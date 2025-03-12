«Είμαι σίγουρος ότι θα τον πιάσουμε τον στόχο που έχουμε θέσει» δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος εκφράζοντας την βεβαιότητά του ότι μέχρι το τέλος του 2025 ο στόχος είναι το μετρό να λειτουργήσει και στην Καλαμαριά ενώ στις 16 Μαΐου 2027 θα παραδοθεί για χρήση στους πολίτες και το Flyover.

Μιλώντας στο 4ο καινοτόμο συνέδριο Greece Talks, (στην ενότητα με θέμα «Ποιότητα Ζωής σε μια Ανθρωποκεντρική Πόλη») που συνδιοργανώνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη το Travel.gr και το «Πρώτο Θέμα» ο κ. Ταχιάος αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, τόνισε πως δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά μια σύνθετη διαδικασία λόγω των πολλαπλών συμβάσεων που υπάρχουν και πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους ώστε να επέλθει η τελική ενσωμάτωσή του στην βασική γραμμή. «Αυτή η διαδικασία αποτελεί μια άσκηση που θα απαιτήσει τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό για αρκετές ημέρες και όπως είπε «αυτή εξαρτάται από το εάν θα είναι μια διακοπή που θα είναι συνεχής και στο σύνολό της ή θα επιμεριστεί σε επιμέρους τμήματα. Εάν επιμεριστεί σε επιμέρους τμήματα θα είναι μεγαλύτερα αθροιζόμενα σε σχέση με μια συνεχή διακοπή. Ακόμη δεν έχουμε λάβει τις τελικές αποφάσεις και αυτές θα ληφθούν όταν θα έρθει η ώρα της ενσωμάτωσης της επέκτασης του μετρό της Καλαμαριάς στη βασική γραμμή», επισήμανε ο ίδιος.

Λέγοντας ότι η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι το 40% των Θεσσαλονικέων επιθυμεί την επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με αυτούς που «ψηφίζουν» προς τα Βορειοδυτικά της πόλης «σαφώς να υπολείπονται», ο κ. Ταχιάος σημειώνοντας ότι «το μετρό είναι ένα ακριβό μέσον και απαιτεί περί τα 100 εκατ. /χλμ», ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα είναι η επέκταση του Μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, που θα δημιουργηθεί και σταθμός στην Τερψιθέα, για να εξυπηρετεί τους επισκέπτες στο μουσείο που θα δημιουργηθεί στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. «Η επέκταση του μετρό προς τα Βορειοεδυτικά της πόλης έχει αξία», δήλωσε κατηγορηματικά.

Άλλωστε, όπως εξήγησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» δεν προσφέρει κίνηση στην πόλη, ούτε είναι σαφές ότι η κίνηση οδηγείται εκ των πραγμάτων στο κέντρο της πόλης που πηγαίνει το Μετρό». Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους για να υπάρχει σύνδεση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης με μέσο σταθερής τροχιάς. «Στο αεροδρόμιο χρειάζεται ένα monorail στην καλύτερη περίπτωση που να συνδέεται με ένα σταθμό μετεπιβίβασης του μετρό, πιθανότητα στο σταθμό Μίκρας στην Καλαμαριάς», τόνισε.

Για το Flyover, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε ότι η κατασκευή του προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από πριν την κατασκευή του και χαρακτηριστικά είπε: «Το βλέπουν όλοι ότι το έργο "τρέχει" με ταχύτατους" ρυθμούς και για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει εργάζονται "μυρμήγκια" ανθρώπων ασταμάτητα». Σε ερώτηση για το οδικό δίκτυο της πόλης και προς την Χαλκιδική ο ίδιος ανέφερε ότι σε σύσκεψη θα συζητηθεί η σύνδεση του Flyover από τον κόμβο Κ11 με τον δρόμο των Βασιλικών που καταλήγει στη Χαλκιδική στον Πολύγυρο.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι η Θεσσαλονίκη είναι σε καλύτερη θέση συγκριτικά με την Αθήνα σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στους δρόμους και σημείωσε ότι «εάν θέλουμε η Θεσσαλονίκη να πάει μπροστά πρέπει να δημιουργηθεί το πρότυπο του Θεσσαλονικιού και για να γίνει αυτό πρέπει να πιστέψουμε την πόλη μας και να την εμπιστευτούμε. Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη στην οποία χρωστάμε πολλά και μία πόλη για την οποία οφείλουμε να εργαστούμε για να την κάνουμε καλύτερη», τόνισε.

Ο δυναμισμός της Θεσσαλονίκης -Στο +30% αναμένεται η φετινή αύξηση

Τη θέση του ότι η ποιότητα ζωής στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να έχει στόχο τον τουρισμό, αλλά «να ξεκινά και να καταλήγει σε όσους ζουν στη Θεσσαλονίκη», τόνισε από την πλευρά του ο Co-CEO STANTA S.A, Αναστάσιος Ανδρεάδης, διευκρινίζοντας ότι «μιλώ με την ιδιότητα του ανθρώπου που έχει μεγαλώσει εδώ, έχει σπουδάσει εδώ και συνεχίζει να ζει εδώ».

«Η ανάπτυξη της πόλης δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που έχει σαν στόχο να προσελκύσει τον τουρισμό. Είναι κάτι που αρχίζει από τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης που ζουν και εργάζονται εδώ, είναι το μετρό, το οποίο τώρα οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να το συνηθίζουν και να το χρησιμοποιούν, είναι η καθαριότητα που εδώ προσωπικά βλέπω πια μία μεγάλη διαφορά, είναι ο πολιτισμός, είναι η γαστρονομία», τόνισε. Ειδικότερα για το μετρό, ο ίδιος εκτίμησε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση και εξέφρασε τη θέση του ότι πλέον τη Θεσσαλονίκη δεν την χωρίζει τεράστια απόσταση από τις υπόλοιπες μεσογειακές πόλεις του ίδιου βεληνεκούς. «Νομίζω ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να αγαπήσει λίγο παραπάνω την πόλη της και να μην αφήνουμε μία μικρή μειοψηφία που καταστρέφει και ρυπάνει την πόλη να βλάψει τους υπόλοιπους που θέλουν μία νέα εικόνα για τη Θεσσαλονίκη», τόνισε.

«Η Θεσσαλονίκη έχει ένα ιδιαίτερο δυναμισμό, σε καμία περίπτωση δεν έχει πλησιάσει καν την οροφή των δυνατοτήτων της και βρίσκεται ήδη στον "χάρτη" των ξένων επισκεπτών παγκοσμίως», επισήμανε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της AVIS,Ανδρέας Ταπραντζής και λέγοντας ότι μέχρι τώρα οι ενδείξεις τους δείχνουν πως το 2025 θα είναι μία θετική χρονιά για την πόλη, τόνισε «εμείς βλέπουμε μια αύξηση της τάξης του 30% συγκριτικά με πέρυσι».

Μιλώντας για την ενίσχυση της δημοφιλίας της Θεσσαλονίκης στους τουρίστες, τόνισε ότι «είναι θέμα κουλτούρας και πίστης. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να πιστεύουμε περισσότερο στην πόλη μας. Ένας πολύ σημαντικός τρόπος τουρισμού είναι τα Σαββατοκύριακα (σ.ς weekends). Η Θεσσαλονίκη είναι ένας προορισμός για Σαββατοκύριακα και πρέπει να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο σε αυτό. H Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να γίνει ένα ελληνικό Μιλάνο», είπε.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος είπε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι διεθνείς συνδέσεις με το αεροδρόμιο «Μακεδονία», το οποίο όπως διευκρίνισε καταγράφει 3-3,5 εκατ. αφίξεις, αλλά και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον οδικό τουρισμό, που κατά τον ίδιο αφορά σε 12 εκατ, τουρίστες.

Τη θέση της ότι το μοντέλο ήλιος/θάλασσα εξαντλήθηκε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εστιάζει στο να την καταστήσει 12μηνο τουριστικό προϊόν επενδύοντας στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, διατύπωσε η αρμόδια περιφερειάρχης, Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του οδικού δικτύου και υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε τον υπερτουρισμό να μειώσει την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων της πόλης και της Χαλκιδικής». Ειδικότερα για την Χαλκιδική, που τη διάρκεια του καλοκαιριού φιλοξενεί εκατομμύρια τουριστών, η κ. Αηδονά αναγνώρισε ότι ναι μεν ο πολύς τουρισμός σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, αλλά έσπευσε να διευκρινίσει ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν υποδομές».

Το φετινό Greece Talks έχει ως στόχο να φωτίσει το μέλλον της Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το πώς μπορεί η πόλη να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να χαράξει μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, ποιος είναι ο ρόλος της καθημερινότητάς της στη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής ταξιδιωτικής εμπειρίας και πώς μπορεί να επανασυστηθεί στον υπόλοιπο κόσμο, ενισχύοντας τη θέση της ως ένας δυναμικός, βιώσιμος και φιλόξενος προορισμός.

Το συνέδριο, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές του, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως hub ιδεών, φέρνοντας κοντά οραματιστές, επιχειρηματίες και φορείς του πολιτισμού που μοιράζονται το όραμα μιας Θεσσαλονίκης που κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.