται στο πάτωμα, διακοσμητικά λουλούδια μεταφέρονται για να κοσμήσουν το κτήριο, αλλά και διευκρινιστικές ταμπέλες τοποθετούνται στα απαραίτητα σημεία για να διευκολυνθούν οι παρευρισκόμενοι.

O νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο 13 Μαρτίου στις 11:00, θα προσέλθει στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να ορκισθεί.

Αμέσως μετά θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Τασούλας εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 160 ψήφους και είναι το ένατο πρόσωπο που ανέρχεται στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα από το 1974, μετά τους Μιχαήλ Στασινόπουλο (1974-1975), Κωνσταντίνος Τσάτσος (1975-1980), Κωνσταντίνος Καραμανλής (1980-1985 και 1990-1995), Χρήστος Σαρτζετάκης (1985-1990), Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος (1995-2005), Κάρολος Παπούλιας (2005-2015), Προκόπιος Παυλόπουλος (2015-2020) και Κατερίνα Σακελλαροπούλου (2020-2025).

Δείτε τις φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

